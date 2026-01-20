Florin Manole propune ajutoare pentru pensionarii cu venituri mici în 2026. Două variante de sprijin, în discuție în coaliție
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat marți, 20 ianuarie, că va propune în ședința coaliției ca în 2026 să fie acordate ajutoare financiare pensionarilor cu venituri mici.
El a precizat că intenționează să aplice mecanisme similare celor din ultimii ani și a subliniat că este necesar să fie sprijiniți pensionarii vulnerabili.
Într-o intervenție la Antena 3, Manole a explicat că va propune coaliției un mecanism similar, fără a avansa încă cifre, praguri sau cuantumuri, subliniind că decizia trebuie luată colegial.
„Voi propune coaliției să avem un mecanism similar nu am spus cifre, praguri, sau cuantumuri, corect este să avem această discuție colegială (…) Este nevoie să sprijinim pensionarii vulnerabili”, a afirmat Florin Manole.
Ministrul a mai afirmat că soluțiile tehnice există, însă trebuie verificată și capacitatea bugetului, astfel că va propune două variante de ajutor.
Prima variantă este similară celei din anul trecut și presupune acordarea ajutorului în două tranșe, cu un impact bugetar estimat la aproximativ două miliarde de lei.
A doua variantă este comparabilă cu schema din 2023 și implică trei praguri și trei cuantumuri, conform ministrului.
Nu se știe deocamdată dacă măsura va fi acceptată de colegii de guvernare, inclusiv de premierul Bolojan și de ministrul Finanțelor, întrucât discuția va depinde de resursele bugetare și de consensul în coaliție.
Manole: Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici
În urmă cu câteva zile, ministrul a abordat același subiect într-o emisiune la Digi24, unde a afirmat că are în plan să propună un ajutor pentru pensionari de minim 800 de lei, similar celui din 2025, fără a preciza dacă va fi modificat pragul până la care se pot acorda aceste sume.
În 2025, pensionarii cu pensii sub 2.740 de lei au beneficiat de sprijinul de 800 de lei.
Manole a explicat atunci că propunerea de sprijin trebuie discutată în coaliție cu colegialitate și bună-credință, în funcție de resursele bugetare, și a arătat că înghețarea punctului de pensie a afectat în special pensionarii cu venituri mici, aceștia resimțind mai puternic creșterea inflației.
Potrivit ministrului, de aceea se urmărește compensarea printr-un sprijin, dacă bugetul va permite.
„Voi propune Coaliției un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici, așa cum am avut și anul anterior, de 800 de lei, în două tranșe. Dar este o discuție care trebuie avută cu colegialitate și bună-credință în coaliție, în funcție de resursele bugetare.
S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin, dacă bugetul ne va permite.
Înghețarea pensiei i-a afectat mai ales pe pensionarii cu pensii mici, deoarece la ei s-a resimțit mai tare creșterea inflației. S-a decis înghețarea punctului de pensie și de aceea vrem să compensăm cu un sprijin dacă bugetul ne va permite”, a spus Florin Manole pe 18 ianuarie la Digi24.
