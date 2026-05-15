Casa Națională de Asigurări Sociale din Republica Moldova a anunțat că a fost aprobată finanțarea pentru mai multe tipuri de prestații sociale destinate familiilor cu copii și persoanelor aflate în concedii medicale sau de maternitate.

Suma totală alocată depășește 90,76 milioane de lei.

Potrivit instituției, fondurile acoperă:

indemnizațiile unice la naștere;

indemnizațiile pentru creșterea și îngrijirea copilului;

indemnizațiile pentru creșterea copiilor gemeni;

indemnizațiile paternale;

indemnizațiile de maternitate;

indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă.

Banii urmează să fie disponibili după procesarea transferurilor prin sistemul guvernamental de plăți electronice MPay.

Măsura vizează mii de beneficiari din Republica Moldova, în contextul în care aceste prestații reprezintă una dintre principalele forme de sprijin pentru familiile tinere și pentru persoanele aflate temporar în imposibilitatea de a lucra.

CNAS reamintește că prestațiile sociale pot fi ridicate prin două modalități principale.

Prima variantă este plata pe card bancar social sau într-un cont bancar deja existent, asociat prestațiilor sociale prin aplicația EVO.

Această metodă permite beneficiarilor să primească banii inclusiv dacă se află în afara Republicii Moldova.

A doua opțiune rămâne ridicarea sumelor prin intermediul oficiilor poștale.

Autoritățile susțin că sistemul de plată electronică a fost extins în ultimii ani tocmai pentru a reduce timpul de procesare și pentru a facilita accesul la bani pentru persoanele aflate în străinătate sau în zone mai izolate.

Instituția atrage atenția că persoanele care aleg plata prin intermediul Poștei Moldovei trebuie să respecte termenul-limită pentru ridicarea banilor.

Potrivit regulilor actuale, prestațiile sociale trebuie ridicate în maximum trei luni de la momentul punerii lor la dispoziție.

Dacă sumele nu sunt încasate în acest interval, plata este suspendată automat.

„Beneficiarii care aleg să primească prestațiile la oficiul poștal – trebuie să ridice banii în termen de 3 luni. Dacă banii nu sunt ridicați timp de 3 luni, plata va fi stopată!”, au transmis reprezentanții CNAS.

Autoritățile recomandă utilizarea plăților pe card pentru evitarea blocajelor și întârzierilor.

Persoanele care nu au ridicat banii la timp și au rămas fără prestație trebuie să se prezinte la Casa Teritorială de Asigurări Sociale de la domiciliu pentru reluarea plății.

Pentru reactivarea prestației este necesară:

prezentarea actului de identitate;

depunerea unei cereri oficiale.

CNAS susține că suspendarea plăților are rolul de a evita acumularea sumelor neîncasate și actualizarea incorectă a evidențelor beneficiarilor.

În ultimii ani, prestațiile sociale acordate pentru copii și concedii medicale au căpătat o importanță tot mai mare în Republica Moldova, în contextul creșterii costurilor de trai și al dificultăților economice.

Indemnizațiile pentru creșterea copilului și cele de maternitate reprezintă una dintre principalele surse de sprijin pentru părinți în perioada de după naștere.

Totodată, concediile medicale și indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă sunt esențiale pentru angajații care se confruntă cu probleme de sănătate și nu pot desfășura activitate profesională pentru o perioadă limitată.

Autoritățile de la Chișinău încearcă să extindă tot mai mult utilizarea serviciilor digitale în sistemul de protecție socială.

Prin integrarea platformei MPay și a aplicației EVO, beneficiarii pot:

primi banii direct pe card;

accesa prestațiile din străinătate;

evita deplasările la ghișee;

urmări mai ușor situația plăților.

Digitalizarea este considerată una dintre principalele direcții de modernizare a sistemului social din Republica Moldova.

Și în România, plata prestațiilor sociale și a indemnizațiilor pentru copii sau concedii medicale se face tot mai mult prin transfer bancar.

Casa Națională de Pensii Publice și Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială gestionează plata mai multor tipuri de prestații sociale, inclusiv:

indemnizațiile pentru creșterea copilului;

alocațiile;

concediile medicale;

indemnizațiile de maternitate;

pensiile și ajutoarele sociale.

La fel ca în Republica Moldova, și în România autoritățile încurajează plata pe card bancar pentru reducerea cozilor și accelerarea transferurilor.

În ultimii ani, tot mai mulți beneficiari din România au ales plata electronică, în special în contextul digitalizării serviciilor publice și al extinderii aplicațiilor online pentru relația cu instituțiile statului.