Datele recente publicate de Institutul Național de Statistică indică o continuare a tendinței negative începută la finalul anului 2025. În primul trimestru din 2026, Produsul Intern Brut a înregistrat o scădere de 0,2% față de ultimul trimestru din anul anterior, confirmând intrarea economiei în recesiune tehnică.

În comparație anuală, declinul este și mai pronunțat: economia s-a contractat cu 1,7% față de aceeași perioadă din 2025, semnalând o încetinire consistentă a activității economice.

În paralel cu scăderea producției economice, România se confruntă cu o inflație de două cifre. În aprilie 2026, rata anuală a inflației a urcat la 10,71%, față de 9,87% în luna precedentă.

Creșterile de prețuri sunt răspândite în aproape toate sectoarele:

serviciile au înregistrat cele mai mari scumpiri, de peste 13%

bunurile nealimentare au crescut cu peste 12%

alimentele au avut o majorare mai moderată, dar constantă, de peste 7%

Această evoluție confirmă presiunea generalizată asupra costului vieții.

„Este combinaţia cea mai nefericită: recesiune cu inflaţie ridicată. Este greu de ieşit din această situaţie, pentru că politicile monetare funcţionează mai puţin eficient din cauza politicii fiscale puternic prociclice. Singurul lucru care poate funcţiona este politica fiscală şi anume continuarea reformelor pentru reducerea deficitului bugetar prin reducerea cheltuielilor. Nu există altă soluţie, însă ne prinde cu deficite foarte mari şi în teritoriu de nesustenabilitate, ceea ce este marea problemă”, a explicat preşedintele CFA România, Adrian Codirlaşu.

Analiștii descriu situația actuală ca fiind una de stagflație, adică o combinație rară și dificil de gestionat între stagnare economică și inflație ridicată. În astfel de condiții, instrumentele obișnuite de politică monetară își pierd din eficiență.

Economiștii avertizează că politicile fiscale și monetare se află într-o relație tensionată, în special în contextul unor deficite bugetare ridicate și al unor măsuri de austeritate menite să stabilizeze finanțele publice.

„Indicatorul cel mai important la care trebuie să ne uităm este evoluţia PIB-ului în primul trimestru din acest an faţă de primul trimestru al anului trecut, pe date brute. Acolo vedem un minus de 1,7%. Este o scădere consistentă. De aceea nu văd cum am putea evita recesiunea anul acesta”, a adăugat el.

Potrivit specialiștilor din piață, spațiul de intervenție al autorităților este limitat. Reducerea deficitului bugetar prin ajustarea cheltuielilor este considerată esențială pentru stabilizarea economiei.

În același timp, absorbția fondurilor europene este văzută drept un factor decisiv pentru evoluția economică din perioada următoare. Într-un scenariu favorabil, aceste resurse ar putea limita contracția economică la sub 1% din PIB, evitând o deteriorare mai severă.

Fără aceste finanțări, însă, riscurile cresc semnificativ, inclusiv în ceea ce privește stabilitatea macroeconomică și perspectivele de rating suveran.

Economiștii nu exclud posibilitatea ca România să înregistreze o recesiune pe parcursul întregului an, în lipsa unor măsuri eficiente de redresare și a unei absorbții consistente de fonduri europene.

„Dacă reuşim să atragem fondurile europene, recesiunea ar putea fi una uşoară, cu o scădere a PIB-ului de până la 1%. Dar depindem foarte mult de aceste fonduri, ele sunt esenţiale. Cel mai bun scenariu ar fi o recesiune uşoară, sub 1%. Fără absorbţia fondurilor europene, şi ratingul este în pericol”, a mai spus preşedintele CFA România.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Claudiu Năsui afirmă că economia României se află într-o perioadă de deteriorare, în care scăderea activității economice se suprapune peste o inflație ridicată.

El susține că datele recente indică o contracție a PIB-ului de aproximativ 1,5% în primul trimestru al anului, în timp ce inflația a ajuns la 10,7% în primele patru luni. În opinia sa, această evoluție simultană a celor doi indicatori evidențiază o presiune economică semnificativă.

Năsui afirmă că politicile fiscale adoptate în ultimii ani, în special majorările de taxe, au avut efecte negative asupra economiei. El susține că aceste măsuri au contribuit la încetinirea creșterii economice și la accentuarea dezechilibrelor macroeconomice.

În viziunea sa, efectele acestor politici erau previzibile, însă au fost ignorate în favoarea unor soluții cu impact pe termen scurt asupra bugetului.

”Economia e în picaj, inflația tot crește și riscul ca băieții să crească din nou taxele este mai mare ca oricând. Creșterea taxelor a fost un dezastru pentru România. Rezultatul era complet previzibil. Economia scade cu -1.5% pe primul trimestru și inflația crește la 10.7% pe primele 4 luni. Doar propaganda plătită de partide (din banii dumneavoastră) împingea povestea că „trebuie să crească taxele”. Au preferat calea ușoară a creșterii taxelor și a propagandei. În loc să taie taxe și cheltuieli într-un moment cu zero creștere economică, le-au tot crescut pe amândouă. Ăsta este rezultatul și încă nu s-a oprit. Și mare atenție! Bugetul pe anul acesta e construit pe o creștere +1% și o inflație de 6.5%.

Adică fix invers decât ce s-a întâmplat până acum”, spune acesta.

Fostul ministru atrage atenția și asupra modului de construcție a bugetului de stat, pe baza unor estimări considerate optimiste privind creșterea economică și inflația. El susține că aceste proiecții nu mai corespund evoluțiilor actuale din economie.

Această diferență între țintele bugetare și indicatorii macroeconomici efectivi ar crea, în opinia sa, riscuri suplimentare de dezechilibru fiscal.

În acest context, Năsui avertizează că, în lipsa unei corecții a politicilor economice și a încadrării în obiectivele bugetare, autoritățile ar putea recurge din nou la creșteri de taxe pentru acoperirea deficitului.

El consideră că o astfel de abordare ar putea accentua problemele economice existente, într-un context marcat deja de încetinire economică și inflație ridicată.

”Ca să avem cea mai mică șansă să ne încadrăm în grafic, ar trebui ca restul anului să avem o creștere economică mult mai mare, care să compenseze scăderea de până acum. Și, evident, o prăbușire a inflației. Problema e că dacă nu suntem în grafic, guvernul va crește din nou taxele. Nu se lasă. Ei înțeleg politică, nu economie. Ne vor livra în continuare creșteri de taxe și cult al personalității. Veți auzi din nou placa cu „trebuie să creștem taxele”. Vor veni tot felul de auto-proclamați experți cu diferite privilegii de la stat să ne explice cât de „responsabil” și „matur” e să tot crească taxele. După care vor folosi sutele de milioane primite în subvenții ca să dea vina unii pe alții pentru sărăcirea continuă. Vă spun de pe acum, ce am spus și în trecut și voi mai spune și în viitor. Creșterea taxelor în România este o crimă. O cale ușoară pentru clasa politică de a rezolva niște probleme pe termen scurt, dar devastatoare pentru români și pentru România”, mai spune acesta.

Economia României se află într-o perioadă de recesiune care se întinde pe parcursul a trei trimestre consecutive, pe fondul scăderii consumului intern și al încetinirii generale a activității economice. Totuși, potrivit analizei consultantului economic Adrian Negrescu, această evoluție nu echivalează cu o criză economică în sensul clasic, nefiind înregistrate falimente în lanț sau un colaps al sistemului financiar.

În acest context, economia este descrisă ca fiind într-o fază de ajustare structurală, în care indicatorii macroeconomici indică o contracție moderată, dar controlată.

Principalul factor care explică recesiunea actuală este reducerea consumului, influențată de măsuri de austeritate, creșteri de taxe și stagnarea veniturilor reale. Aceste elemente au dus la o diminuare a cererii interne, motor esențial al creșterii economice în România.

Efectele sunt vizibile în mai multe sectoare economice, unde activitatea a încetinit, iar companiile au fost nevoite să își adapteze strategiile pentru a face față cererii mai reduse.

”Datele de la Institutul Național de Statistică confirmă faptul că economia României este încă la terapie intensivă și că țara noastră e precum un bolnav care trebuie să treacă prin boală până să se facă bine. Suntem într-o perioadă în care datele macroeconomice arată, într-adevăr, o scădere semnificativă a consumului, o încetinire a economiei, dar vestea bună e că nu suntem în criză economică. Suntem într-o recesiune timp de trei trimestre, care se traduce prin scăderi de activitate, prin încetinire a consumului, dar nicidecum prin elementele constitutive ale unei crize majore, adică închideri de sute de mii de companii, pierderea a zeci de mii de locuri de muncă sau imposibilitatea oamenilor să își mai plătească ratele la bancă, așa cum s-a întâmplat la precedenta criză, când am avut nevoie de un moratoriu cu băncile pentru a salva casele oamenilor’, a declarat consultantul economic Adrian Negrescu

Deși economia este în recesiune tehnică, aceasta nu prezintă, în acest moment, caracteristicile unei crize economice profunde. Nu se observă valuri masive de insolvențe, pierderi accelerate de locuri de muncă sau incapacitatea populației de a-și achita obligațiile financiare.

Această diferențiere este importantă, întrucât indică o economie aflată sub presiune, dar încă funcțională, cu capacitate de adaptare în sectoarele cheie.

Un element esențial al acestei perioade este ajustarea mediului de afaceri. Companiile mari au reacționat prin restructurarea costurilor, optimizarea proceselor și adaptarea portofoliilor de produse și servicii la noile condiții de piață.

Această adaptare a contribuit la menținerea unei anumite stabilități economice, chiar și în contextul scăderii consumului. Totuși, presiunea este resimțită mai puternic în zona microîntreprinderilor și a firmelor mici, care dispun de resurse financiare limitate.

”Suntem într-o perioadă de recesiune pe care o anticipam încă de anul trecut, o perioadă în care se simt efectele măsurilor de austeritate, de însănătoșire a condițiilor de business, o situație în care, bineînțeles, tot ce a însemnat creșteri de taxe și înghețări de venituri pentru populație s-a tradus printr-o scădere a consumului, printr-o scădere a activității economice și, bineînțeles, printr-o multiplicare a efectelor negative, mai ales sociale, din această perspectivă. Altfel, ne va fi greu în continuare câteva luni până să ne fie bine din punct de vedere economic”, susține consultantul economic.

Una dintre principalele vulnerabilități ale economiei actuale este accesul dificil la finanțare. Costurile ridicate ale creditelor și prudența instituțiilor bancare limitează capacitatea firmelor de a obține capital de lucru, afectând fluxurile de numerar și investițiile.

În acest context, este evidențiată necesitatea unor mecanisme de sprijin care să faciliteze creditarea, inclusiv prin garanții de stat și politici menite să reducă blocajul financiar din economie.

Prognozele indică posibilitatea unei stabilizări treptate a economiei în a doua parte a anului, cu o revenire modestă a activității economice în ultimele luni. Această redresare ar putea fi susținută de adaptarea companiilor și de o eventuală reluare graduală a consumului.

Cu toate acestea, ritmul de creștere estimat rămâne redus, ceea ce sugerează o ieșire lentă din recesiune, mai degrabă decât o revenire rapidă.

Pentru relansarea economiei, sunt considerate necesare măsuri care să susțină consumul intern, inclusiv reducerea taxării muncii și creșterea veniturilor disponibile ale populației. De asemenea, ajustarea unor instrumente sociale, precum valoarea tichetelor de masă, este văzută ca o soluție rapidă pentru susținerea puterii de cumpărare.

‘Mai este un lucru extrem de important pe care trebuie să-l facem: să găsim soluții pentru a crește consumul. Să umblăm poate la taxele pe muncă, să dăm posibilitatea companiilor de a lăsa mai mulți bani în buzunarul angajaților. Un element esențial care poate fi aplicat foarte rapid este creșterea valorii tichetelor de masă, un mod prin care oamenii își pot asigura măcar o masă caldă în fiecare zi, dincolo de achizițiile din hipermarketuri. Este absolut esențial să crească valoarea tichetelor în așa fel încât oamenii să beneficieze în plus de niște bani cu care să reușească să-și achite măcar masa zilnică, un consum obișnuit în această perioadă de criză’, a adăugat Adrian Negrescu.

Potrivit lui Vlad Gheorghe, consilier onorific al premierului interimar Ilie Bolojan, evoluțiile economice actuale sunt consecința directă a cheltuielilor publice și a deciziilor fiscale adoptate în anii anteriori.

Acesta susține că actuala combinație de inflație ridicată și contracție economică reprezintă efectul întârziat al politicilor bugetare, care continuă să se manifeste în economie chiar și după schimbările recente de guvernare.

„Din cauza panicii generale pe care noi o simțim în România, în economia reală (…), s-a văzut în facturi și în contracte amânate încă din ianuarie, pentru că instabilitatea asta, modul ăsta, mâine nu mai avem Guvern, mâine dăm jos se perpetuează, se duce mai departe în economie, oamenii nu mai vor să semneze contracte care li se par lor că nu sunt esențiale, încep să se gândească să amâne la plată facturi și ușor-ușor ajungem la așa ceva, la contracție economică”.

În analiza sa, instabilitatea politică și incertitudinea economică au avut un impact direct asupra economiei reale. Companiile și consumatorii au devenit mai prudenți, ceea ce a dus la amânarea contractelor, întârzierea plăților și reducerea investițiilor.

Aceste comportamente economice contribuie, în opinia oficialului, la încetinirea activității economice și la accentuarea tendințelor de contracție observate în ultimele trimestre.

„Dacă aveau niște măsuri care să ducă inflația mai jos, deși dânșii sunt campioni absoluți și la inflație și la deficit, noi acum plătim ceea ce s-a cheltuit în anii trecuți, dar dacă oamenii care au produs acest dezastru economic aveau niște soluții, trebuiau să rămână la masă și să le implementeze, nu să plece. Plecarea asta ne ține într-o criză prelungită și teoretic, dacă e un dezastru, ei ajută să-l prelungească”.

România se află în prezent în recesiune tehnică, definită prin două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului. Această evoluție reflectă o ajustare a economiei în condițiile unor dezechilibre acumulate anterior și ale unui context fiscal tensionat.

Scăderea consumului și temperarea activității economice indică o perioadă de recalibrare a economiei, în care companiile și populația reacționează la schimbările din mediul fiscal și macroeconomic.

În contextul actual, economia României se confruntă cu presiuni din mai multe direcții: inflație ridicată, consum în scădere și creștere economică negativă pe termen scurt.

Totuși, evoluțiile sunt interpretate de autorități ca parte a unui proces de corecție economică, în care efectele deciziilor bugetare anterioare continuă să influențeze indicatorii macroeconomici.

În lipsa unor factori de stabilizare, precum creșterea încrederii în economie și reluarea investițiilor private, presiunile asupra economiei ar putea persista și în trimestrele următoare.