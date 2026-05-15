„Mă bucur că ieri Comisia Europeană a aprobat cererea de plată din PNRR în valoare de 2,6 miliarde de euro, un pas important pentru România și pentru continuarea investițiilor finanțate din fonduri europene. Mulțumesc doamnei președinte a Comisiei, Ursula von der Leyen, și echipei sale pentru acest rezultat, care confirmă că eforturile de reformă ale României sunt recunoscute la nivel european. Este rezultatul unei perioade de lucru tehnic și instituțional, în care au fost clarificate solicitările Comisiei și au fost create condițiile pentru ca aceste fonduri să poată fi deblocate. Mulțumesc tuturor celor implicați în acest efort. Banii vor asigura continuitatea plăților începând din luna iunie, astfel încât să putem susține constructorii și beneficiarii proiectelor. Este important să nu pierdem fonduri europene, atât pe componenta de granturi, cât și pe cea de împrumuturi, acestea din urmă fiind disponibile în condiții mai avantajoase decât finanțarea de pe piață”, transmite Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Premierul a explicat că urmează două săptămâni decisive pentru finalizarea reformelor și închiderea negocierilor cu Comisia Europeană.

România are de îndeplinit peste 35 de jaloane, dintre care nouă au impact major și includ modificări legislative importante.

Ilie Bolojan a arătat că fiecare proiect adoptat înseamnă un jalon îndeplinit, iar pentru fiecare astfel de etapă România poate primi peste 700 de milioane de euro.

Valoarea totală a acestor sume ajunge la 7,5 miliarde de euro, bani considerați esențiali pentru finanțarea investițiilor.

Premierul a precizat că, în condițiile în care Guvernul interimar nu mai poate adopta ordonanțe, Executivul a decis să depună proiectele în Parlament, să informeze toate partidele și să solicite adoptarea acestora în regim de urgență.

Potrivit lui Ilie Bolojan, unele proiecte sunt deja într-un stadiu avansat. Printre acestea se numără utilizarea terenurilor degradate pentru investiții în energie regenerabilă și digitalizarea cercetării.

Alte domenii importante, precum reforma în sectorul apelor, decarbonizarea și salarizarea, se află în etapa finală de negociere.

Premierul a transmis că, chiar și în condițiile interimatului, prioritatea Guvernului rămâne accelerarea reformelor și asigurarea absorbției fondurilor europene pentru dezvoltarea României.