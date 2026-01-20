În Italia, alocație unică și universală pentru copii este o sumă de bani pe care o pot primi familiile care au copii în întreținere.

Cine poate primi?

familiile cu copii până la 21 de ani;

copiii cu dizabilități pot primi alocația indiferent de vârstă;

toți: salariați, independenți, pensionari sau șomeri.

Cum funcționează? Alocația se acordă pentru fiecare copil. Suma depinde de: situația economică a familiei (pe baza ISEE), vârsta și numărul copiilor, dacă copilul are dizabilități, potrivit www.inps.it.

De ce se numește „unică și universală”?

– simplifică și adună mai multe tipuri de ajutor într-un singur sprijin. Universală – toată lumea cu copii poate primi cel puțin suma minimă, chiar dacă nu are ISEE sau dacă are ISEE mare (peste 45.939,56 EUR).

Alocația se acordă familiilor care au copii în întreținere și care îndeplinesc aceste condiții:

Pentru copii minori: Pentru toți copiii sub 18 ani; Pentru nou-născuți, începe să se primească din a 7-a lună de sarcină.

Pentru tinerii între 18 și 21 de ani: Dacă urmează școala sau un curs profesional; Dacă fac un stagiu sau lucrează și au venit anual mai mic de 8.000 EUR; Dacă sunt înregistrați ca șomeri și caută un loc de muncă; Dacă fac serviciu public universal.

Pentru copiii cu dizabilități: Indiferent de vârstă, toți pot primi alocația.



Cum funcționează alocația unică și universală? Suma depinde de ISEE (situația economică a familiei) și se plătește retroactiv, inclusiv pentru perioadele anterioare, dacă ISEE-ul este certificat până la 30 iunie. Oricine poate cere alocația, chiar dacă nu are ISEE sau dacă are ISEE mare (>45.939,56 €). În acest caz, se plătesc sumele minime stabilite de lege.

Cum obții ISEE?

prin intermediari autorizați (CAF);

online, pe Portalul ISEE de pe site-ul INPS, cu contul tău;

Cât se plătește? Suma depinde de ISEE, vârsta copiilor și alți factori. Exemplu de valori:

Maxim 201 € pentru fiecare copil minor cu ISEE mic;

Minim 57,50 € pentru copii fără ISEE sau cu ISEE mare.

Sumele pot crește în anumite cazuri:

familii cu mai mulți copii;

mame sub 21 ani;

copii cu dizabilități;

copii sub 1 an;

copii între 1–3 ani pentru familiile mari cu ISEE ≤45.939,56 €.

Se poate adăuga și o sumă suplimentară dacă alocația este mai mică decât vechile alocații și deduceri fiscale.

Cum se plătește?

prin transfer bancar sau poștal;

card de credit/debit cu IBAN;

cont bancar sau poștal;

la cerere, alocația se poate împărți între ambii părinți (50% fiecare) sau 100% la părintele cu custodie exclusivă.

Cine poate primi? Părinții, tutorele sau asistentul maternal în cazul copiilor în plasament. Pentru nou-născuți, plata începe din a 7-a lună de sarcină.

Ce înlocuiește Alocația Unică?

bonusul „Mama Domani”;

alocațiile pentru familiile cu 3+ copii;

alocațiile pentru copii și orfani;

bonusul pentru bebeluși;

deducerile fiscale pentru copii până la 21 de ani.

Atenție! Alocația nu afectează Bonusul pentru grădiniță. Poate fi combinată cu alte prestații locale. Nu se consideră venit pentru alte beneficii sociale. Nu se adaugă la venitul impozabil pentru IRPEF.

Cererea pentru Alocația Unică și Universală

Cine poate cere?

Toți lucrătorii: angajați (public/privat), independenți, pensionari, șomeri sau persoane fără loc de muncă.

Ce condiții trebuie să ai?

Să fii cetățean italian sau UE, sau membru de familie cu drept de ședere;

Sau cetățean din afara UE cu permis de ședere pe termen lung;

Sau să ai permis de muncă/ședere pentru cercetare valabil mai mult de 6 luni;

Să fii impozitat în Italia;

Să fii rezident și domiciliat în Italia;

Să fii sau să fi fost rezident în Italia cel puțin 2 ani, sau să ai contract de muncă de cel puțin 6 luni.

Cine poate depune cererea?

Oricare dintre părinți cu răspundere părintească, chiar dacă nu locuiesc cu copilul;

Tutorele sau părintele copilului în interesul acestuia;

Copiii după ce devin majori, pentru a primi direct partea lor din alocație.

Când se depune cererea și cum se plătește?

Cererile între 1 martie – 30 iunie: alocația se plătește retroactiv de la luna martie.

Cererile după 30 iunie: plata începe luna următoare și se calculează pe baza ISEE din momentul depunerii.

Cererile aprobate continuă automat de la 1 martie 2023, fără să mai fie nevoie de cerere nouă.

Plata începe în orice caz din luna următoare depunerii cererii.

Cum se depune cererea?