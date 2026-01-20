Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, că nu vrea nici să-l apere, nici să-l critice pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, în scandalul de plagiat. El a spus că a mai văzut astfel de situații, în care apar acuzații exact atunci când anumite lucruri nu convin.

Grindeanu a explicat că, până la o decizie clară, PSD îl susține pe Marinescu, dar dacă se va stabili oficial că a plagiat, acesta va fi schimbat. El a afirmat că există impresia unui plan bine organizat, care ar fi început cu un reportaj Recorder, ar fi continuat cu reacții emoționale și proteste, și ar fi dus la încercări de a-l prezenta negativ pe ministrul Justiției.

În acest context, Grindeanu a amintit că în prezent au loc concursuri importante în sistemul de Justiție, la Parchetul General, DNA și DIICOT, și a subliniat că nu există negocieri sau aranjamente, ci doar concursuri.

El a respins ideea că ar exista un scenariu prin care aceste concursuri să fie trucate și a spus clar că nu este vorba despre așa ceva. În final, Grindeanu a declarat că nu își dorește revenirea la perioadele tensionate din trecut, precum cea asociată cu Augustin Lazăr.

„Nu vreau să-l apăr, nici să-l critic. Eu am mai văzut filmul ăsta. Scoatem câte o chestiune când nu ne convine ceva. Până atunci PSD îl susține pe Marinescu. Dacă decizia e de plagiat, o să-l schimbăm. Un plan bine pus la punct, care a început cu un reportaj, cu reportajul Recorder care a creat emoție, cu mișcări de stradă, cu această încercare de demonizare a ministrului justiției. Pare un plan coerent. În această perioadă sunt concursuri la Justiție. Nu am nici o negociere ce să fac acest aspect, e concurs. Și la Parchetul General și la DNA și la DIICOT. Tot acest angrenaj, tot acest scenariu poate să ducă spre un concurs aranjat. Nu există așa ceva! E concurs! Acea perioadă cu Augustin Lazăr nu vreau să se mai întoarcă”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a spus că, din punct de vedere legal, nu există bază pentru un referendum, ci doar pentru consultări. El a explicat că termenii folosiți nu au fost aleși foarte bine și că este vorba despre un domeniu în care președintele vrea doar să fie informat la zi. În opinia sa, totul este o speculație și a precizat că nu poate vorbi în numele lui Nicușor Dan.

„Nu există prevederi legale, referendum nu poate, doar consultări. Nu s-au folosit foarte bine termenele cuvintele. E un domeniu în care președintele dorește să aibă o imagine la zi. E o speculație, nu pot să răspund în numele domniei sale”, a precizat Grindeanu.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că reprezentanții USR ar trebui să evite declarațiile care pot pune România într-o situație dificilă.

El a spus că nici el, nici PSD nu își doresc ca USR să fie scos de la guvernare, dar a acuzat faptul că, de multe ori, unii dintre reprezentanții lor nu și-au făcut treaba. A dat ca exemplu ministrul Mediului, despre care a afirmat că nu a fost prezent de aproximativ o lună și că absența ei nici nu s-a simțit. A mai menționat și situații legate de domenii precum Mercosur sau Apărare, spunând că aceste episoade au confirmat ceea ce PSD susținea de mai mult timp: că este important ca fiecare să fie specializat pe domeniul în care lucrează.

Grindeanu a adăugat că sfatul PSD pentru USR este să se abțină de la declarații care pot afecta imaginea sau poziția țării, făcând referire directă la cazul lui Miruță. El a spus că, uneori, este mai bine să nu vorbești. În acest context, a amintit că, în trecut, i s-a propus să preia un portofoliu la Apărare, dar a refuzat pentru că nu a făcut armata.