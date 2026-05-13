Datele centralizate de RisCo arată că firmele din România au acumulat datorii totale de 77 de miliarde de lei către bugetul de stat și bugetele sociale în primul trimestru din 2026.

Comparativ cu ultimul trimestru al anului 2025, când nivelul restanțelor era de 77,8 miliarde de lei, valoarea totală a datoriilor a înregistrat o ușoară scădere. Cu toate acestea, analiza arată că numărul companiilor restante a crescut semnificativ.

Astfel, în primele trei luni ale anului 2026, 47.012 firme figurau cu obligații restante, față de 45.110 companii în trimestrul precedent. Creșterea numărului de firme cu datorii indică faptul că dificultățile financiare se extind în continuare în economie, în special în domeniile puternic afectate de costurile ridicate și încetinirea activității economice.

Potrivit raportului realizat de RisCo, cea mai mare parte a datoriilor provine din obligațiile către bugetul de stat. Valoarea acestora a ajuns la 57,2 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2026.

În plus, firmele au contestat obligații fiscale în valoare de aproximativ 1,7 miliarde de lei, ceea ce arată că o parte dintre companii încearcă să reducă sau să reevalueze sumele stabilite de autorități.

Restanțele către bugetul asigurărilor sociale au urcat la 14,8 miliarde de lei, în timp ce datoriile către sistemul public de sănătate depășesc 4,5 miliarde de lei. Totodată, companiile au acumulat datorii de aproximativ 508 milioane de lei către bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Datele arată că presiunea financiară nu afectează doar obligațiile fiscale clasice, ci și contribuțiile sociale, ceea ce poate avea impact inclusiv asupra sistemelor publice de pensii, sănătate și protecție socială.

Analiza teritorială realizată de RisCo evidențiază o concentrare puternică a datoriilor în București. Capitala însumează restanțe totale de 31,8 miliarde de lei, echivalentul a peste 41% din totalul național.

Tot în București se află și cel mai mare număr de firme restante – 18.616 companii în primul trimestru din 2026. Nivelul ridicat al obligațiilor restante este explicat prin concentrarea activităților economice și a marilor companii în Capitală, dar și prin volumul mare de tranzacții și investiții.

După București, cele mai ridicate niveluri ale datoriilor sunt raportate în:

Ilfov – 5,9 miliarde lei;

Constanța – 3,6 miliarde lei;

Timiș – 2,7 miliarde lei;

Buzău – peste 2 miliarde lei;

Sibiu – peste 2 miliarde lei.

La polul opus se află județele Covasna, Vâlcea și Sălaj, unde nivelul datoriilor rămâne sub pragul de 160 de milioane de lei.

Construcțiile rămân domeniul cu cele mai mari restanțe

Sectorul construcțiilor continuă să genereze cele mai mari datorii către stat, potrivit datelor analizate de RisCo.

Companiile care activează în construcția clădirilor rezidențiale și nerezidențiale au acumulat restanțe de 5,26 miliarde de lei în primul trimestru din 2026. În același timp, acest domeniu înregistrează și cel mai mare număr de firme restante – 6.039 societăți.

Specialiștii atrag atenția că sectorul construcțiilor a fost afectat în ultimii ani de creșterea costurilor materialelor, scumpirea finanțărilor și reducerea ritmului investițiilor, elemente care au pus presiune pe lichiditatea companiilor.

Comerțul și transporturile, printre cele mai afectate domenii

După construcții, comerțul se află printre domeniile cu cele mai mari datorii la stat. Comerțul cu ridicata al produselor alimentare, băuturilor și tutunului a raportat obligații restante de peste 3 miliarde de lei.

În același timp, comerțul cu ridicata specializat al altor produse a acumulat datorii de aproape 2,7 miliarde de lei.

Printre domeniile cu niveluri ridicate de restanțe se mai află:

industria chimică – 2,3 miliarde lei;

activități de protecție și gardă – 2 miliarde lei;

construcția de drumuri și căi ferate – 1,9 miliarde lei;

transportul rutier de mărfuri – 1,7 miliarde lei.

Transporturile și industria continuă să fie afectate de costurile operaționale ridicate, de volatilitatea cererii și de încetinirea unor sectoare economice importante.

Numărul firmelor cu probleme financiare continuă să crească

Analiza publicată de RisCo arată că, deși nivelul total al datoriilor s-a stabilizat comparativ cu finalul anului trecut, creșterea numărului de companii restante indică o extindere a dificultăților financiare în economie.

Creșterea costurilor de finanțare, inflația ridicată, reducerea consumului și încetinirea investițiilor continuă să afecteze mediul de afaceri, în special firmele din domeniile cu marje mici de profit și dependență mare de cash-flow.

Potrivit datelor prezentate în raport, presiunea asupra companiilor rămâne ridicată și în 2026, în contextul în care multe firme încearcă să gestioneze simultan costurile operaționale, obligațiile fiscale și accesul tot mai dificil la finanțare.