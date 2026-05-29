Exportul profiturilor în afara României. Alexandru Nazare, anunț despre intervenția ANAF: Avem obligația să acționăm

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a prezentat rezultatele controalelor desfășurate de ANAF în domeniul prețurilor de transfer în perioada iunie 2025 – mai 2026. Verificările au vizat companii selectate pe baza analizei de risc și au acoperit tranzacții intra-grup de peste 199 de miliarde de lei. Potrivit datelor comunicate, obligațiile fiscale suplimentare stabilite au depășit 655 de milioane de lei. Oficialul susține că măsurile urmăresc combaterea transferului artificial al profiturilor în afara României și consolidarea unui sistem fiscal echitabil.

Alexandru Nazare afirmă că dezvoltarea economică depinde atât de investiții și capital, cât și de existența unor reguli fiscale aplicate echitabil tuturor participanților din economie. Ministrul Finanțelor subliniază că România are nevoie de companii puternice, de locuri de muncă bine plătite și de integrare în lanțurile economice europene, însă aceste obiective trebuie susținute de un cadru fiscal echilibrat.

Potrivit ministrului, una dintre direcțiile urmărite de Ministerul Finanțelor în ultimul an a fost crearea unui sistem bazat pe predictibilitate, corectitudine și tratament egal pentru contribuabili. Strategia a inclus măsuri de prevenție prin digitalizare, analiză de risc și controale fiscale țintite în zonele unde există suspiciuni privind riscuri fiscale semnificative.

„O economie sănătoasă are nevoie de investiții, capital și reguli fiscale corecte și echitabile pentru toți, astfel încât dezvoltarea economică să nu fie afectată de practici precum exportul de profit în afara României. Obligații fiscale de peste 650 mil. lei în ultimul an, în urma aplicării riguroase a legislației privind prețurile de transfer”, a scris Alexandru Nazare.

Ministrul a explicat că statul urmărește să asigure condiții concurențiale corecte pentru toate companiile și să se asigure că profiturile generate pe piața locală sunt declarate și impozitate în România, conform legislației fiscale în vigoare.

„România are nevoie de companii puternice – românești și străine -, de investiții, de locuri de muncă bine plătite și de integrare în lanțurile economice europene. Dar, în același timp, are nevoie de un sistem fiscal echilibrat, în care toți jucătorii din piață sunt tratați echitabil şi în care profitul realizat în România este declarat și impozitat corect aici. Aceasta este una dintre temele directoare ale strategiei aplicate în ultimul an la Ministerul Finanțelor: reguli care să aducă echilibru în piață, predictibilitate pentru contribuabili, principii de corectitudine la nivelul întregii piețe și prevenție prin digitalizare, analize de risc şi control fiscal țintit, acolo unde datele indică risc fiscal”, a mai spus ministrul.

În analiza prezentată de Alexandru Nazare, un accent important este pus pe modul în care sunt utilizate prețurile de transfer în cadrul grupurilor de companii. Oficialul susține că, în anumite situații, aceste mecanisme pot fi folosite pentru transferarea artificială a profiturilor către jurisdicții cu regim fiscal mai favorabil.

Ministrul precizează că tranzacțiile între firme afiliate sunt normale și necesare într-o economie modernă, în care companiile din același grup își furnizează reciproc produse, servicii, finanțări, licențe sau suport operațional. Problemele apar însă atunci când prețurile practicate nu reflectă condițiile reale de piață și au ca efect diminuarea profitului impozabil declarat în România.

„În multe situații, mecanismele de prețuri de transfer sunt folosite pentru exportul artificial al profitului, prin mutarea câștigurilor către jurisdicții cu fiscalitate mai avantajoasă, în detrimentul bugetului României. În această logică, ANAF a verificat tranzacții de peste 199 miliarde lei între companii afiliate în ultimul an. Aceste tranzacții sunt normale într-o economie integrată. Companiile din același grup își pot furniza servicii, produse, licențe, finanțare sau suport operațional. Problema intervine, însā, atunci când prețurile folosite în aceste tranzacții nu reflectă condițiile de piață și pot reduce artificial profitul impozabil în România”, a explicat Nazare.

În acest context, ANAF a verificat în ultimul an tranzacții intra-grup cu o valoare cumulată de peste 199 de miliarde de lei. Controalele au vizat 152 de contribuabili selectați pe baza analizei de risc, respectiv companii cu volume ridicate de tranzacții între entități afiliate, pierderi recurente sau niveluri de profitabilitate semnificativ sub cele înregistrate de firme comparabile din aceeași industrie.

Rezultatele prezentate de Ministerul Finanțelor indică:

obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 milioane lei;

peste 386 milioane lei reprezentând impozit pe profit;

majorarea bazei impozabile cu peste 3,38 miliarde lei;

reducerea pierderilor fiscale declarate cu aproximativ 1,79 miliarde lei.

Alexandru Nazare susține că rezultatele verificărilor au fost validate și în etapele ulterioare ale procedurilor administrative. Potrivit datelor prezentate, aproape 60% din sumele contestate de contribuabili au fost menținute de autorități, în timp ce valoarea sumelor admise în urma contestațiilor s-a ridicat la aproximativ 260.000 de lei.

„Aceste cifre arată de ce zona prețurilor de transfer trebuie tratată serios. Nu vorbim despre presiune asupra companiilor care lucrează corect – tranzacțiile intra-grup sunt firești și necesare într-o economie modernă. Vorbim despre cazurile în care costurile intra-grup, redevențele, serviciile refacturate sau marjele de profit nu sunt suficient justificate economic și ajung să diminueze baza impozabilă din România, facilitând exportul de profit în afara țării. Un semnal important este că rezultatele controalelor au fost confirmate în mare parte și în procedurile de contestare: aproape 60% din sumele contestate au fost respinse, iar sumele admise au fost de aproximativ 260.000 lei”, declară ministrul.

Ministrul consideră că aceste rezultate confirmă necesitatea unor controale fiscale orientate către zonele cu impact semnificativ asupra veniturilor bugetare. În opinia sa, modernizarea administrației fiscale nu se rezumă la digitalizare, ci presupune și dezvoltarea capacității de identificare rapidă și corectă a riscurilor fiscale.

„Aceasta este direcția de consolidare la ANAF: controale țintite, bazate pe date, pe analiză de risc și pe zonele unde există impact real asupra bugetului”, a scris Alexandru Nazare.

Oficialul a adăugat că obiectivul este reducerea presiunii administrative asupra contribuabililor care respectă regulile fiscale și intervenția fermă în situațiile în care sunt identificate practici care afectează încasările bugetare.