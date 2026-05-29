Bani în plus la pensie. Pensionarii ar putea primi cu până la 480 de lei în plus de la 1 ianuarie. Care e condiția

Pensionarii din România ar putea primi cu până la 480 de lei în plus de la 1 ianuarie 2027!

Posibilitatea unei noi indexări a pensiilor de la 1 ianuarie 2027 este analizată în prezent în contextul discuțiilor privind viitorul buget de stat și evoluția cheltuielilor publice. Potrivit scenariilor aflate în lucru, pensiile ar putea crește cu aproximativ 12%, nivel care ar corespunde formulei teoretice de indexare. O astfel de majorare ar însemna creșteri de câteva sute de lei pentru milioane de pensionari, în funcție de cuantumul pensiei fiecăruia.

În acest scenariu principal, impactul ar varia semnificativ de la un beneficiar la altul. De exemplu, pentru o pensie de 1.281 de lei, creșterea estimată ar fi de aproximativ 165 de lei. O pensie de 2.000 de lei ar putea fi majorată cu circa 240 de lei, în timp ce pentru o pensie de 3.000 de lei creșterea ar ajunge la aproximativ 360 de lei. În cazul pensiilor de 4.000 de lei lunar, majorarea estimată s-ar apropia de 480 de lei.

În paralel, este luată în calcul și o variantă mai prudentă de indexare, sub pragul de 10%, estimată între 7% și 9%, în situația în care constrângerile bugetare nu vor permite aplicarea integrală a formulei de majorare. Aceste discuții au revenit în atenția publică pe fondul presiunilor generate de creșterea costului vieții și al solicitărilor venite din partea organizațiilor de pensionari.

În acest moment nu a fost luată o decizie oficială privind procentul final de majorare. Forma exactă a indexării urmează să fie stabilită în perioada elaborării bugetului pentru anul 2027.

Florin Manole a anunțat, în luna martie, că veniturile pensionarilor din România vor crește începând cu 1 ianuarie 2027, odată cu majorarea punctului de pensie. În același context, acesta a precizat că este avută în vedere și eliminarea contribuției CASS pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei.

În prezent, pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) începând din august 2025. Aceasta este calculată ca un procent de 10% aplicat sumei care depășește pragul de 3.000 de lei. Astfel, o pensie de 4.000 de lei implică o contribuție de 100 de lei, iar în cazul unei pensii de 5.000 de lei, CASS ajunge la 200 de lei.