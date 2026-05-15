O metodă de fraudă tot mai frecventă exploatează încrederea românilor în instituțiile statului. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pe Facebook, infractorii folosesc o tehnică numită clonarea numerelor de serviciu.

Prin această metodă, pe ecranul telefonului victimei apare un număr aparent oficial, care imită numerele reale utilizate de structurile MAI. Scopul este câștigarea încrederii persoanei apelate și determinarea acesteia să ofere informații sau bani.

MAI subliniază că purtătorii de cuvânt și reprezentanții structurilor din cadrul instituției nu solicită și nu vor solicita niciodată prin telefon acțiuni de natură financiară sau personală. Instituția precizează că angajații săi nu cer bani, transferuri bancare, trimiterea sau primirea unor colete și nu solicită date bancare ori informații personale.

Autoritățile atrag atenția că orice apel care pare să provină de la MAI și conține astfel de solicitări reprezintă, în mod cert, o tentativă de înșelăciune.

În cazul primirii unui apel suspect, ministerul recomandă mai multe măsuri clare. Cetățenii sunt sfătuiți să închidă imediat conversația fără a oferi informații, să nu transmită date personale, conturi bancare sau coduri indiferent de motivul invocat și să verifice informațiile exclusiv prin canalele oficiale ale instituției.

Pentru verificări, MAI recomandă consultarea site-ului oficial și a paginilor oficiale de social media. De asemenea, persoanele contactate prin astfel de metode sunt îndemnate să sesizeze imediat autoritățile.

Potrivit ministerului, această metodă de fraudă funcționează deoarece exploatează încrederea pe care cetățenii o au în instituțiile statului. Atunci când pe ecranul telefonului apare un număr oficial sau denumirea unei instituții publice, reacția naturală a multor persoane este să răspundă și să coopereze.

Ministerul avertizează că tehnologia care permite falsificarea numărului afișat la apelant este accesibilă și relativ ieftină, ceea ce a dus la creșterea numărului de astfel de cazuri în ultimii ani. Cele mai vulnerabile victime sunt, de regulă, persoanele vârstnice sau cele mai puțin familiarizate cu metodele moderne de fraudă telefonică.

„Atenție la tentativele de înșelăciune! Persoane rău intenționate folosesc numere de telefon care par a aparține structurilor MAI pentru a contacta cetățenii. Purtătorii de cuvânt ai structurilor din cadrul MAI: Nu solicită sume de bani; NU cer transferuri bancare; NU solicită trimiterea sau primirea unor colete; NU cer date bancare sau informații prin telefon. Dacă primiți un astfel de apel: Închideți conversația. Nu furnizați date personale. Verificați informațiile prin canale oficiale. Sesizați imediat autoritățile”, a transmis MAI.

