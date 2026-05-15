Cu doar câteva zile înaintea consultărilor convocate la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern, scena politică se tensionează și mai mult. Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis că Partidul Național Liberal exclude refacerea unei coaliții cu PSD, acuzând social-democrații că au provocat actuala criză politică și că au încălcat în mod repetat înțelegerile din cadrul guvernării.

Declarațiile vin înaintea discuțiilor pe care președintele Nicușor Dan le va avea luni, 18 mai, cu partidele parlamentare pentru desemnarea unei formule de guvernare capabile să obțină sprijin în Parlament.

Invitat în studioul HotNews, Ilie Bolojan a declarat că liberalii au luat deja două decizii politice importante înaintea consultărilor de la Cotroceni.

Acesta a precizat că restul variantelor de guvernare vor fi discutate după consultările de luni și după eventualele propuneri care vor rezulta în urma negocierilor dintre partide și președintele României.

Liderul liberal a insistat că actuala structură parlamentară este una complicată și că formarea unei majorități stabile va fi dificilă, în condițiile în care Parlamentul este fragmentat și relațiile dintre partide sunt tensionate.

Premierul interimar a susținut că PSD poartă responsabilitatea pentru actuala situație politică și a criticat lipsa unei asumări clare din partea social-democraților.

„Este foarte greu când Partidul Social Democrat, care a generat această criză și se vede că de zece zile nu are nicio soluție, pentru că ar fi trebuit să aibă măcar decența să-și asume responsabilitatea, dar nu vor să facă acest lucru”, a declarat liderul liberal.

Ilie Bolojan a afirmat că experiența ultimelor luni a arătat că PNL nu mai poate continua într-o formulă de guvernare alături de PSD.

„Ori în această perioadă am constatat că, fugind de răspundere, mințind în permanență, încălcând înțelegerile și neasumându-și nicio măsură care ar fi redus cheltuielile statului român, ar fi asanat administrarea unor companii, nu mai poți să guvernezi cu un partener care a încălcat toate regulile și deci nu mai e cale de întors din punctul ăsta de vedere”, a afirmat acesta.

Premierul interimar a adăugat că România are nevoie rapid de un executiv funcțional, însă responsabilitatea pentru găsirea unei formule de guvernare trebuie asumată de cei care au contribuit la actuala criză.

Întrebat dacă PNL ar accepta să participe la un guvern tehnocrat, Ilie Bolojan a declarat că partidul va analiza orice propunere care va apărea după consultările de la Cotroceni.

Totuși, acesta a transmis că prezența PSD într-o astfel de formulă ar face imposibilă funcționarea executivului.

„În condițiile în care se va face o propunere de guvern tehnocrat, vom analiza care este această propunere, ce vrea să facă acest guvern, dar v-am spus, indiferent dacă ai un guvern tehnocrat și Partidul Social Democrat este în interiorul lui, nu poți să funcționezi”, a spus premierul interimar.

Liderul liberal a susținut că problemele din coaliția de guvernare nu țin doar de numele premierului, ci de comportamentul politic al PSD, despre care spune că nu și-ar fi asumat măsurile dificile necesare pentru reducerea cheltuielilor statului și reformarea administrației.

În aceeași zi, președintele Nicușor Dan a transmis că prioritatea consultărilor de luni va fi identificarea unei majorități parlamentare clare pentru susținerea viitorului executiv.

Șeful statului a precizat că va cere fiecărui partid să explice ce majoritate propune și ce formulă de guvernare poate susține.

„Solicitarea mea pentru toate partidele care vin la consultări, primul lucru pe care o să-l întreb va fi: Care va fi majoritatea? Deci, fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare dintre partidele care vin luni la Cotroceni, întrebarea va fi care este majoritatea pe care o propun”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a subliniat că viitorul executiv trebuie să se bazeze pe o majoritate „prooccidentală” și a insistat asupra nevoii de stabilitate și coerență parlamentară.

Președintele a exclus și posibilitatea ca un eventual guvern minoritar să fie susținut de AUR, evitând însă să intre în detalii privind eventualele compromisuri politice necesare pentru formarea unei noi majorități.

Întâlnirile programate luni la Palatul Cotroceni sunt considerate decisive pentru stabilirea direcției politice din perioada următoare.

În condițiile în care relațiile dintre PNL și PSD par complet deteriorate, iar formarea unei majorități stabile este dificilă, consultările ar putea deschide discuții despre variante alternative de guvernare, inclusiv un executiv tehnocrat sau un guvern minoritar susținut prin acorduri parlamentare.

Rămâne însă neclar dacă partidele parlamentare vor reuși să ajungă rapid la un compromis care să ofere României un guvern stabil într-un moment marcat de tensiuni politice și presiuni economice.