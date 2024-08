Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a anunțat că a discutat cu managerii de spitale și directorii Direcțiilor de Sănătate Publică despre cum poate fi îmbunătățită comunicarea între secțiile de Terapie Intensivă și familiile pacienților.

De asemenea, a avut discuții cu oficialii ANMCS. Rafila a cerut ca toate procedurile medicale să fie consemnate în foaia de observație și ca echipamentele utilizate să fie urmărite cu strictețe.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că, într-o teleconferință cu managerii spitalelor și directorii Direcțiilor de Sănătate Publică, s-au discutat măsuri pentru creșterea siguranței pacienților.

Accentul nu a fost pus doar pe procedurile medicale, ci și pe comunicarea cu familiile pacienților. Rafila a subliniat că nesiguranța poate apărea atunci când există o lipsă de informare, mai ales pentru pacienții din Terapie Intensivă.

Ministrul a exprimat încrederea că această problemă poate fi rezolvată rapid.

”Lunea trecută am făcut teleconferinţă cu spitalele aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi am discutat cu cei 60-70 de manageri, plus directorii Direcţiilor de Sănătate Publică să vedem cum să putem face încât, pe termen foarte scurt, să creştem siguranţa pacientului, nu neapărat legat de procedurile medicale, dar şi de proceduri, ci şi în ceea ce priveşte modul de comunicare, pentru că nesiguranţa, mai ales pentru un pacient aflat în Terapie Intensivă, poate să fie generată de două lucruri: o problemă este cea legată de relaţia dintre familie şi personalul medical care trebuie să ofere informaţii pacientului şi lucrul ăsta cred că putem să-l rezolvăm într-un timp relativ scurt”, a declarat ministrul Sănătăţii la Digi 24.