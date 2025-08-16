Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, 16 august, schimbări importante în modul în care România gestionează infecțiile asociate asistenței medicale, cunoscute sub denumirea de infecții nosocomiale.

Oficialul a precizat că aceste infecții nu trebuie ascunse, ci raportate, înregistrate și controlate, pentru a proteja pacienții și a limita răspândirea lor în rândul persoanelor deja vulnerabile.

El a subliniat că, timp de ani de zile, infecțiile nosocomiale au fost considerate un subiect tabu, ceea ce a dus la pierderea încrederii pacienților și la presiuni semnificative asupra cadrelor medicale.

Pentru a remedia această situație, ministrul a explicat că se vor aplica măsuri printr-o legislație clară și simplificată, protocoale transparente și instruirea continuă a personalului medical. Rogobete a precizat că scopul nu este să se blameze medicii, ci să se identifice soluții reale pentru protecția pacienților.

Recent, legislația a fost modificată astfel încât să fie mai clară și aplicabilă, iar în următoarele zile se vor adopta prin ordin de ministru protocoale unitare și simplificate privind supravegherea și controlul infecțiilor în spitalele publice și private cu paturi, metodologia de raportare a infecțiilor nosocomiale, atribuțiile personalului în caz de accidente de expunere la produse biologice și modalități specifice de monitorizare și protecție a pacienților și angajaților.

Alexandru Rogobete a mai precizat că, pentru pacienții aflați în situații critice, în special cei cu arsuri grave, va fi pus în funcțiune Registrul Electronic de Raportare al Infecțiilor Nosocomiale.

Acesta a fost realizat deja prin fonduri europene la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, urmând să fie extins la toate unitățile medicale care tratează astfel de pacienți.

Ministrul a subliniat că aceste măsuri au scopul de a garanta spitale sigure, tratamente corecte și transparență totală, iar problemele nu mai trebuie ascunse, ci rezolvate concret pentru binele pacienților.

În final, Alexandru Rogobete a afirmat că încrederea pacienților în sistemul medical este esențială și că autoritățile rămân angajate ferm în această direcție. „Nu mai ascundem problemele – le rezolvăm pentru oameni! Este un angajament ferm!”, a transmis șeful de la Ministerul Sănătății pe pagina sa de Facebook.