Sicilia te fascinează din primul moment, așa că ar trebui să fie o destinație obligatorie pentru pasionații de călătorii. De la cel mai activ vulcan din Europa la temple grecești antice, palatele în stil baroc și plajele curate, fiecare loc din Sicilia merită vizitat.

Începeți cu destinațiile de top din Sicilia și parcurgeți câteva repere siciliene care fac ca insula Italiei să fie magică.

Iată care sunt cele 12 destinații din Sicila pe care le recomandă site-ul wanderluststorytellers.

1. Vulcanul Etna: cel mai mare vulcan activ din Europa oferă peisaje uluitoare, trasee de drumeții și oportunități de schi dpe timpul iernii

2. Valea Templelor: complex arheologic grecesc antic din Agrigento, cu temple dorice remarcabil conservate, datând din secolul al V-lea î.Hr.

3. Plaja Taormina și Isola Bella: oraș uimitor situat pe stâncă, cu un teatru grecesc cu vederi panoramice, farmec medieval și o plajă frumoasă, conectată printr-un banc de nisip.

4. Siracusa și Ortigia: sit UNESCO care combină un templu grecesc antic transformat în catedrală cu splendoarea barocului pe insula Ortigia.

5. Insulele Eoliene: arhipelag vulcanic care oferă plaje curate, izvoare termale și vulcani activi precum Stromboli.

6. Palermo și Mondello: Capitala vibrantă a Siciliei cu o arhitectură arabo-normandă și piețe pline de viață, combinate cu eleganța Art Nouveau a plajei Mondello.

7. Villa Romana del Casale: complex de vile romane care găzduiește cea mai bună colecție de mozaicuri romane din lume, inclusiv faimoasele „Fetele Bikini”.

8. Scala dei Turchi și Plaja: Arie protejată din stâncă albă care seamănă cu o scară naturală, flancată de plaje cu ape mediteraneene cristaline.

9. Saline di Trapani și Marsala: saline roz ca din altă lume, cu mori de vânt istorice, combinate cu renumitele crame și degustări de vin din Marsala.

10. Castello di Mussomeli: Castelul spectaculos din secolul al XIV-lea construit direct într-o stâncă, cunoscut sub numele de „Castelul din cer”.

11. Noto: Oraș cu clădiri în stil baroc, cunoscut sub numele de „Grădina de piatră”

12. Pantelleria: Insulă vulcanică între Sicilia și Tunisia, renumită pentru izvoarele termale și casele vechi dammusi.