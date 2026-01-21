Indicele pan-european Stoxx 600 a pierdut 0,72% la finalul ședinței, iar majoritatea sectoarelor au trecut în teritoriu negativ. Scăderea vine după ce Donald Trump a spus că opt aliați europeni ar putea fi supuși unor tarife progresive, de 10% din 1 februarie și de până la 25% din 1 iunie, dacă nu se ajunge la un acord care să permită Statelor Unite să „cumpere” Groenlanda, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei.

Potrivit declarațiilor, măsurile ar viza Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda. Liderii europeni au descris aceste amenințări drept „inacceptabile” și au cerut intensificarea dialogului cu Washingtonul.

În același timp, în presă au apărut informații potrivit cărora Franța ar face presiuni pentru folosirea celui mai dur instrument economic al UE, numit „instrumentul anti-coerciție”.

Germania a fost printre cele mai afectate piețe, în condițiile în care economia sa rămâne puternic legată de exporturi. Indicele DAX a închis cu un minus de aproape 1,1%, iar MDAX, care urmărește companiile de talie medie, a scăzut cu 1,8%.

Această reacție a fost pusă pe seama riscului ca tarifele să lovească direct fluxurile comerciale și lanțurile de aprovizionare, într-un moment în care investitorii sunt deja atenți la orice semnal de instabilitate economică.

Tensiunile s-au amplificat și mai mult marți, când Trump a amenințat și cu tarife de 200% asupra vinurilor și șampaniilor franțuzești. Totul vine pe fondul informațiilor potrivit cărora Emmanuel Macron ar fi refuzat să se alăture inițiativei americane numite „Consiliul Păcii” pentru Gaza.

În acest climat, acțiunile grupului LVMH au scăzut cu 2,1% la Paris. Compania deține branduri cunoscute precum Moët & Chandon, Dom Pérignon și Veuve Clicquot. Și titlurile Remy Cointreau au încheiat ziua cu un declin marginal, în timp ce indicele CAC 40 a pierdut 0,6%.

Tot marți, vorbind la World Economic Forum, Macron a spus că preferă respectul în locul agresiunii și statul de drept în locul brutalității. Liderul francez a adăugat că Europa are acum instrumente puternice și trebuie să le folosească atunci când nu este respectată și când regulile jocului sunt încălcate.

Pe piața valutară, euro s-a apreciat cu 0,7% față de dolar, până la 1,173 dolari, și cu 0,5% față de lira sterlină, până la 0,87 euro. Lira a crescut și ea cu 0,2% în raport cu dolarul, ajungând la 1,345 dolari.

În paralel, au apărut și date oficiale din Regatul Unit care arată că rata șomajului a rămas la 5,1% în cele trei luni până la finalul lunii noiembrie, iar ritmul de creștere a salariilor a încetinit la 4,5%.