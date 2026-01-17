Fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, a comentat scenariul în care PSD ar putea decide să iasă de la guvernare. El a vorbit despre acest subiect sâmbătă, într-o intervenție la Digi 24, unde a analizat ce opțiuni reale ar avea social-democrații în cazul în care ar face un asemenea pas.

Stoica a arătat că, în interiorul PSD, există discuții și idei legate de ieșirea de la guvernare. În opinia sa, se vehiculează inclusiv recomandări venite din partea unor consilieri politici influenți, care ar susține că partidului nu îi este benefic să rămână în actuala formulă de putere.

Totuși, el a atras atenția că simpla ieșire de la guvernare ridică imediat o întrebare importantă: ce se întâmplă mai departe, concret, din punct de vedere politic și parlamentar.

„Am văzut că sunt tot felul de idei în PSD, să iasă de la guvernare. Sunt şi consilieri politici importanţi care sfătuiesc PSD să iasă de la guvernare şi am văzut exprimate tot felul de sfaturi care de care mai generoase: PSD trebuie să iasă de la guvernare pentru că nu îi este bine la guvernare. Ce face PSD dacă iese de la guvernare? Există ideea că o să rămână PNL guvern minoritar cu USR ca să ducă în spate această uriaşă povară. Este o iluzie. Dacă PSD iese la guvernare are două variante: alegeri anticipate – ceea ce ştim că nu s-a întâmplat niciodată în România din ’90 până astăzi sau alianţă cu AUR. Astea sunt variantele PSD dacă iese de la guvernare”, a declarat Valeriu Stoica.

Valeriu Stoica a argumentat că varianta alegerilor anticipate este extrem de puțin probabilă, în primul rând din cauza interesului parlamentarilor. El a spus că parlamentarii, indiferent de partid, nu își doresc anticipate, deoarece ar însemna să își riște mandatele înainte de termen.

În același timp, Stoica a amintit că România nu a avut alegeri anticipate în perioada de după 1990, ceea ce arată că mecanismul politic și realitatea parlamentară au blocat constant această posibilitate. În acest context, el a transmis că, dincolo de discuții teoretice, această opțiune nu ar fi una practică.

„Una dintre ele, imposibilă, pentru că în primul rând parlamentarii PSD nu vor dori alegerile anticipate şi niciun parlamentar nu va dori. Asta nu se poate. E limpede că PNL şi USR nu vor dori să guverneze minoritar, că este mai mult decât sinucidere şi asta înseamnă că singura variantă practică, fezabilă pentru PSD este alianţa cu AUR. Vor lucrul acesta? O să vedem”, a mai explicat fostul lider liberal.

Întrebat ce ar însemna o alianță între PSD și AUR, atât pentru PSD, cât și pentru România, Valeriu Stoica a insistat pe ideea că social-democrații ar avea cel mai mult de pierdut. El a spus că un asemenea parteneriat la guvernare ar echivala cu o „moarte politică” pentru PSD.

Stoica a arătat că electoratul PSD s-a diluat deja, iar un pas spre o colaborare cu AUR ar accelera acest proces. Mai exact, el consideră că AUR ar ajunge să înghită PSD, iar social-democrații ar ieși slăbiți și fără capacitatea de a controla direcția politică a unei astfel de alianțe.