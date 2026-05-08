Președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, Petrișor Peiu, a susținut vineri, într-o postare publicată pe Facebook, că Guvernul ar pregăti „pe ascuns” o operațiune de vânzare a unor pachete de acțiuni deținute de stat la companiile Romgaz și Hidroelectrica.

În declarația sa, el a afirmat că executivul ar intenționa să valorifice participațiile statului printr-un plasament accelerat privat, estimat la aproximativ 10 miliarde de lei, într-un interval scurt de timp, de 3–5 zile. Peiu a susținut că această metodă ar ocoli, în opinia sa, o procedură publică mai îndelungată, dar transparentă, precum o ofertă publică secundară.

Totodată, el a mai afirmat că argumentele Guvernului privind eficiența și evoluția posibilă a prețului acțiunilor în timp ar fi nejustificate, susținând că valoarea acestora ar putea la fel de bine să crească. În plus, politicianul a pus sub semnul întrebării criteriile de selecție a intermediarilor financiari implicați într-o eventuală tranzacție și a criticat lipsa, în opinia sa, a unei implicări directe a cetățenilor în proces.

Peiu a comparat mecanismul invocat de Guvern cu alte situații din piață, precizând însă că acestea ar fi vizat entități private și nu statul, care ar avea, în opinia sa, obligația de a asigura transparență deplină în administrarea activelor publice. El a făcut referire la posibile diferențe de preț la astfel de tranzacții, susținând că în cazuri anterioare similare din mediul privat ar fi fost aplicate discounturi semnificative.

„Deși demis de parlament, guvernul ,,Vlaicu- Vodă”, patronat de doamna Clara, continuă să preseze pentru a da tunul mandatului: vânzarea acțiunilor deținute la cele mai mari două firme din țară printr-un plasament ascuns, obscur și depate de proprii cetățeni! Guvernul continua să mintă și să sfideze o țară întreagă, asumându-și pe față ideea de a vinde în,,3-5 zile” acțiuni Romgaz și Hidroelectrica în valoare de 10 miliarde de lei, în mod fraudulos, ignorând transparența și, mai ales, ignorând proprii cetățeni.

Minciuna guvernamentală are în centrul propagandistic următoarea chestiune: decât să așteptăm 12 luni pentru a face o oferta publica secundară, procedură deschisa tuturor și transparentă, mai bine vindem totul privat în 3-5 zile. Cu alte cuvinte, guvernul Bolojan, tutelat de doamna Clara, zice ca e mai bine sa ne grăbim să vindem cui vrea Guvernul decât sa respectăm transparența și deschiderea. Ciudat mod de a înstrăina pe ascuns averea statului. Mai zice Guvernul că, dacă așteptăm un an sa finalizăm o procedură transparentă, s-ar putea să scadă valoarea acțiunilor. Dar și asta este tot o minciună, pentru că s-ar putea, la fel de bine, ca valoarea acțiunilor să crească! Are cumva mâna dreaptă a lui Bolojan vreun glob de cristal care prezice viitorul? Tot Guvernul zice că, în cazul plasamentului accelerat privat de acțiuni, nu doamna Clara va alege fondurile de investiții care vor primi cadou niște acțiuni la un preț cu discount, ci o bancă,, de investiții „. Dar Guvernul va desemna respectiva bancă de investiții. De ce am crede în bunele intenții ale unei bănci? Tot o hotărâre arbitrară va fi luată, nu va fi o procedură de piață. Mai uită Guvernul să ne spună de ce vrea sa le ia propriilor cetățeni dreptul de a participa la o procedură deschisa, deși aceștia au suprasubscris la cote mult mai mari decât cele ale fondurilor, toate acțiunile oferite în proceduri de piață până acum. Același guvern mai minte cu nerușinare și când invoca faptul ca plasamentul accelerat privat este o metoda acceptata de piață și a mai fost folosită și în România. Da, a mai fost folosită, dar de către un FOND PRIVAT , Fondul Proprietatea , NICIDECUM DE CATRE STAT! Până la urmă, un investitor privat poate să facă ce vrea și sa folosească inclusiv plasarea accelerată. DAR STATUL ARE DATORIA SA LUCREZE TEANSPARENT SI DESCHIS! Mai omite guvernul și să ne spună ce discount a avut Fondul Proprietatea la plasarea accelerată privată a acțiunilor : între 12 și 16%! Dacă acest lucru este acceptat de către un privat, statul nu poate accepta asta . Curtea de Conturi ar sancționa o asemenea procedură cu certitudine.Iar parchetul cu siguranță ar declanșa urmărirea penală a făptuitorului.

Oare ce așteaptă Vlaicu Vodă pentru a o exila pe doamna Clara? Este tentația celor 10 miliarde de lei atât de puternică?”, a scris Peiu.

Deputatul USR Claudiu Năsui a criticat o nouă schemă de ajutor de stat de 5,3 miliarde de lei anunțată de Ministerul Finanțelor. El a spus, într-o postare pe Facebook, că acest program nu va ajuta economia în ansamblu, ci va merge mai ales către câteva companii mari, în timp ce banii provin din taxele plătite de populație.

Năsui, fost ministru al Economiei, a susținut că statul ia bani de la contribuabili și îi dă mai departe unor companii mari subvenționate, în timp ce oamenii și firmele obișnuite sunt afectate de taxe mai mari.

El a descris schema ca fiind, pe scurt, „ajutor social pentru bogați”. A explicat că banii pentru astfel de programe tot din economie vin, doar că sunt redistribuiți de la cei care produc și plătesc taxe către companii care primesc sprijin de la stat. În opinia sa, Guvernul a crescut cheltuielile, deși anterior a justificat mărirea taxelor prin nevoia de a reduce deficitul bugetar. El consideră că banii respectivi ar fi trebuit folosiți pentru scăderea taxării muncii, nu pentru noi ajutoare de stat.

Năsui a mai spus că, dacă Guvernul ar vrea cu adevărat să ajute economia, ar reduce taxele pe muncă cu acești bani, nu i-ar direcționa către programe de sprijin pentru anumite companii. El a adăugat că oamenii care plătesc taxe sunt afectați de două ori: o dată prin taxe mai mari care finanțează aceste scheme și a doua oară prin faptul că firmele sprijinite de stat ar avea un avantaj neloial pe piață.

Deputatul USR a acuzat Guvernul că ar „socializa pierderile și privatiza profiturile”, adică statul ar suporta costurile, în timp ce câștigurile ar merge către companii private.

Ministerul Finanțelor a pus în dezbatere publică, pe 30 aprilie, un proiect prin care se propune aprobarea unei scheme de ajutor de stat în valoare totală de 5,313 miliarde de lei, adică aproximativ 1,05 miliarde de euro.

Programul face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri de relansare economică adoptat prin OUG 8/2026 și are ca obiectiv sprijinirea industriei prelucrătoare, precum și reducerea dependenței României de importuri. Schema ar urma să fie aplicată până în anul 2032 pentru emiterea acordurilor de finanțare, în timp ce plățile efective ale ajutoarelor ar putea continua până în 2036.

Potrivit Ministerului Finanțelor, companiile care vor participa la program vor avea posibilitatea să aleagă între granturi directe și credite fiscale, în funcție de nevoile lor de finanțare și de modul în care își planifică investițiile.