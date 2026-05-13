Grupul Allianz a publicat rezultatele financiare aferente primelor trei luni ale anului 2026, raportând venituri totale de 53 de miliarde de euro.

Compania arată că nivelul veniturilor a crescut cu 3,5% față de aceeași perioadă din 2025, dacă sunt excluse efectele generate de fluctuațiile cursului valutar și impactul achizițiilor sau al dezinvestițiilor realizate în ultimul an.

Rezultatele vin într-un context economic marcat de volatilitate pe piețele internaționale, inflație ridicată și incertitudini geopolitice, însă grupul susține că și-a menținut ritmul de creștere datorită diversificării activităților și consolidării segmentelor de asigurări și servicii financiare.

Potrivit raportului financiar, profitul operațional al Allianz a ajuns la un nivel record de 4,5 miliarde de euro în primul trimestru din 2026.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, profitul operațional a crescut cu 6,6%, ceea ce indică o evoluție pozitivă a principalelor linii de business ale grupului.

Compania subliniază că rezultatele au fost susținute atât de activitatea din zona asigurărilor generale și de viață, cât și de performanțele segmentului de administrare a activelor și ale soluțiilor financiare oferite clienților.

Allianz a raportat și o creștere puternică a profitului net atribuit acționarilor, care a ajuns la 3,8 miliarde de euro.

Față de primul trimestru al anului trecut, profitul net este mai mare cu 48,4%, evoluție influențată în special de vânzarea participațiilor deținute în joint venture-urile din India.

Chiar și după eliminarea efectelor generate de această tranzacție și a măsurilor compensatorii, compania susține că ritmul de creștere de bază rămâne solid, la 7%.

În același timp, venitul per acțiune a crescut cu 50,7%, până la 9,96 euro. Ajustat cu efectele tranzacției din India, avansul este de 9%, potrivit datelor comunicate de grup.

Raportul financiar mai arată că Allianz și-a consolidat indicatorii financiari și capacitatea de generare a capitalului.

Rentabilitatea anualizată a capitalurilor proprii (RoE) a ajuns la 24,2%, în timp ce nivelul ajustat de bază s-a menținut la 18%, considerat foarte solid de companie.

Totodată, rata de solvabilitate Solvency II a crescut cu două puncte procentuale, până la 221%, ceea ce indică o capacitate ridicată a grupului de a acoperi obligațiile financiare și de a gestiona eventuale șocuri economice sau financiare.

Conducerea companiei a precizat că nivelul solvabilității și fluxurile de capital permit grupului să continue investițiile strategice și să mențină politica de remunerare a acționarilor.

Allianz a anunțat că se încadrează în obiectivul stabilit pentru întreg anul 2026, care prevede un profit operațional de aproximativ 17,4 miliarde de euro, cu o marjă de variație de plus sau minus un miliard de euro.

În paralel, compania continuă programul de răscumpărare de acțiuni în valoare totală de până la 2,5 miliarde de euro, anunțat în februarie 2026.

Potrivit raportului, în primul trimestru al acestui an au fost deja finalizate răscumpărări de acțiuni în valoare de aproximativ 0,3 miliarde de euro.

Acest tip de program este utilizat frecvent de marile companii pentru susținerea valorii acțiunilor și pentru returnarea capitalului către investitori.

CEO-ul Allianz, Oliver Bäte, a declarat că rezultatele financiare reflectă stabilitatea modelului de business și eficiența strategiei orientate către client.

„Allianz a înregistrat un profit operațional record în primul trimestru din 2026, o dovadă a solidității fundamentelor noastre și a eficienței strategiei noastre centrate pe client. Rămânem disciplinați și ne concentrăm pe extinderea accesului la protecție și la soluții de economisire pentru pensie accesibile pentru tot mai mulți oameni, valorificând potențialul inteligenței artificiale pentru a-i sprijini într-un mod și mai eficient și personalizat. Prin combinarea riguroasă a progreselor tehnologice cu expertiza și empatia noastră pentru a răspunde nevoilor clienților, creăm o propunere de valoare unică și oportunități pentru toți cei care se bazează pe Allianz.”, a transmis Oliver Bäte.

Oficialul a subliniat că grupul va continua să investească în tehnologie și digitalizare, inclusiv în soluții bazate pe inteligență artificială, pentru a îmbunătăți serviciile oferite clienților și pentru a eficientiza procesele interne.