Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți, 20 ianuarie, că va propune în ședința coaliției ca în 2026 să fie acordate ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici.

El a precizat că intenționează să aplice mecanisme similare celor din ultimii ani și a subliniat că este necesar să fie sprijiniți pensionarii vulnerabili.

Într-o intervenție la Antena 3, Manole a explicat că va propune coaliției un mecanism similar, fără a avansa încă cifre, praguri sau cuantumuri, subliniind că decizia trebuie luată colegial.

„Voi propune coaliției să avem un mecanism similar nu am spus cifre, praguri, sau cuantumuri, corect este să avem această discuție colegială (…) Este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”, a afirmat Florin Manole.

Ministrul a mai afirmat că soluțiile tehnice există, însă trebuie verificată și capacitatea bugetului, astfel că va propune două variante de ajutor.

Prima variantă este similară celei din anul trecut și presupune acordarea ajutorului în două tranșe, cu un impact bugetar estimat la aproximativ două miliarde de lei.

A doua variantă este comparabilă cu schema din 2023 și implică trei praguri și trei cuantumuri, conform ministrului.

Nu se știe deocamdată dacă măsura va fi acceptată de colegii de guvernare, inclusiv de premierul Bolojan și de ministrul Finanțelor, întrucât discuția va depinde de resursele bugetare și de consensul în coaliție.

În urmă cu câteva zile, ministrul a abordat același subiect într-o emisiune la Digi24, unde a afirmat că are în plan să propună un ajutor pentru pensionari de minim 800 de lei, similar celui din 2025, fără a preciza dacă va fi modificat pragul până la care se pot acorda aceste sume.

În 2025, pensionarii cu pensii sub 2.740 de lei au beneficiat de sprijinul de 800 de lei.

Manole a explicat atunci că propunerea de sprijin trebuie discutată în coaliție cu colegialitate și bună-credință, în funcție de resursele bugetare, și a arătat că înghețarea punctului de pensie a afectat în special pensionarii cu venituri mici, aceștia resimțind mai puternic creșterea inflației.

Potrivit ministrului, de aceea se urmărește compensarea printr-un sprijin, dacă bugetul va permite.