România a primit o invitație oficială din partea administrației de la Washington pentru a face parte din noul Consiliu pentru Pace, un organism internațional aflat în curs de constituire, promovat de Statele Unite ca o platformă de gestionare a unor dosare sensibile de securitate globală și de negociere a unor soluții de pace.

Inițiativa este susținută direct de președintele american Donald Trump și reprezintă una dintre cele mai ambițioase construcții diplomatice lansate de SUA în ultimii ani.

Invitația a fost transmisă printr-o scrisoare oficială adresată președintelui României, Nicușor Dan. În document, liderul de la Casa Albă solicită desemnarea unui reprezentant autorizat care să participe la reuniunile Consiliului și aderarea României la Carta acestui organism.

Administrația americană prezintă Consiliul pentru Pace drept o structură fără precedent în istoria relațiilor internaționale, iar Washingtonul a anunțat că lista completă a statelor membre va fi făcută publică într-un termen scurt.

Noua construcție diplomatică are la bază un mecanism inițial gândit pentru coordonarea fazelor post-conflict din Fâșia Gaza. Rolul său inițial a fost acela de a supraveghea respectarea încetării focului, de a gestiona reconstrucția regiunii și de a asigura un cadru de stabilitate după război.

Ulterior, administrația americană a decis extinderea mandatului Consiliului și asupra altor crize internaționale majore, precum conflictul din Ucraina sau tensiunile politice și economice din Venezuela.

Analistul de politică externă Ștefan Popescu a explicat, într-un interviu acordat Evenimentului Zilei, că acest Consiliu trebuie privit ca o organizație dominată de Statele Unite, similară altor structuri regionale create de-a lungul timpului de marile puteri.

El a arătat că astfel de organizații au avut grade diferite de funcționalitate, unele reușind să influențeze decisiv anumite procese internaționale, altele rămânând mai degrabă formale.

„Acest consiliu este o organizație dominată de Statele Unite ale Americii, așa cum au mai existat și alte organizații regionale create de unele mari puteri, unele mai funcționale, altele mai puțin funcționale”, afirmă Ștefan Popescu.

Din perspectiva sa, invitația adresată României reprezintă un moment diplomatic important. Analistul consideră că Bucureștiul ar putea fi inclus într-un mecanism de securitate globală promovat direct de Washington, cu potențial de a influența negocierile din marile crize internaționale. În acest context, participarea României ar putea consolida profilul său strategic și rolul său regional.

Țara noastră poate intra „într-un mecanism de securitate globală promovat de Washington, care are potențialul de a modela negocieri în crize internaționale”, adaugă Popescu.

Ștefan Popescu apreciază însă că inițiativa americană reflectă și o anumită tendință de distanțare față de structurile multilaterale tradiționale. În opinia sa, se conturează o dezangajare parțială față de organizații precum ONU, care, deși se află deja sub o influență semnificativă a Statelor Unite, nu oferă întotdeauna garanții reale de securitate statelor participante.

Noul Consiliu ar urma să funcționeze într-un cadru mai restrâns și mult mai bine controlat de Washington.

„În același timp, este vorba despre un anumit tip de dezangajare față de Organizația Națiunilor Unite, de exemplu, o organizație care, de altfel, este deja pusă sub un control semnificativ al Statelor Unite ale Americii, dar care nu înseamnă în mod necesar și un angajament real în securitatea statelor participante”, spune Ștefan Popescu.

Analistul subliniază că invitația adresată României este strâns legată de prioritățile strategice ale Statelor Unite, în special de dosarul ucrainean.

Având în vedere proximitatea geografică a României față de zona de conflict și interesele sale directe de securitate, Bucureștiul este văzut ca un actor relevant într-un eventual mecanism de negociere și stabilizare regională.

„Invitarea României cred că este legată direct de intenția Consiliului de a se ocupa de dosarul ucrainean, având în vedere proximitatea noastră și interesele directe pe care le avem”, afirmă Ștefan Popescu.

În ceea ce privește componența Consiliului, invitațiile au fost trimise unui număr mare de state, aproximativ 60, însă lista finală nu a fost încă publicată. Printre țările care au confirmat primirea invitației se află Franța, Germania, Marea Britanie, Italia și Turcia. În schimb, unele state din Europa de Est, precum Estonia, Letonia și Lituania, nu par să fi fost incluse în această etapă.

Ștefan Popescu consideră că România poate avea de câștigat din participarea la această inițiativă, în special prin apropierea de cea mai puternică putere militară și economică a lumii. În opinia sa, este dificil pentru București să refuze o astfel de invitație, mai ales în contextul blocajelor existente în dialogul politic la cel mai înalt nivel cu Statele Unite.

„Pentru România, există un anumit beneficiu, este o inițiativă la care, realist vorbind, nu se poate spune nu, mai ales având în vedere blocajul încă existent în dialogul la cel mai înalt nivel cu Statele Unite ale Americii”, consideră Ștefan Popescu.

Totuși, analistul avertizează că nu pot fi excluse riscurile, în special pentru Uniunea Europeană. El atrage atenția asupra tensiunilor deja existente între interesele europene și cele ale Washingtonului și asupra faptului că majoritatea statelor europene invitate ar putea accepta inițiativa americană.

Acest lucru ar putea duce la apariția unor divergențe, având în vedere că noua structură ocolește rolul organizațiilor internaționale tradiționale.

În plus, presa internațională a semnalat deja posibilele costuri și implicații politice ale Consiliului pentru Pace. Un statut permanent în cadrul acestui organism ar putea presupune contribuții financiare semnificative din partea statelor membre (un miliard de dolari), ceea ce ar putea influența echilibrul și dinamica cooperării internaționale în gestionarea unor dosare extrem de sensibile.