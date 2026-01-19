Întrebat de ce Nicușor Dan nu a mulțumit public pentru invitația transmisă de Donald Trump privind includerea României în „Consiliul pentru Pace” din Gaza, Lazurca a spus că a considerat nepotrivit un răspuns formulat prea repede.

„Preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat Lazurca.

El a explicat că șeful statului nu a procedat precum o parte dintre liderii care au ales să reacționeze public imediat, dar că instituțional s-a făcut primul pas. Administrația Prezidențială a confirmat primirea scrisorii transmise de președintele SUA, iar apoi echipa prezidențială a început evaluarea inițiativei din punct de vedere substanțial, nu doar ca gest de protocol.

„Preşedintele Dan nu a reacţionat ca o minoritate totuşi de şefi de state, trei din şaizeci, care au mulţumit public pentru primirea invitaţiei adresate lor de preşedintele Statelor Unite. În acelaşi timp, a reacţionat întâi de toate Administraţia Prezidenţială, a confirmat primirea invitaţiei. În al doilea rând, preşedintele Dan a mobilizat deja echipa domniei sale pentru a analiza nu numai invitaţia, care e un detaliu aproape ceremonial sau de protocol, ci substanţa iniţiativei preşedintelui Trump, care stă la temeiul acestei invitaţii. Suntem în acest moment într-un grup inter-instituţional de analiză a acestei iniţiative, într-un dialog direct nu numai între noi, în Administraţia Prezidenţială, ci şi cu Ministerul Afacerilor Externe, cu misiunile noastre la Bruxelles şi la New York, pentru a înţelege în detaliu şi în substanţă iniţiativa preşedintului Trump şi pentru a răspunde corespunzător”, a afirmat Marius Lazurca.

Consilierul prezidențial a precizat că analiza se face în cadrul unui grup interinstituțional, care include Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe. În plus, România ar purta discuții și prin reprezentanțele sale de la Bruxelles și New York, pentru a avea o imagine completă asupra mecanismului propus.

Lazurca a insistat că România nu își dorește să se angajeze politic sau financiar într-o inițiativă care, în acest moment, nu este înțeleasă până la capăt. El a spus că aceeași abordare de analiză este de așteptat să fie urmată și de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

„Mi se pare nepotrivit ca preşedintele României, în speţă domnul Nicuşor Dan, să răspundă în pripă unei iniţiative totuşi foarte importante a preşedintului Trump, o iniţiativă care totuşi angajează România pe termen cel puţin mediu, dacă nu lung, într-o iniţiativă de pace specifică, referitoare la conflictul din Gaza, dar e posibil ca instrumentul pe care preşedintele Trump doreşte să-l creeze să fie utilizat şi pentru soluţionarea altor conflicte. Aşadar preşedintele Dan a reacţionat prompt, dar nu a răspuns în pripă la o iniţiativă care reclamă multă reflecţie din partea instituţiilor româneşti”, a explicat consilierul prezidenţial.

Întrebat dacă apariția acestei inițiative a fost neașteptată, Lazurca a răspuns că, într-adevăr, a fost o surpriză.

Întrebat despre poziția Administrației Prezidențiale față de intențiile lui Donald Trump legate de Groenlanda, Lazurca a făcut o precizare despre modul în care România își construiește pozițiile externe. El a spus că președintele României urmărește interesele țării și exprimă poziția României, fără să preia automat pozițiile altor state.

„Dacă președintele României se poziționează similar sau identic cu un alt șef de stat, e o pură coincidență. Șeful statului român urmărește interesele României și emite poziția României, niciodată poziția Franței sau a unui alt stat”, a declarat consilierul prezidențial.

În legătură cu tensiunile dintre partenerii transatlantici, consilierul prezidențial a arătat că Nicușor Dan nu ar sta între două poziții antagonice, ci ar fi solidar cu ambele părți, în ideea păstrării unității.

„Toți ar trebui să fim îngrijorați de faptul că există această sfadă în interiorul Occidentului global. Occidentul global este alianța care a asigurat pacea globală și a reprezentat cea mai mare sursă de prosperitate și de ordine internațională după cel de-al doilea război mondial”, a interpretat Lazurca, subliniind că „ar trebui pe toți să ne îngrijoreze această zânzanie în interiorul Occidentului colectiv, fiindcă vom priva scena globală de cea mai importantă sursă de ordine și de stabilitate și de pace”.

Lazurca a explicat că mesajul transmis de președinte vizează oprirea escaladării publice și întoarcerea la dialog diplomatic. El a subliniat că ar trebui redusă retorica și comunicarea pentru publicul intern și ar trebui intensificate discuțiile directe între aliați, cu mai multă discreție și mai puține declarații tensionate în spațiul public.