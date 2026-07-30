FACIAS sesizează procurorii și cere o anchetă. 150 de copii au murit în așteptarea unui loc la ATI

FACIAS a solicitat procurorilor deschiderea unei anchete pentru a stabili cine răspunde în cazul celor 150 de copii care au murit în ultimii șase ani în timp ce așteptau un loc la Terapie Intensivă, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București. Demersul vine după dezvăluirile făcute de medicul Cătălin Cîrstoveanu privind lipsa paturilor și deficitul de personal din secția ATI Neonatală. Fundația cere stabilirea responsabilităților și explicarea motivelor pentru care situația ar fi fost ignorată ani la rând. Între timp, Guvernul a aprobat ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali, măsură care ar urma să permită redeschiderea unor paturi închise.

FACIAS a sesizat procurorii după apariția informațiilor potrivit cărora, în ultimii șase ani, 150 de copii și-au pierdut viața în timp ce așteptau să se elibereze un pat la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București.

Cazul a fost adus în atenția publică de medicul Cătălin Cîrstoveanu, care a declarat că numărul copiilor decedați în aceste condiții a ajuns la 150. Potrivit acestuia, doi dintre copii au murit chiar în ultimele săptămâni, înainte de a putea fi transferați într-un pat de terapie intensivă, iar alți bebeluși aflați în stare critică se găsesc în continuare pe lista de așteptare.

Medicul a explicat că secția ATI Neonatală funcționa peste capacitatea autorizată, iar lipsa personalului medical a împiedicat deschiderea tuturor paturilor disponibile și preluarea pacienților aflați în stare gravă.

În acest context, Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului solicită organelor de anchetă să stabilească în ce împrejurări s-au produs aceste decese și să identifice instituțiile și persoanele care cunoșteau situația, dar nu au intervenit pentru remedierea acesteia.

Prin intermediul unui comunicat de presă, FACIAS arată că va monitoriza evoluția acestui caz până la finalizarea verificărilor și stabilirea celor responsabili pentru moartea copiilor.

„FACIAS va urmări acest caz până când instituțiile competente vor stabili cine se face vinovat de moartea acestor copii și vor explica cum a fost posibil ca atâția ani autoritățile să închidă ochii și să nu ia nicio măsura pentru a preîntâmpina noi decese”, se arată în comunicatul fundației.

Organizația susține că ancheta trebuie să clarifice nu doar circumstanțele în care s-au produs decesele, ci și eventualele responsabilități administrative sau instituționale care au contribuit la perpetuarea unei situații considerate extrem de grave.

Demersul vine în contextul în care problema lipsei paturilor și a personalului medical din secțiile de terapie intensivă neonatală este semnalată de mai mulți ani, fără ca aceasta să fie rezolvată complet.

În paralel cu solicitarea adresată procurorilor, Guvernul interimar condus de Ilie Bolojan a aprobat, în ședința de joi, memorandumul care permite organizarea concursurilor pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de asistenți medicali la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Marie Curie” din București.

Potrivit autorităților, ocuparea acestor posturi ar urma să permită redeschiderea celor cinci paturi de Terapie Intensivă închise din cauza lipsei de personal, ceea ce ar putea crește capacitatea de internare a pacienților aflați în stare critică.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a avertizat însă că aprobarea memorandumului reprezintă doar o măsură punctuală și nu rezolvă problema structurală a deficitului de personal din sistemul sanitar.

Oficialul a subliniat că lipsa resursei umane continuă să afecteze funcționarea unor secții esențiale din spitalele publice, inclusiv în domenii unde timpul de intervenție este decisiv pentru salvarea vieții pacienților.