Într-un interviu acordat HotNews, șeful Executivului a afirmat că perioada dificilă traversată de populație ar putea fi scurtată doar prin continuarea reformelor și menținerea măsurilor de austeritate. În același timp, acesta a recunoscut existența unor greșeli în actul de guvernare, explicând că multe decizii au fost luate sub presiune și într-un context politic complicat.

Premierul interimar a declarat că măsurile adoptate de guvern au fost necesare pentru reducerea deficitului și temperarea inflației, chiar dacă au provocat nemulțumiri în societate.

„Eu le mulțumesc românilor că au trecut prin această perioadă dificilă care poate fi mai scurtă dacă acționezi cu seriozitate”, a spus acesta.

Liderul liberal a explicat că executivul și-a propus reduceri de personal în sectorul public, însă implementarea reformelor a fost mai dificilă decât estimările inițiale.

„Știți ce spune programul de guvernare? 20% reduceri de personal în domeniul public. Ne-am chinuit luni de zile să facem numai 10%”, a afirmat premierul interimar.

Potrivit lui Ilie Bolojan, lipsa continuității în aplicarea măsurilor fiscale și bugetare ar putea duce din nou la probleme economice majore.

„Dacă nu menții o anumită disciplină în perioada viitoare care va duce la scăderea inflației, vom vedea adevărata stare a economiei. Dacă ne batem joc vom ajunge iar de unde am plecat și cetățenii vor suporta din nou aceleași măsuri”, a avertizat acesta.

Premierul a lansat și critici la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu, susținând că social-democrații nu și-au asumat responsabilitatea guvernării.

„Dacă am avea o soluție deosebită ar fi trebuit să o auzim de la domnul Grindeanu de luni de zile. Dacă ar avea soluții și-ar asuma guvernarea, dar nu au această demnitate”, a declarat Bolojan.

Premierul interimar a explicat că una dintre marile probleme structurale ale României rămâne nivelul redus al veniturilor la bugetul de stat raportate la PIB.

„Noi, față de țările europene, avem veniturile la bugetul de stat, din PIB, de 30%, iar media UE este de 40%”, a spus acesta.

Ilie Bolojan a susținut că guvernul a fost obligat să ia rapid măsuri pentru reducerea deficitului, inclusiv din cauza riscului suspendării fondurilor europene.

Premierul a afirmat că în luna iunie urma o ședință a Consiliului Ecofin în care putea fi discutată suspendarea unor fonduri pentru România, pe motiv că angajamentele privind disciplina fiscală nu erau respectate de mai mulți ani.

În opinia sa, reformele structurale și reducerea cheltuielilor publice ar fi trebuit începute mai devreme și aplicate mai ferm.

În cadrul interviului, Ilie Bolojan a admis că unele măsuri fiscale au fost adoptate prea rapid și au generat nemulțumiri puternice în societate.

Acesta a oferit ca exemplu modificările privind impozitele pe proprietate.

„A fost o măsură corectă, dar am crescut valoarea bazei de impozitare în același timp cu anularea unor excepții și la clădirile vechi ambele efecte s-au cumulat și creșterile au fost prea mari”, a explicat premierul.

Liderul liberal a susținut că lipsa timpului și presiunile politice au făcut imposibilă o analiză detaliată înainte de aplicarea măsurilor.

„Era bine să facem asta înainte, analiză în detaliu, dar am fost contestați la CCR, a apărut pe final de an și sigur că s-a creat un val de nemulțumire pe bună dreptate”, a afirmat acesta.

Premierul a precizat că prevederile au fost ulterior corectate, însă efectele inițiale au provocat tensiuni și critici la nivel public.

Guvernul analizează extinderea sistemului e-Factura pentru persoanele fizice

Șeful Executivului a anunțat și că va avea discuții cu Ministerul Finanțelor privind extinderea sistemului e-Factura inclusiv pentru persoanele fizice.

Potrivit acestuia, măsura a generat deja numeroase sesizări din partea populației și există temeri legate de creșterea birocrației.

„Chiar acum ar urma să intre în vigoare extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, ori asta înseamnă birocrație suplimentară și am primit deja sesizări pe tema asta”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a spus că va analiza împreună cu Ministerul Finanțelor dacă măsura este într-adevăr eficientă în combaterea evaziunii fiscale sau dacă reprezintă doar o sarcină administrativă suplimentară pentru cetățeni.

Premierul interimar a afirmat că reformele privind reducerea aparatului bugetar și desființarea unor instituții ar fi putut merge mai departe, însă ritmul schimbărilor a fost încetinit.

„Puteam face mult mai mult în materie de reduceri de cheltuieli, de desființări de instituții, dar s-a mers cu frâna de mână trasă”, a declarat acesta.

Totodată, liderul liberal a recunoscut că presiunea funcției l-a ținut departe de contactul direct cu oamenii.

„N-am fost în contact cu oamenii. N-am reușit să mă duc de multe ori în țară, să stau de vorbă cu ei, pentru că presiunile pe această poziție sunt imense, de dimineața până seara”, a explicat premierul.

La finalul interviului, premierul interimar a susținut că una dintre concluziile importante ale actualei perioade este faptul că populația a văzut un stil diferit de guvernare.

„Un lucru important care rămâne după această guvernare este faptul că mulți români au văzut că se poate guverna și altfel”, a declarat acesta.

Potrivit lui Ilie Bolojan, executivul a încercat să impună reguli clare și să evite promisiunile imposibil de susținut din bugetul de stat.