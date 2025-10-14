Consultarea cărții de muncă prin CNP reprezintă mai mult decât o simplă formalitate birocratică; este un instrument util pentru a confirma că toate datele privind parcursul tău profesional sunt consemnate corect. În cazul în care se descoperă diferențe sau erori, acestea pot fi remediate din timp, evitându-se complicații viitoare.

În prezent, accesul la informațiile despre istoricul tău profesional s-a simplificat considerabil: folosind doar CNP-ul, poți verifica rapid datele înregistrate, fără a mai fi nevoie să cauți prin dosarele sau cărțile de muncă păstrate de-a lungul anilor.

Orice persoană angajată în România are posibilitatea de a-și deschide un cont pe platforma online a Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) pentru a verifica perioada totală de vechime în muncă înregistrată pentru pensia publică.

După ce contul este activ, poți consulta imediat istoricul muncii tale, prezentat sub formă lunară sau anuală, pentru a vedea clar perioada de vechime acumulată.

Primul pas este înregistrarea unui cont pe platforma CNPP, astfel încât să ai acces la informațiile oficiale despre vechimea ta în muncă. Pentru a finaliza procesul, este necesar să completezi un formular disponibil online, pe care să-l tipărești și să-l depui la casa de pensii din zonă, împreună cu actul tău de identitate, atât originalul, cât și copia acestuia.

După înregistrare, vei primi un e-mail care îți va permite să configurezi parola, moment în care contul tău de pe site-ul CNPP va fi activ și disponibil pentru acces.

Începe prin a te conecta la contul tău de pe www.cnpp.ro. Apasă butonul „Autentificare” din colțul dreapta-sus al paginii, introdu adresa de e-mail și parola asociate contului și confirmă apăsând din nou pe „Autentificare”.

După ce te conectezi, în partea stângă a ecranului va apărea un meniu. Din acesta, alege opțiunea „Datele mele din sistemul public de pensii” pentru a accesa informațiile tale.

În această zonă ai opțiunea de a vizualiza fie stagiile de cotizare lunare înregistrate de CNPP începând cu aprilie 2001, fie stagiile anuale. Selectezi tipul dorit și apoi apeși pe „Generează raport actualizat” pentru a obține documentul.

Principala diferență între cele două tipuri de raport este nivelul de detaliu oferit: primul document prezintă vechimea lună cu lună, incluzând zile lucrate, venituri, condiții de muncă, punctaj, angajatorii care au contribuit și totalul vechimii acumulate, de la aprilie 2001 până în prezent. Cel de-al doilea document oferă doar sinteza anuală, fără detalii lunare.

Pentru informații privind perioadele anterioare lui aprilie 2001, trebuie să selectezi „Informații din carnetul de muncă” și să generezi raportul actualizat.

Aceasta se datorează faptului că, începând cu aprilie 2001, evidența muncii a fost digitalizată, angajatorii raportând datele prin declarația 112, înlocuind vechile carnete de muncă.