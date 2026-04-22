Potrivit unui anunț oficial emis la Bruxelles, furnizorii de servicii de plată din Uniunea Europeană vor fi obligați să introducă un sistem de verificare în timp real a numelui titularului de cont în funcție de IBAN, înainte de efectuarea transferurilor de bani.

Măsura are ca scop combaterea fenomenului de spoofing, în care persoane rău intenționate se prezintă drept bănci sau furnizori legitimi pentru a induce în eroare utilizatorii.

În acest context, instituțiile de plată vor trebui să colaboreze mai strâns și să facă schimb de informații relevante despre tentativele de fraudă.

Prin aceste schimburi de date se urmărește crearea unei rețele comune la nivel european, care să permită identificarea rapidă a riscurilor și prevenirea unor situații similare în alte state.

Practic, sistemul ar funcționa ca un mecanism de avertizare timpurie, bazat pe informațiile colectate de instituțiile financiare, potrivit Heute.

Un alt element important al schimbărilor vizează transparența costurilor. Înainte de a efectua o retragere de numerar, utilizatorii vor trebui să fie informați în mod clar despre toate comisioanele aplicabile, precum și despre eventualul curs de schimb valutar.

Aceeași regulă se va aplica și plăților cu cardul, inclusiv în relațiile dintre consumatori și companii. Toate taxele și comisioanele vor trebui afișate vizibil, astfel încât utilizatorul să știe exact ce costuri implică operațiunea înainte de a o confirma.

Măsurile au fost primite pozitiv de majoritatea statelor membre, însă există și rezerve din partea sectorului bancar.

Deutsche Kreditwirtschaft a transmis că există îngrijorări legate de posibilitatea ca băncile să fie considerate singurele responsabile financiar în cazurile de fraudă.

Heiner Herkenhoff, directorul general al Bundesverband deutscher Banken, a declarat că o astfel de abordare nu ar reduce fraudele, ci ar muta povara economică asupra băncilor și ar putea încuraja activitatea infracțională.

El a subliniat că este nevoie de cooperare între bănci, operatori de telecomunicații și platforme digitale pentru a asigura o protecție eficientă împotriva fraudei.

„Frauda poate fi combătută eficient doar dacă toate părțile implicate – instituțiile de credit, furnizorii de telecomunicații și platformele de internet – își fac treaba. Acest lucru trebuie să se reflecte și în cadrul legal”, a spus acesta.

Noile reguli privind utilizarea serviciilor financiare în Europa pune accent pe securitate și transparență în relația dintre utilizatori și instituțiile de plată.