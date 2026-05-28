Ministerul Finanțelor, verificări la mii de firme din online. Cum își pun acestea în pericol consumatorii

Ministerul Finanțelor a desfășurat, în 2025, un amplu program național de verificare a practicilor comerciale și a publicității înșelătoare, în contextul creșterii numărului de reclamații și al extinderii promovării agresive în mediul online. Autoritățile au controlat peste 14.000 de societăți comerciale din domenii cu impact direct asupra consumatorilor și asupra concurenței din piață. Verificările au vizat atât promovarea produselor și serviciilor pe internet și rețele sociale, cât și materialele publicitare clasice. Ministerul Finanțelor anunță că programul de monitorizare va continua și în 2026, cu accent pe comerțul digital și serviciile online.

Ministerul Finanțelor a derulat controalele prin Direcția Generală Ajutor de Stat și prin structurile teritoriale specializate din cadrul Direcțiilor Generale Regionale ale Finanțelor Publice, în cadrul programului dedicat combaterii concurenței neloiale și menținerii unei piețe concurențiale loiale. Acțiunile au urmărit identificarea practicilor comerciale care pot afecta atât consumatorii, cât și firmele care respectă regulile de concurență.

Verificările au fost concentrate asupra modului în care operatorii economici își promovează produsele și serviciile în mediul online, pe rețelele sociale, prin bannere publicitare, pliante, campanii promoționale și alte forme de comunicare comercială. Inspectorii au analizat dacă mesajele transmise către consumatori sunt clare, complete și conforme cu legislația în vigoare.

Programul național de control a inclus sectoare considerate cu expunere ridicată la practici comerciale înșelătoare sau la publicitate agresivă. Printre domeniile vizate s-au numărat:

comerțul online;

transporturile și reparațiile auto;

serviciile medicale și stomatologice;

construcțiile și materialele de construcții;

serviciile financiare și consultanța;

activitățile de înfrumusețare și fitness;

suplimentele alimentare și produsele cosmetice.

Autoritățile susțin că selecția firmelor controlate a fost realizată pe baza riscurilor identificate și a impactului pe care activitatea acestora îl poate avea asupra consumatorilor și concurenței din piață.

Inspectorii au analizat inclusiv modul în care companiile promovează reducerile comerciale, avantajele oferite clienților sau caracteristicile produselor și serviciilor. În timpul controalelor au fost verificate informațiile privind prețurile, compoziția produselor, beneficiile promovate și elementele vizuale utilizate în campaniile comerciale.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat mai multe tipuri de practici considerate susceptibile să inducă în eroare consumatorii sau să afecteze concurența loială dintre firme. Printre acestea s-au regăsit:

afirmații comerciale care puteau induce în eroare consumatorii;

informații incomplete sau neclare privind prețul, compoziția ori beneficiile produselor;

mesaje și elemente vizuale care puteau crea confuzie privind originea sau caracteristicile produselor;

reduceri și avantaje comerciale promovate fără respectarea condițiilor legale.

Ministerul Finanțelor arată că astfel de practici afectează atât cumpărătorii, cât și companiile care respectă regulile pieței și desfășoară activități comerciale corecte. Instituția susține că menținerea unui cadru concurențial echitabil reprezintă una dintre prioritățile programului de monitorizare desfășurat la nivel național.

În contextul prezentării raportului anual privind implementarea legislației cu impact relevant în menținerea unei piețe concurențiale loiale, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că autoritățile vor continua verificările și în zona serviciilor digitale și a comerțului online.

„O piață corectă înseamnă reguli egale pentru toți: pentru consumatori, dar și pentru firmele care respectă legea. Publicitatea înșelătoare nu afectează doar cumpărătorul, ci și companiile corecte, care concurează onest. Rolul Ministerului Finanțelor este să sprijine un mediu economic transparent, predictibil și echitabil. În 2026, acțiunile vor viza cu prioritate comerțul online, serviciile digitale și formele de publicitate cu risc ridicat pentru consumatori, pentru susținerea mediului de afaceri în aplicarea și respectarea cadrului legal, în beneficiul economiei românești și al unui mediu concurențial sănătos”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Pe lângă activitatea de control, Ministerul Finanțelor a continuat și acțiunile de informare dedicate operatorilor economici. Instituția a transmis materiale privind obligațiile legale referitoare la publicitate și concurență loială și a publicat „Raportul anual 2025 privind implementarea legislaţiei cu impact relevant în menţinerea unei pieţe concurenţiale loiale”.

Documentul centralizează activitatea desfășurată în 2025 pentru prevenirea și sancționarea publicității înșelătoare și a practicilor comerciale care pot afecta concurența din piață. Raportul prezintă modul în care au fost aplicate prevederile Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată, precum și alte norme relevante pentru protejarea consumatorilor și a mediului concurențial.

Ministerul Finanțelor precizează că obiectivul programului este dublu: protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale incorecte și susținerea companiilor care respectă legislația și regulile concurențiale. Instituția susține că aplicarea unor reguli mai clare și mai predictibile poate contribui la consolidarea unui climat economic transparent și echitabil.

În 2026, programul de verificare și monitorizare va continua cu accent pe comerțul online, serviciile digitale, transporturi, activități financiare și publicitatea desfășurată în mediul digital. Ministerul Finanțelor colaborează cu instituțiile membre ale Consiliului Interinstituțional pentru combaterea concurenței neloiale, pentru ca piața să funcționeze în condiții corecte, iar consumatorii să fie protejați împotriva practicilor comerciale înșelătoare.