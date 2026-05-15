Aceasta este diferența de la care pornesc cele mai multe neînțelegeri. Mulți spun „banii sunt ai noștri”, dar banca lucrează cu titularul contului, nu cu înțelegerile din familie sau dintre parteneri.

Dacă un cont este deschis doar pe numele unei persoane, aceea este titularul recunoscut oficial de bancă. Ea poate face operațiuni, poate retrage bani și este persoana care apare în relația juridică directă cu instituția bancară.

Chiar dacă banii provin de la altcineva sau au fost strânși împreună, dovada acestui lucru trebuie făcută separat.

În practică, exact această diferență devine importantă atunci când apar conflicte.

În cazul unui cont cu mai mulți titulari, lucrurile funcționează diferit. Codul civil prevede că aceștia sunt considerați creditori sau debitori în solidar pentru soldul contului. Asta înseamnă că fiecare titular are o poziție directă față de bancă, în limitele stabilite prin contractul bancar.

Pe scurt, banca nu verifică cine a depus mai mult sau cine consideră că are „mai mult drept” asupra banilor. Ea se raportează la titularii oficiali.

Aceasta poate crea probleme serioase dacă unul dintre titulari retrage sume importante fără acordul celuilalt sau dacă apare o poprire pe numele unuia dintre ei.

Contul comun oferă acces mai simplu, dar și un risc mai mare dacă relația dintre titulari se deteriorează.

Aceasta este una dintre cele mai riscante situații. Se întâmplă des în cupluri necăsătorite, între părinți și copii sau între parteneri de afaceri. O persoană folosește contul celeilalte pentru economii, încasări sau plăți și pornește de la ideea că încrederea este suficientă.

Problema apare când relația se strică.

Dacă banii sunt într-un cont deschis doar pe numele altei persoane, banca îl recunoaște juridic doar pe titular. Celălalt poate susține că banii îi aparțin, dar trebuie să dovedească acest lucru prin documente, transferuri clare, mesaje sau contracte.

Fără astfel de probe, recuperarea sumelor poate deveni extrem de dificilă.

În multe cazuri, oamenii descoperă prea târziu că „era clar între noi” nu este suficient din punct de vedere juridic.

Dacă persoana pe numele căreia este deschis contul are datorii, riscul este imediat. Codul de procedură civilă prevede că sumele de bani din conturile bancare pot fi urmărite prin poprire. Asta înseamnă că dacă banii tăi sunt ținuți într-un cont aparținând unei persoane cu datorii, acele sume pot fi blocate.

Banca nu analizează cine spune că este adevăratul proprietar al banilor. Ea aplică poprirea asupra contului titularului.

Acesta este unul dintre cele mai frecvente șocuri pentru familii: economiile puse „temporar” pe numele altcuiva devin indisponibile din cauza datoriilor acelei persoane.

De multe ori, recuperarea ulterioară este complicată și costisitoare.

Mulți confundă calitatea de împuternicit cu cea de titular. Un împuternicit poate avea acces la cont și poate face anumite operațiuni, în limitele stabilite de titular și de bancă. Poate retrage bani, poate face plăți sau poate administra contul.

Asta nu înseamnă însă că devine proprietarul banilor. Titularul rămâne persoana recunoscută oficial de bancă. Această diferență devine esențială mai ales la deces sau în cazul unor litigii. Faptul că ai avut acces la cont nu îți oferă automat drepturi de proprietate asupra sumelor existente.

Mulți află acest lucru abia când încearcă să folosească banii după moartea titularului.

Când titularul unui cont bancar decedează, banca poate bloca accesul la cont după ce este informată oficial despre deces. Sumele existente nu dispar, dar accesul la ele se face în baza certificatului de moștenitor sau a unei hotărâri judecătorești.

Dacă ai fost doar împuternicit pe acel cont, mandatul nu funcționează la fel după deces. În principiu, accesul se mută în zona succesiunii și nu mai depinde doar de împuternicirea bancară.

Asta surprinde frecvent copiii sau rudele care administrau contul unui părinte și considerau că pot continua la fel. În realitate, după deces, regulile sunt cele ale moștenirii, nu ale simplei administrări bancare.

Mulți soți cred că dacă economiile sunt într-un cont deschis doar pe numele unuia dintre ei, problema este simplă. Nu este.

Dacă vorbim despre bani dobândiți în timpul căsătoriei, discuția intră în zona partajului bunurilor comune, iar simplul fapt că un cont este pe numele unei singure persoane nu înseamnă automat că celălalt nu are niciun drept.

Banca nu decide partajul. Ea lucrează cu titularul contului, iar împărțirea banilor se stabilește separat, prin acord sau în instanță.

Exact aici apar multe conflicte, mai ales când unul dintre soți retrage sume importante înainte de divorț.

Contul bancar nu arată întotdeauna cine este adevăratul proprietar al banilor, dar arată foarte clar cine are drepturi față de bancă.

Dacă banii sunt ținuți pe numele altei persoane, ei pot fi afectați de poprire, deces sau conflictele acelei persoane.

Dacă există un cont comun, apar alte riscuri: accesul simultan la bani, retragerile făcute fără acord și problemele de moștenire sau divorț.

În multe situații, problema nu apare când totul merge bine, ci exact atunci când apare primul conflict serios. Atunci se vede dacă există doar încredere sau și protecție juridică reală.