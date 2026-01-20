Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat marți, 20 ianuarie, că, în acest moment, nu există o alternativă viabilă de guvernare și că social-democrații se află în fața unei alegeri limitate între continuarea actualei coaliții și ieșirea de la guvernare, scenariu care ar putea conduce la alegeri anticipate.

Liderul PSD a ridicat problema oportunității unui astfel de demers, sugerând că nu există un apetit real pentru alegeri anticipate în rândul actorilor politici sau al societății.

„Nu există altă alternativă de guvernare, în acest moment. Nu există. În acest moment putem să ne ieşim din guvernare, din această coaliţie şi mergem spre anticipate. Îşi doreşte cineva anticipate?”, a afirmat Sorin Grindeanu.

În ceea ce privește o eventuală schimbare a premierului, Sorin Grindeanu a transmis că PSD nu consideră că s-a ajuns încă într-un asemenea punct. El a subliniat că discuțiile despre înlocuirea șefului Executivului sunt premature și că, în prezent, partidul nu se află în situația de a lua o astfel de decizie.

„Nu suntem încă în acel moment”, a punctat Grindeanu.

Comentând declarațiile secretarului general al PSD, Claudiu Manda, care a vorbit anterior despre posibilitatea unei „schimbări a lăutarului” în coaliție, Grindeanu a explicat că acestea au fost formulate condițional și că ele vizează doar ipoteza în care anumite înțelegeri nu ar mai fi respectate.

În același registru, liderul PSD a arătat că fiecare membru al partidului este responsabil pentru propriile afirmații și că, din punctul său de vedere, nu s-a ajuns încă la un asemenea moment de ruptură.

„(Claudiu Manda – n.red.) a pus condiţional povestea, dacă nu se respectă. În acelaşi mod, spun şi eu. Nu suntem în acest moment, în situaţia, încă de a schimba, cum zicea Claudiu… lăutarul? Fiecare e responsabil de zicerile proprii”, a replicat Sorin Grindeanu.

Reamintim că secretarul general al PSD, Claudiu Manda, declarase anterior că premierul Ilie Bolojan „nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi susţine că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie „să schimbe lăutarul deoarece nu mai respectă playlistul”.

Referindu-se la relația sa cu premierul Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a descris-o drept una dificilă. El a indicat că dialogul este complicat și că există o inflexibilitate constantă față de ideile care vin din afara viziunii premierului, ceea ce îngreunează identificarea unor soluții comune.

„Grea (relația cu Bolojan – n.red.). Interacţiunea, dialogul, încercarea de a găsi soluţii bune pentru români. Un soi devenit proverbial de inflexibilitate la orice idee care vine din afara propriei gândiri. Nu se interacţionează simplu”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului PSD, această problemă nu afectează doar relația cu social-democrații, ci și interacțiunea premierului cu celelalte partide din coaliție, precum UDMR și USR.

Cu o zi în urmă, Sorin Grindeanu spunea că actuala coaliție de guvernare traversează o perioadă tensionată.

El a explicat că aceste disfuncționalități nu pot fi puse exclusiv pe seama premierului, ci sunt generate și de pozițiile și acțiunile altor formațiuni din coaliție, în special USR.