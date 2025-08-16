Tehnologia aduce schimbări radicale pentru utilizatorii de mașini de închiriat, mai ales în Austria, Germania, Elveția și Belgia. Companiile au început implementarea unor sisteme avansate care detectează automat orice tentativă de fumat în interiorul autovehiculelor.

Fiecare episod este monitorizat în detaliu, iar amenzile sunt aplicate fără a mai fi nevoie de constatări vizuale sau dovezi suplimentare.

Regulile privind fumatul în vehiculele închiriate erau adesea ignorate, iar metodele de evitare a sancțiunilor deveniseră comune. Mulți șoferi aeriseau habitaclul înainte de predarea mașinii, reușind astfel să evite penalizările.

Din vara lui 2025 însă, această metodă nu mai funcționează. Senzorii instalați în noile flote de autoturisme identifică nu doar fumul de țigară clasică, ci și cel produs de țigările electronice, vape-uri și dispozitive IQOS.

Un articol publicat de heute.at notează că aceste sisteme aplică automat penalități pentru fiecare incident detectat. Un client pe nume Yasin a fost taxat cu 1.200 de euro, suma fiind retrasă în patru tranșe, pentru patru episoade separate de fumat.

Un alt caz, al lui Alpaslan, aduce în discuție sancțiuni de câteva sute de euro, fără ca utilizatorul să fi știut că este supravegheat atât de atent, informează Ziarul Românesc.

Pentru fiecare caz de fumat, sistemul generează un raport detaliat care include ora, ziua și viteza mașinii în momentul detectării fumului. Informațiile oferite includ și concentrația particulelor și durata expunerii, minim 30 de secunde în cazul unui nivel ridicat de fum.

Reprezentanții firmelor de închirieri susțin că tehnologia este suficient de avansată pentru a distinge tipul de dispozitiv folosit – fie el o țigară clasică sau electronică.

În plus, senzorii nu reacționează la surse externe de fum, cum ar fi fumatul în apropierea geamului deschis, în dreptul trotuarului. Astfel, doar fumatul efectiv în interiorul mașinii este sancționat.

Pe lângă detectarea fumatului, noile sisteme sunt capabile să monitorizeze și alte comportamente ale șoferilor. Dispozitivele pot înregistra depășirea vitezei legale, accidente ușoare sau ieșirea din zona geografică permisă pentru utilizarea mașinii.

Companiile de închirieri precizează că amenzile pentru fumat încep de la 100 de euro, însă cresc semnificativ în cazul repetării incidentelor. Fiecare abatere este documentată automat, iar penalizarea poate fi aplicată fără notificare prealabilă, direct prin retragerea fondurilor din contul clientului.

În prezent, fumatul într-o mașină închiriată nu mai este un gest fără urmări. În țări ca Austria sau Belgia, autoturismele sunt dotate cu tehnologii care elimină nevoia unui control uman direct.

Astfel, companiile pot interveni imediat, iar șoferii care încalcă regulile suportă consecințele financiare direct, în funcție de numărul și severitatea incidentelor detectate.