Sorin Grindeanu vrea ca pensiile să crească în 2026 și să aloce o sumă care să acopere pierderile mari suferite de pensionari în 2025
Invitat la „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre planurile partidului politic pentru bugetul din acest an, cu accent pe pensii. El a explicat că pensionarii sunt cei mai afectați de inflație după măsurile de austeritate, iar puterea lor de cumpărare a scăzut foarte mult.
Cristache a spus că oamenii așteaptă explicații clare legate de pensii și salarii. El a arătat că, la începutul anului, pensiile nu au mai fost indexate cu inflația, deși există o lege care prevede acest lucru. Din punctul său de vedere, dacă Guvernul Bolojan nu respectă legea, apare întrebarea de ce cetățenii ar mai respecta-o, inclusiv când vine vorba de plata taxelor.
Grindeanu a răspuns că, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. El a amintit că, în 2024, PSD a realizat cea mai mare creștere a pensiilor de după Revoluție, dar situația din acest an este mult mai dificilă. Grindeanu a spus că PSD este hotărât să susțină creșterea pensiilor, indiferent de forma aleasă, fie printr-o majorare punctuală, fie printr-o altă soluție. În opinia sa, pensiile trebuie să crească în 2026 și trebuie alocată o sumă care să acopere pierderile mari suferite de pensionari în 2025.
Întrebat când ar putea deveni posibil acest lucru, Grindeanu a explicat că discuțiile vor avea loc în contextul dezbaterilor pe buget.
Legat de colaborarea cu PNL, Grindeanu a spus că acest subiect reprezintă un motiv extrem de important pentru PSD.
Cristache: – O chestiune pe care o așteaptă toți, ca explicație, pensii și salarii. Debutul acestui an a marcat o altă încălcare a legii, și anume nu indexăm pensiile cu inflația. Deși avem o lege, deși aș putea să o iau să vă citesc… Și v-aș întreba, din perspectivă cetățenească, dacă Guvernul nu respectă legea prin care indexează pensiile cu rata inflației, eu, cetățean, de ce aș mai respecta legea și să mă duc să-mi plătesc impozitele către guvernul din care faceți parte?
Grindeanu: – O să-mi permit aici să răspund altcumva. Faptul că, în anul 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic în România… Spre deosebire de anul 2024, când PSD-ul a făcut cea mai mare creștere a pensiei de după Revoluție. Ne ducem în situația acestui an în care, și-am și spus ieri, suntem absolut hotărâți să susținem creșterea pensiilor în România. Că vor fi pe un sistem din acesta one-off, cum a mai funcționat în trecut, că vom găsi o altă formulă, acest lucru trebuie să se întâmple. Nu există. Pensiile în anul 2026 trebuie să crească și trebuie să existe o sumă care să acopere pierderile imense suferite de pensionari în anul 2025.
Cristache: – Și când o vedeți posibilă?
Grindeanu: – Vorbind și de buget, atunci vom discuta lucrurile și legăturile de aici.
Cristache: – Credeți că veți găsi un corespondent de dialog la PNL?
Grindeanu: – Ăsta este un motiv extrem de important pentru PSD.
PSD va propune creșteri de pensii și investiții record în bugetul pe 2026
Bugetul pentru 2026 se conturează într-un context politic și economic tensionat, cu discuții despre deficit, investiții și pensii. Grindeanu a explicat poziția PSD privind bugetul și prioritățile pentru anul viitor, după ce Guvernul Bolojan a decis să înghețe pensiile fără a le indexa la inflație. El a zis că tema bugetului este importantă pentru stabilitatea coaliției și va fi strâns legată de discuțiile despre pensii.
Grindeanu a menționat că ministrul Finanțelor va trebui să prezinte execuția bugetară și principalele coordonate pentru 2026, iar PSD va veni cu propuneri concrete, inclusiv pentru veniturile pensionarilor. El a arătat că partidul a alocat sume record pentru investiții și că aceste lucruri vor fi confirmate când vor fi prezentate cifrele finale.
Liderul PSD a subliniat că pensiile nu pot fi ignorate și că situația nu va rămâne așa. El a spus că nu va fi vorba de o majorare punctuală, ci de discuții pentru creșterea pensiilor în 2026, iar aceste propuneri vor fi incluse în bugetul pentru anul viitor.
Grindeanu a arătat că pensiile sunt un subiect sensibil și că această temă va fi esențială în negocierile politice și bugetare din perioada următoare.
„Se va vedea faptul că noi am mers pe investiții și că este o sumă record alocată investițiilor. Toate aceste lucruri se vor confirma. Săptămâna viitoare, ministrul Finanțelor va trebui să vină să ne spună cum s-a închis anul și care sunt principalele coordonate pentru 2026. Propunerile PSD vor veni odată cu aceste cifre macroeconomice și, sigur că da, vom ține cont de ele.
Nu se poate să nu acționăm deloc pe zona de pensii. Această situație nu va rămâne așa. Nu vom face o chestiune de tip on-off. Vom intra în discuții legate de majorarea pensiilor, iar aceste lucruri trebuie să existe în 2026. Sunt aspecte pe care vrem să le prindem în bugetul pe 2026”, a zis Grindeanu cu o zi în urmă.
