Invitat la „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre planurile partidului politic pentru bugetul din acest an, cu accent pe pensii. El a explicat că pensionarii sunt cei mai afectați de inflație după măsurile de austeritate, iar puterea lor de cumpărare a scăzut foarte mult.

Cristache a spus că oamenii așteaptă explicații clare legate de pensii și salarii. El a arătat că, la începutul anului, pensiile nu au mai fost indexate cu inflația, deși există o lege care prevede acest lucru. Din punctul său de vedere, dacă Guvernul Bolojan nu respectă legea, apare întrebarea de ce cetățenii ar mai respecta-o, inclusiv când vine vorba de plata taxelor.

Grindeanu a răspuns că, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. El a amintit că, în 2024, PSD a realizat cea mai mare creștere a pensiilor de după Revoluție, dar situația din acest an este mult mai dificilă. Grindeanu a spus că PSD este hotărât să susțină creșterea pensiilor, indiferent de forma aleasă, fie printr-o majorare punctuală, fie printr-o altă soluție. În opinia sa, pensiile trebuie să crească în 2026 și trebuie alocată o sumă care să acopere pierderile mari suferite de pensionari în 2025.

Întrebat când ar putea deveni posibil acest lucru, Grindeanu a explicat că discuțiile vor avea loc în contextul dezbaterilor pe buget.

Legat de colaborarea cu PNL, Grindeanu a spus că acest subiect reprezintă un motiv extrem de important pentru PSD.

Bugetul pentru 2026 se conturează într-un context politic și economic tensionat, cu discuții despre deficit, investiții și pensii. Grindeanu a explicat poziția PSD privind bugetul și prioritățile pentru anul viitor, după ce Guvernul Bolojan a decis să înghețe pensiile fără a le indexa la inflație. El a zis că tema bugetului este importantă pentru stabilitatea coaliției și va fi strâns legată de discuțiile despre pensii.

Grindeanu a menționat că ministrul Finanțelor va trebui să prezinte execuția bugetară și principalele coordonate pentru 2026, iar PSD va veni cu propuneri concrete, inclusiv pentru veniturile pensionarilor. El a arătat că partidul a alocat sume record pentru investiții și că aceste lucruri vor fi confirmate când vor fi prezentate cifrele finale.

Liderul PSD a subliniat că pensiile nu pot fi ignorate și că situația nu va rămâne așa. El a spus că nu va fi vorba de o majorare punctuală, ci de discuții pentru creșterea pensiilor în 2026, iar aceste propuneri vor fi incluse în bugetul pentru anul viitor.

Grindeanu a arătat că pensiile sunt un subiect sensibil și că această temă va fi esențială în negocierile politice și bugetare din perioada următoare.