Indicele pan-european Stoxx 600 a închis sesiunea de joi cu o scădere de 0,2%, într-o zi caracterizată de evoluții mixte atât între diferitele sectoare, cât și pe principalele piețe naționale din Europa. În contrast cu această tendință generală, sectorul apărării a marcat a cincea zi consecutivă de creșteri, conform informațiilor publicate de CNBC.

Piețele financiare globale au fost influențate în această săptămână de evoluțiile geopolitice, după ce SUA l-au îndepărtat de la putere pe Nicolas Maduro. Tensiunile au fost amplificate ulterior de amenințările Washingtonului privind o posibilă preluare a Groenlandei, elemente care au alimentat incertitudinile și au sporit interesul investitorilor pentru sectorul apărării.

Creșterea acțiunilor din acest domeniu a fost impulsionată în mod special de solicitarea lui Donald Trump privind majorarea cu 50% a cheltuielilor militare ale Statelor Unite. Într-o postare publicată miercuri seara pe platforma Truth Social, președintele american a anunțat că vizează un buget al apărării de 1.500 de miliarde de dolari în anul 2027, față de nivelul de 1.000 de miliarde de dolari luat anterior în calcul. Potrivit acestuia, un astfel de buget ar permite dezvoltarea unei armate extrem de puternice, capabile să asigure securitatea Statelor Unite indiferent de adversarii cu care s-ar confrunta, mai ales într-un context global considerat instabil și periculos.

„Pentru binele ţării noastre, mai ales în aceste vremuri extrem de tulburi şi periculoase, bugetul militar pentru 2027 nu ar trebui să fie de 1.000 de miliarde de dolari, ci de 1.500 de miliarde”, a scris Trump, adăugând că acest nivel de finanţare ar permite construirea unei „armate de vis”, care poate asigura securitatea SUA indiferent de adversar.

Indicele Stoxx Europe Aerospace and Defense a închis ședința de joi cu un avans de 1,1%. Acțiunile companiei Renk au crescut cu 2,9%, titlurile Leonardo au avansat cu 2%, atingând un maxim al ultimelor 52 de săptămâni, iar Rheinmetall a înregistrat o creștere de 1,4%. Toate aceste acțiuni se aflaseră anterior în fruntea creșterilor pe piața europeană. Evoluții pozitive au fost consemnate și pe piața americană pentru companiile din domeniul apărării.

În contrast, sectorul petrolier european a continuat să înregistreze scăderi pentru a doua zi consecutiv. Declinele au fost alimentate de speculațiile conform cărora anumite companii americane ar putea obține acces la exploatarea petrolului din Venezuela. În acest context, acțiunile BP au scăzut cu 0,6%, Shell a înregistrat un declin de 3,5%, în timp ce Equinor a reușit o ușoară creștere de 0,3%.

Pe piața materiilor prime, contractele futures pentru țițeiul Brent cu livrare în luna martie erau cotate la finalul zilei la 60,95 dolari pe baril, după ce în ziua precedentă coborâseră sub pragul de 60 de dolari.

Pe Wall Street, piețele americane au avut o evoluție mixtă. Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,5% joi dimineață, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 0,8%, iar indicele S&P 500 a înregistrat un declin de 0,2%. Investitorii se află în așteptarea deciziei Curții Supreme a Statelor Unite, programată pentru vineri, privind legalitatea tarifelor impuse de administrația Trump, verdict care ar putea genera un plus de volatilitate pe piețe.

În cursul zilei de joi nu au fost programate publicări importante de date economice sau rezultate financiare, factor care a contribuit la menținerea atenției investitorilor asupra contextului geopolitic și a declarațiilor politice.