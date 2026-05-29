Christian Tour atrage 149 de milioane de lei de la investitori și pregătește achiziții. Fondul Proprietatea raportează pierderi în primul trimestru din 2026

Christian Tour și Fondul Proprietatea au publicat în aceeași zi informații importante pentru investitorii de la Bursa de Valori București. Operatorul de turism a încheiat cu succes oferta publică inițială și a atras 149 de milioane de lei pentru finanțarea dezvoltării și a unor viitoare achiziții, în timp ce Fondul Proprietatea a raportat o pierdere de 10,9 milioane de lei în primele trei luni ale anului. Ambele anunțuri oferă indicii despre evoluția unor sectoare importante ale pieței de capital din România.

Christian Tour a atras aproximativ 149 de milioane de lei de la investitori în cadrul ofertei publice inițiale desfășurate în perioada 21-28 mai 2026, una dintre cele mai importante listări din sectorul turismului din ultimii ani de la Bursa de Valori București.

Gradul total de subscriere a ajuns la 121%, la un preț final de ofertă de 1,895 lei pe acțiune, ceea ce conferă companiei o capitalizare estimată la aproximativ 410 milioane de lei. Potrivit datelor comunicate de societate, aproximativ 121,8 milioane de lei din suma atrasă reprezintă fonduri care vor intra direct în companie prin majorarea capitalului social.

Free-float-ul estimat la momentul listării va reprezenta aproximativ 37,4% din capitalul social, iar tranzacționarea acțiunilor este estimată să înceapă în jurul datei de 22 iunie 2026, sub simbolul bursier TRIP.

Conducerea companiei consideră că succesul ofertei confirmă atât interesul investitorilor pentru sectorul turismului, cât și perspectivele de dezvoltare ale grupului.

„Încheierea cu succes a acestui IPO marchează un moment definitoriu pentru Christian Tour şi transmite un semnal puternic privind direcţia în care se îndreaptă atât compania noastră, cât şi piaţa turismului din România. (…) Astăzi, încrederea demonstrată atât de investitorii de retail, cât şi de cei instituţionali validează nu doar businessul pe care l-am construit, ci şi amploarea oportunităţii pe care o avem în faţă. Credem că piaţa de turism din România intră într-o nouă etapă de creştere, profesionalizare şi consolidare, iar Christian Tour va avea un rol principal în modelarea acestei transformări. Nu mai suntem doar un tour-operator tradiţional, construim o platformă regională integrată de turism, cu capacităţi digitale solide, distribuţie diversificată şi poziţia de piaţă necesară pentru a accelera consolidarea într-o piaţă extrem de fragmentată”, a declarat Cristian Pandel, fondator și CEO al Christian Tour.

Interesul investitorilor a determinat și activarea opțiunii de supra-alocare. Astfel, în cadrul ofertei au fost plasate 80.692.629 de acțiuni, dintre care 65.998.056 de acțiuni nou-emise, 13.294.573 de acțiuni existente oferite spre vânzare de CPM Cambridge Holding SRL și alte 1,4 milioane de acțiuni alocate prin mecanismul de supra-alocare.

Investitorii de retail care au subscris în primele trei zile ale ofertei au beneficiat de un discount de 5%, ceea ce a redus prețul final de achiziție la 1,80 lei pe acțiune.

Fondurile atrase prin IPO vor fi direcționate către trei direcții principale de dezvoltare: consolidare și achiziții, transformare digitală și creșterea eficienței operaționale.

Compania urmărește extinderea regională prin preluarea unor jucători complementari, dezvoltarea unor noi segmente de călătorie și integrarea unor capacități tehnologice suplimentare.

Potrivit conducerii grupului, negocierile pentru achiziții sunt deja într-un stadiu avansat.

„Capitalul atras prin acest IPO ne oferă posibilitatea de a acţiona mai rapid şi de a gândi la o scară mai mare. Vom accelera investiţiile în tehnologie, infrastructură digitală, experienţa clienţilor şi dezvoltare operaţională, urmărind totodată achiziţii strategice care pot creşte cota noastră de piaţă şi ne pot extinde în continuare activitatea. În acest moment, avem deja discuţii avansate cu mai mulţi jucători din piaţă pentru posibile achiziţii, iar obiectivul nostru este să consolidăm în jurul Christian Tour cel mai mare ecosistem de travel construit vreodată”, a precizat Cristian Pandel.

Unul dintre proiectele anunțate este dezvoltarea unei aplicații de tip „trip builder”, care va utiliza inteligența artificială și va permite personalizarea vacanțelor în timp real.

Prin intermediul platformei, utilizatorii își vor putea configura singuri pachetele turistice și serviciile asociate într-un mod complet digital.

„Este un proiect gândit cu precădere pentru noile generaţii de turişti, în special Generaţia Z, care consumă travel diferit, sunt permanent conectaţi şi îşi doresc experienţe rapide, flexibile şi customizate direct din telefon”, a adăugat Cristian Pandel.

Compania intenționează, de asemenea, să continue investițiile în dezvoltarea platformei OTA proprii, automatizare, infrastructură digitală, securitate cibernetică și extinderea distribuției omnicanal.

Fondată în 1997, Christian Tour a raportat pentru 2025 vânzări la data rezervării de aproximativ 983 milioane de lei, în creștere cu 14% față de anul anterior. Veniturile recunoscute conform standardelor IFRS au ajuns la 803 milioane de lei, EBITDA la 45,1 milioane de lei, iar profitul net la 31,9 milioane de lei.

În contrast cu evoluția pozitivă a ofertei Christian Tour, Fondul Proprietatea a raportat o pierdere de 10,9 milioane de lei în primul trimestru din 2026, comparativ cu o pierdere de 24 milioane de lei în perioada similară a anului trecut.

Potrivit raportului trimestrial, rezultatele au fost influențate în principal de modificările de preț ale acțiunilor Alro și de reevaluarea participațiilor din portofoliu.

Fondul a înregistrat pierderi nete de 5,5 milioane de lei din participațiile evaluate la valoare justă, în timp ce veniturile din dobânzi au scăzut la 4,2 milioane de lei, de la 5,6 milioane de lei în primul trimestru din 2025.

La 31 martie 2026, activele totale ale Fondului Proprietatea se ridicau la 2,55 miliarde de lei, cu aproximativ 2% sub nivelul înregistrat la sfârșitul anului trecut.

„VAN a Fondului a înregistrat un randament negativ marginal de 0,4%, în timp ce randamentul total negativ al preţului acţiunii a fost de 1,5%. În cursul T1 2026, nu au fost aprobate dividende de către companiile din portofoliul Fondului”, se arată în raportul FP.

Raportul mai evidențiază faptul că discountul mediu dintre prețul acțiunii și valoarea activului net a fost de 20,1% în perioada analizată, iar la finalul trimestrului discountul ajunsese la 33,5%.

În paralel, Fondul Proprietatea urmărește un posibil eveniment major de lichiditate. La începutul anului, acționarii Companiei Naționale Aeroporturi București au aprobat intenția de răscumpărare a participației minoritare deținute de Fond.

„Această decizie reprezintă un potenţial eveniment de lichiditate pentru Fondul Proprietatea, pe care Administratorul Unic îl tratează cu diligenţa corespunzătoare, inclusiv prin iniţierea demersurilor de selectare a unor consultanţi adecvaţi pentru un astfel de proces. Conform conducerii CNAB, la data prezentului raport, compania nu a angajat încă consultanţi din partea sa”, se precizează în raport.

În același timp, Fondul Proprietatea și-a exercitat dreptul de preferință în cadrul majorării de capital realizate de Compania Națională Administrația Porturilor Maritime și a subscris peste 5,63 milioane de acțiuni noi, în valoare totală de 56,3 milioane de lei.

Pe partea de venituri viitoare, Fondul este îndreptățit la dividende de aproximativ 116,2 milioane de lei de la Compania Națională Aeroporturi București și la aproximativ 32,4 milioane de lei de la Salrom. Dacă va fi aprobată și distribuția propusă de Administrația Porturilor Maritime, Fondul ar putea încasa suplimentar aproximativ 5,3 milioane de lei.

Administratorul Franklin Templeton, care gestionează active de peste 1,74 trilioane de dolari la nivel global, arată că evoluția viitoare a Fondului va depinde în mare măsură de valorificarea participațiilor importante din portofoliu și de fluxurile de dividende generate de companiile în care acesta este acționar.