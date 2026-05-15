Petrișor Peiu a anunțat vineri, 15 mai 2026, că AUR vrea să mărească pensiile și să reducă TVA prin tăierea unor cheltuieli considerate neimportante.

El a explicat, la „OFF The Record”, că ar fi reduse investițiile care nu sunt urgente și care nu țin de programe europene. Ca exemple, Peiu a menționat sălile de sport și terenurile construite de primării, despre care a spus că nu sunt necesare în acest moment.

El a criticat guvernele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan, spunând că acestea au decis să nu mai aplice legea pensiilor, deși tot ele au făcut-o. Peiu s-a întrebat de ce pensiile a aproximativ 5 milioane de oameni nu sunt indexate, în timp ce veniturile judecătorilor, polițiștilor și profesorilor sunt majorate.

Peiu a mai spus că situația economică este foarte gravă, deoarece România se confruntă în același timp cu inflație și scădere economică. În opinia lui, principalele cauze ale inflației sunt creșterea mare a prețurilor la energie și taxele mai mari pe consum. El consideră că soluția este revenirea la cote mai mici de TVA deoarece acestea ar putea ajuta economia să își revină și ar susține activitatea economică.

„Care este criteriu după care un guvern are dreptul moral să aleagă că nu indexăm veniturile celor 5 milioane de oameni, dar le indexăm pe cele ale judecătorilor, ale polițiștilor, ale profesorilor? Când ai inflație, ai creștere economică. Să ai cele două fenomene contradictorii simultane, adică scădere economică și inflație, o boală foarte gravă, pentru că nu prea există medicamente comune. Pacientul e pe moarte”, a punctat Peiu.

Peiu a spus că, dacă ar ajunge prim-ministru, prima sa decizie ar fi să numească un ministru al Energiei care să aibă aceleași idei ca el. După aceea, ar începe proiectul hidroenergetic Tarnița-Lăpuștești. Peiu a explicat că un premier nu poate lua singur toate deciziile, dar că poate influența direcția prin oamenii pe care îi numește în funcții importante. El a spus că Hidroelectrica ar trebui să fie principala prioritate în energie și că proiectul Tarnița-Lăpuștești ar trebui pornit cât mai repede.

Peiu l-a criticat și pe Bolojan, susținând că proiectul nu a fost lăsat în grija Hidroelectrica, ci a fost dat unei companii franceze deținute de statul francez.

Senatorul AUR a vorbit și despre problema finanțării companiilor energetice de stat. El a spus că statul ia prin dividende aproape tot profitul acestor companii, iar din această cauză ele nu mai au bani pentru investiții și proiecte noi. În opinia sa, companiile ar trebui să păstreze mai mulți bani pentru dezvoltare.

Referitor la criticile lui Bolojan despre lipsa investițiilor în baterii de stocare la Hidroelectrica, Peiu a respins ideea și a spus că lacurile de acumulare ale hidrocentralelor funcționează deja ca niște baterii naturale pentru energie. El a precizat că, dacă ar putea decide, l-ar numi ministru al Energiei pe Dumitru-Dian Popescu.

În aceeași perioadă, Peiu a respins ideea unui guvern minoritar. El a explicat că un guvern are nevoie de cel puțin 233 de voturi în Parlament pentru a fi aprobat, ceea ce înseamnă că trebuie să existe o majoritate politică. Din acest motiv, a spus că ideea de „guvern minoritar” nu are logică politică reală.