Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă o investiţie de 120 de milioane de euro, asigurată din fonduri europene, destinată ambulatoriilor de specialitate prin Programul Operaţional Sănătate. El subliniază că în România mulţi pacienţi s-au confruntat cu dificultăţi cauzate de deplasări lungi, internări care nu erau necesare şi aşteptări lungi pentru o simplă consultaţie. Dezvoltarea ambulatoriilor de specialitate va permite accesul mai rapid la diagnostic şi tratament, aproape de domiciliu şi fără internări inutile.

„Nu mai aşteptăm alţi 35 de ani – dezvoltăm acum ambulatoriile de specialitate pentru ca pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile. 120 de milioane de euro din fonduri europene pentru ambulatoriile de specialitate, prin Programul Operaţional Sănătate”, a scris ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Alexandru Rogobete a mai precizat că „în România, prea mulţi pacienţi au simţit povara drumurilor lungi, a internărilor inutile şi a aşteptărilor obositoare pentru o simplă consultaţie.”

„Schimbăm această realitate. Dezvoltăm ambulatoriile de specialitate şi investim masiv pentru ca pacienţii să ajungă mai repede la diagnostic şi tratament, aproape de casă şi fără internări inutile”, a mai explicat ministrul.

El a detaliat câteva dintre beneficiile aduse de reformele legislative în desfăşurare: program extins până la ora 20:00 în ambulatoriile spitalelor publice; mai multă flexibilitate pentru manageri şi şefii de secţie în organizarea activităţii medicale; creşterea finanţării de la 5 lei/punct la 6,5 lei, iar din 2026 la 8 lei; precum şi eliminarea biletului de trimitere pentru pacienţii cronici înscrişi în programele naţionale, indiferent de statutul lor de asigurat.

În ceea ce priveşte investiţiile, Rogobete a menţionat că, prin PNRR, au fost deja modernizate 69 de ambulatorii, cu un buget de peste 1 miliard de lei, iar acum urmează un nou proiect finanţat cu 120 de milioane de euro, care va viza extinderi, modernizări, construcţii noi şi dotarea cu echipamente performante în întreaga ţară.