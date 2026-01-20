Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Casa Albă, că preconizatul Consiliu al Păcii pe care intenţionează să îl înfiinţeze ar putea înlocui Organizaţia Naţiunilor Unite, pe care o consideră ineficientă, potrivit relatărilor BBC şi CNN.

În cursul conferinţei, prima întrebare adresată de jurnalişti după un discurs cu multe digresiuni a vizat exact rolul acestui consiliu şi dacă Trump şi-ar dori ca acesta să înlocuiască ONU. Preşedintele american a răspuns afirmativ, susţinând că ONU „nu este foarte utilă”.

Trump a precizat că, deşi recunoaşte potenţialul organizaţiei internaţionale, el personal nu a apelat niciodată la aceasta pentru soluţionarea vreunui conflict armat.

El a susţinut că ONU „ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu”, subliniind că nu s-a adresat niciodată organizaţiei şi nici măcar nu s-a gândit să o facă. Preşedintele american a mai spus că, în opinia sa, ONU nu şi-a atins niciodată potenţialul, deşi îl admiră.

„ONU nu a fost foarte utilă. Sunt un mare admirator al potenţialului ONU, dar aceasta nu şi-a atins niciodată potenţialul. ONU ar fi trebuit să rezolve toate războaiele pe care le-am rezolvat eu. Nu m-am adresat niciodată lor, nici măcar nu m-am gândit să o fac”, a spus Donald Trump.

Consiliul pentru Pace a fost înfiinţat ca parte a acordului lui Trump pentru a pune capăt războiului dintre Israel şi Hamas în Gaza.

În acest context, preşedintele american a trimis invitaţii liderilor mondiali în această săptămână pentru a face parte din consiliu, inclusiv preşedintelui rus Vladimir Putin şi celui din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, doi lideri consideraţi autoritari.

De asemenea, o invitaţie a fost adresată şi Chinei, precum şi României, între alte state.

În viziunea lui Trump, un loc permanent în acest consiliu ar trebui să fie plătit cu un miliard de dolari, o propunere care a stârnit imediat controverse.

Până în prezent, lista completă a liderilor invitaţi nu a fost publicată oficial, însă Bloomberg a schiţat-o pe baza informaţiilor furnizate de persoane apropiate subiectului şi pe baza postărilor din mediile sociale ale oficialilor. Nu toate ţările au confirmat primirea invitaţiei, iar lista prezentată nu este exhaustivă.

În listă apar atât state occidentale şi aliaţi tradiţionali, cât şi ţări cu regimuri contestate, ceea ce ridică întrebări privind criteriile de includere şi echilibrul de putere în noul consiliu. În prezent, pe lista Bloomberg se regăsesc, între altele, state precum Albania, Australia, Brazilia, China, Franţa, Germania, India, Israel, Japonia, România, Rusia, Arabia Saudită, Regatul Unit, Ucraina şi Vietnam.

Reacţiile la iniţiativa lui Trump au fost mixte, iar unele voci au pus sub semnul întrebării competenţa şi rolul Consiliului în raport cu ONU. Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat că nu va accepta invitaţia, invocând întrebări cu privire la sfera de competenţă a Consiliului.

În acelaşi timp, Tom Fletcher, înalt oficial umanitar al ONU, a afirmat marţi dimineaţă că acest Consiliu pentru Pace nu va înlocui organizaţia sa, insistând că ONU nu va dispărea.