Ilie Bolojan a spus că, în perioada în care a condus Guvernul, încasarea TVA a crescut și că acest lucru nu s-a datorat doar majorării taxelor, ci și unor schimbări făcute la ANAF. El a explicat că a fost considerat important ca șeful ANAF să nu mai fie ales pe criterii politice și că, în urma reformelor, instituția a început să funcționeze mai bine. El a menționat că au fost eliminate unele metode prin care firmele amânau sau evitau plata datoriilor, au fost limitate cazurile de insolvență folosite abuziv și au fost schimbate regulile din zona controalelor fiscale și a depozitelor fiscale. El a a spus că digitalizarea și analiza de date au ajutat la o colectare mai eficientă a taxelor.

În privința evaziunii fiscale, Bolojan a afirmat că aceasta nu poate fi combătută de o singură instituție, ci necesită colaborarea ANAF, a parchetelor și a Inspecției Muncii, iar rezultatele nu apar rapid.

Totodată, Bolojan a spus că înainte ANAF funcționa uneori în mod dezechilibrat, protejând anumite firme, dar că această situație s-a schimbat. El a adăugat că acum bunurile confiscate sunt vândute mai transparent, inclusiv online, iar rețelele de protecție au fost slăbite. El a recunoscut că aceste schimbări au deranjat anumite grupuri, dar a subliniat că reformele trebuie continuate și îmbunătățite în viitor.

„A fost o prioritate și când s-a format acest guvern, am pus o condiție, ca șeful ANAF-ului să nu mai fie negociat politic. În această perioadă, dacă vă uitați pe indicatorii ANAF, veți vedea niște îmbunătățiri serioase, nu numai datorită creșterii TVA ului, de exemplu, ci datorită îmbunătățirii colectării. Și gândiți-vă, așa cum v-am spus, că am eliminat eșalonările, care nu mai erau achitate. Am lucrat pe componenta de a limita insolvența, care era devenise un sport V-am spus de antrepozitele fiscale, v-am spus de reguli, v-am spus de mobilitatea în interiorul ANAF. Și toate aceste măsuri, inclusiv folosirea digitalizării, a analizei pe bază de date, au făcut ca colectarea să se îmbunătățească substanțial. Pe partea de combaterea evaziunii, aici este un pachet de măsuri în care trebuie să lucreze ANAF-ul, trebuie să lucreze parchetele, trebuie să lucreze inspecția muncii. E un pachet de instituții care trebuie să lucreze și nu se pot face lucrurile de pe o zi pe alta. ANAF-ul era organizat pe parohii de multe ori de protecție, pentru că unii nu erau deranjați deloc, acum lucrurile s-au schimbat. Nu știu, gândiți-vă că ceea ce se sechestrează se vinde în online. Nu mai există rețelele, nu mai există elementele de protecție. Deci au fost niște lucruri importante care s-au întâmplat și din nou și asta a deranjat foarte mult. Aceste lanțuri au fost lovite puternic și a fost un deranj foarte mare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să îmbunătățim lucrurile în viitor", a declarat Bolojan.

În decembrie 2025, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat rezultatele unui raport al Comisiei Europene despre colectarea TVA în statele UE, potrivit căruia România este încă pe ultimul loc în Uniunea Europeană la încasarea TVA, fiind depășită de țări precum Malta și Polonia.

ANAF a transmis că raportul Comisiei Europene arată necesitatea unor eforturi mai mari pentru reducerea diferenței dintre TVA care ar trebui colectat și cel care este efectiv încasat. Instituția a precizat că își propune să combată evaziunea fiscală prin digitalizare și metode moderne de control.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a explicat atunci că veniturile din TVA au crescut în trimestrul al treilea și în luna octombrie și că încasările au rămas stabile, ceea ce arată că unele măsuri încep să funcționeze. Nica a mai spus că scopul instituției nu este doar să colecteze mai mult TVA, ci și să asigure o concurență corectă între firme. Potrivit lui, digitalizarea ajută la reducerea evaziunii și la sprijinirea firmelor care își plătesc corect taxele.

ANAF a menționat că Ministerul Finanțelor a negociat în noiembrie 2025 schimbarea unui obiectiv din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) privind reducerea diferenței de TVA. Prin această modificare, România a evitat pierderea unor fonduri europene importante, estimate între 800 de milioane și 1 miliard de euro în 2026. ANAF a explicat că noua variantă a obiectivului, bazată pe reforme structurale, ar ajuta România să își întărească instituțiile pe termen lung și să nu piardă bani europeni importanți.