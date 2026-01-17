Pensiile magistraților reprezintă doar o parte a problemei mai largi a pensiilor speciale, dar sunt cele mai vizibile pentru opinia publică și au cel mai mare impact bugetar, susține Valeriu Stoica, specialist în drept și fost ministru al Justiției.

Potrivit lui Stoica, soluționarea acestei părți a problemei este esențială pentru ca Guvernul să poată demara reforma generală a pensiilor speciale. În absența rezolvării pensiilor magistraților, sistemul de pensii riscă deficiențe majore, inclusiv „crăparea” sa, din cauza impactului bugetar uriaș generat de sutele de mii de beneficiari ai acestor pensii de serviciu.

„Problema pensiilor de serviciu în magistratură este o mică parte a unei probleme mult mai mari, cea a pensiilor speciale pentru toate categoriile profesionale. Pensiile magistraților reprezintă doar câteva procente din dimensiunea bugetară a acestei probleme. Magistrații nu au înțeles că, dacă nu se rezolvă această chestiune, care este cea mai flagrantă pentru opinia publică, este foarte greu ca Guvernul să poată începe rezolvarea problemei mari. Dacă nu se rezolvă această parte, care are cel mai mare impact în opinia publică, este imposibil să mergem mai departe. Nu este vorba doar despre magistrați, ci despre o problemă cu impact major asupra bugetului României, care va genera complicații foarte serioase în perioada următoare”, a declarat Valeriu Stoica la Digi24.

În paralel, trebuie abordate problemele structurale ale sistemului judiciar, cum sunt deficitul de personal, managementul judiciar ineficient și starea sediilor instanțelor, pentru a evita durate mari ale proceselor și apariția sentimentului de inechitate în rândul magistraților.

„Se poate ajunge până acolo ca sistemul de pensii să crape cu totul, pentru că sute de mii de beneficiari ai acestor pensii de serviciu înseamnă un impact bugetar uriaș. Problema nu va putea fi rezolvată dacă nu se rezolvă această parte, cea mai vizibilă dintre toate. În plus, trebuie discutate și problemele structurale, pentru că există și alte disfuncționalități care fac parte dintr-o problemă mai mare”, a explicat Valeriu Stoica.

Legea privind reforma pensiilor speciale a fost amânată pentru a patra oară de Curtea Constituțională, noul termen fiind 11 februarie. Această amânare a blocat intrarea în vigoare a reformei la 1 ianuarie, conform textului adoptat de Parlament. Ultima amânare a fost determinată de analiza mai detaliată a documentelor depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, instituție care contestase proiectul de lege pe motiv că anulează pensia de serviciu.

„Din păcate, toate aceste deficiențe structurale generează două consecințe foarte păguboase: durata mare a proceselor, care nemulțumește pe bună dreptate justițiabilii, și apariția unui sentiment de inechitate în interiorul corpului judiciar. Acestea sunt probleme reale. Sunt de acord că în prim-plan se află vârsta de pensionare și pensiile de serviciu, dar dacă celelalte probleme nu vor fi tratate, nu se va ajunge la o îmbunătățire reală a sistemului judiciar”, a mai spus fostul ministru.

Reforma pensiilor magistraților a fost adoptată anul trecut prin asumarea răspunderii Guvernului, după ce prima versiune fusese declarată neconstituțională din cauza lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii. Această lege nu vizează doar limitarea pensiilor speciale ale magistraților, ci și crearea unui cadru mai echitabil și sustenabil pentru întregul sistem de pensii speciale din România, alături de corectarea disfuncționalităților structurale care afectează întregul sistem judiciar.

De asemenea, Stoica a susținut și că Ilie Bolojan ar fi un administrator responsabil și un negociator eficient, capabil să mențină echilibrul într-o coaliție aflată permanent în tensiune. Potrivit lui Stoica, coalițiile politice sunt, prin natura lor, marcate de certuri și scandaluri, iar lipsa armoniei nu trebuie interpretată ca o slăbiciune a liderilor, ci ca o componentă structurală a funcționării alianțelor politice.

„Ilie Bolojan, înainte de membru al unui partid, este un administrator responsabil şi mai este şi un bun negociator deşi eu am observat în ultimul timp că i se reproşează că nu ar fi bun negociator pentru că în coaliţie sunt certuri şi scandaluri. Dar eu vă întreb, în care coaliţie politică a existat pace şi armonie? Eu nu ştiu, nu cunosc nici o coaliţie politică în care să fi existat altceva decât scandal din ’90 şi până astăzi. Şi nu mă gândesc doar la România. Condiţia de existenţă a unei coaliţii este tensiunea internă permanentă. Nu asta este anormal”, a spus Valeriu Stoica

Stoica apreciază că Bolojan nu se limitează la abordări tehnice sau statistice, ci reușește să conducă guvernul într-un context complicat, comparând activitatea sa cu capacitatea unui șofer de a conduce o mașină avariată care trebuie reparată și să funcționeze în același timp. Reducerea deficitului bugetar și evitarea unor crize economice au fost, în opinia fostului lider liberal, rezultate importante ale mandatului guvernamental, chiar dacă tensiunile din coaliție au continuat.

„Deficitul bugetar e foarte important şi reducerea lui este o misiune crucială a acestui guvern, dar nu e un scop în sine. Ceea ce trebuie să facă aceste corecţii bugetare, este, ca să folosesc o comparaţie, reparaţia unei maşini stricate. Da, repari maşina nu ca să o ţii în garaj, repari maşina ca să meargă şi să aibă performanţă. Partea proastă este că această maşină stricată care este statul român ar trebui să sufere reparaţii în acelaşi timp în care trebuie să meargă şi în viteză. Nu se poate. Şi din punctul ăsta de vedere, cei care reproşează lui Ilie Bolojan că are o viziune contabilă, statistică asupra situaţiei economice în primul rând din România şi asupra situaţiei bugetare, cred că sunt nedrepţi”, a mai spus Valeriu Stoica.

Fostul ministru atrage atenția că anul 2026 se anunță unul dificil, din cauza conflictelor permanente între partidele din coaliție, în special între PSD și USR, dar și între PSD și Bolojan, care trebuie să gestioneze această situație fără a compromite funcționarea guvernului. Stoica subliniază că măsurile adoptate anterior de Guvernul Bolojan au fost corecte, reușind să stabilizeze situația economică a României în condiții dificile și să evite prăpastia financiară prognozată de instituțiile internaționale.

„Eu cred că a ales bine şi alege bine. Cifrele nu sunt importante, totuşi ele pot să fie evocate sub aspectul că anul trecut a reuşit o reducere semnificativă a deficitului bugetar şi mai mult decât atât că asta poate să nu spună mare lucru, dar să nu uităm că la începutul anului trecut România era cu securea deasupra capului. Agenţiile internaţionale, instituţiile internaţionale, toate ne vedeau un viitor sumbru. Acest guvern Bolojan a evitat prăpastia către care ne îndreptam. E un lucru care arată că Ilie Bolojan nu e doar un bun mecanic de maşină, este şi un bun şofer, ştie încotro să meargă şi ştie cum să meargă. E adevărat că noi vrem mult mai mult, fiecare dintre noi. Trebuie să vedem şi ce se poate”, a mai transmis fostul șef PNL.

În final, Valeriu Stoica apreciază că premierul a făcut tot ce se putea în condițiile unei coaliții tensionate, iar capacitatea sa de negociere a fost esențială pentru menținerea coaliției și prevenirea unei crize politice majore, confirmându-l ca un lider care știe cum să gestioneze atât conflictele interne, cât și provocările economice ale țării.