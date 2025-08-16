O turistă spaniolă, aflată într-un restaurant japonez, a fost surprinsă când, la finalul mesei, pe nota de plată a apărut o linie separată pentru acest serviciu neobișnuit. Inițial, ospătarea i-a oferit să agațe geanta de cârlig, iar deși turista a refuzat, a fost convinsă să accepte.

Reacția turistei a fost de revoltă, iar ea a distribuit fotografia notei pe rețelele sociale, căutând să afle dacă practica este legală și implicând organizații specializate în protecția consumatorilor. La sesizarea făcută personalului, i s-a spus că poate păstra cârligul, însă ea a refuzat și a insistat că taxa este abuzivă. Ulterior, restaurantul a emis o nouă factură fără tariful controversat.

Incidentul a stârnit discuții aprinse în mediul online, unde mulți utilizatori au criticat dur astfel de practici, considerând că acestea afectează încrederea clienților și reduc dorința de a merge la restaurante.

„Chelnerița ne oferă amabil să ne punem gențile pe un cârlig de la masă. Refuzăm oferta, dar, în fața insistenței ei, acceptăm. Surpriza noastră când vedem nota de plată… Este normal (…) Este legal?”, a scris persoana afectată pe X.

Reacțiile au variat de la ironie la indignare, iar mulți au subliniat obligația legală a restaurantelor de a informa clienții în prealabil despre orice cost suplimentar.

„În ritmul ăsta, o să ne taxeze și pentru scaun, și pentru aerul condiționat. Poate chiar pentru șervețel”, a reacționat cineva în comentarii.

Fenomenul nu este izolat, deoarece tot mai mulți consumatori semnalează taxe neobișnuite sau produse aduse la masă fără a fi comandate, dar adăugate ulterior pe bon.

„Când am văzut bonul, le-am spus că nu ni se pare normal să plătim asta, deoarece nu am cerut-o. Ne-au spus că putem păstra cârligul dacă vrem. În fața refuzului nostru și a fețelor noastre neîncrezătoare, ne-au dat un bon nou fără mențiunea „cârlig pentru sac”, a mai scris persoana afectată.

Postarea poate fi vizualizată aici.