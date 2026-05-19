În acest peisaj, imobiliarele rămân o clasă de active care combină trei lucruri simultan: apreciere în timp, venit pasiv și garanție fizică. Dar nu orice proprietate este o investiție bună. Diferența dintre un apartament care generează venit și unul care îți îngheață capitalul stă în câțiva factori pe care merită să îi înțelegi înainte de a semna un contract.

În ultimul an, prețurile apartamentelor disponibile pentru vânzare au fost cu 12-24% mai ridicate față de perioada anterioară, cu peste 2.000 de euro per metru pătrat. Simultan, cererea pentru apartamentele de închiriat a crescut, la fel si prețurile chiriilor, cu peste 40% față de anul anterior. Medie de cerere pentru un apartament de trei camere a fost între 600 si 800 de euro pe lună la nivel național.

Cei care au cumpărat apartamente acum trei-patru ani au văzut ambele efecte cumulându-se: valoarea proprietății a crescut și venitul din chirie a urmat același traseu. Dacă ești în căutarea unui activ cu potențial real de apreciere și randament din închiriere, un complex de apartamente din Pantelimon este un exemplu concret al oportunității pe care o oferă zonele aflate la intersecția dintre prețuri accesibile și infrastructură în dezvoltare, un mix care, în piețe similare din alte orașe ale țării, s-a dovedit consecvent generator de aprecieri.

Randamentul brut dintr-o investiție imobiliară se calculează simplu: chiria anuală împărțită la prețul de achiziție, înmulțit cu 100. Dacă un apartament 3 camere Pantelimon este achiziționat la 150.000 euro și generează o chirie de 700 euro pe lună, randamentul brut este de aproximativ 5,6%.

Dar randamentul net este cel care contează cu adevărat. Din chiria brută se scad: impozitul pe venit din chirii, costurile de întreținere și reparații curente, perioadele de neocupare (în mod realist, 1-2 luni pe an în piețele cu lichiditate medie), eventualele comisioane de administrare dacă folosești un manager de proprietate și fondul de reparații pentru situații neprevăzute. Un calcul realist reduce randamentul brut cu 1,5-2,5 puncte procentuale. Tot ce rămâne după această ajustare reprezintă randamentul real al investiției.

Zonele cu cel mai bun raport preț-randament din București sunt cele cu prețuri de achiziție în intervalul 1.500-1.900 euro pe metru pătrat și chirii de 500-650 euro pe lună, cu un ROI net așteptat de 3,9-4,4% plus potențial de apreciere de 8-12% pe an în contextul infrastructurii noi. Adăugat la aprecierea capitalului, tabloul complet al unui apartament bine ales este considerabil mai atractiv decât orice instrument financiar cu dobândă fixă.

Cea mai frecventă greșeală pe care o fac investitorii la primul apartament este să confunde locația premium cu cea profitabilă. Nu sunt același lucru. Un apartament în zonele centrale ale Bucureștiului sau Clujului poate să valoreze mai mult pe hârtie, dar randamentul din chirie raportat la prețul de achiziție poate să fie adesea mai slab decât al unui apartament bine conectat dintr-o zonă periferică în creștere. Zonele cu prețuri mai mici la cumpărare, dar cu cerere solidă de închiriere generează randamente nete mai bune și o recuperare a investiției mai rapidă.

Principiul se aplică la fel în Capitală, dar și în alte orașe. Cluj, Timișoara, Iași, Brașov, Sibiu și Constanța atrag investiții datorită ritmului economic și calității vieții, în timp ce orașe mai mici precum Alba Iulia, Pitești sau Târgu Mureș intră în radarul cumpărătorilor care caută prețuri accesibile și infrastructură decentă. În toate aceste piețe, logica e aceeași: o locație profitabilă are acces la transport public sau axe rutiere principale, proximitate față de zone de angajare sau centre universitare, infrastructură comercială funcțională și – criteriul adesea ignorat – un flux vizibil de investiții noi în zonă, fie că vorbim de retaileri mari, de proiecte rezidențiale noi sau de lucrări de infrastructură planificate.

Imobiliarele sunt una dintre puținele clase de active în care „nou” nu înseamnă neapărat „mai scump de operat”. Dimpotrivă. Un apartament dintr-un bloc construit în deceniile trecute poate fi mai ieftin la achiziție, dar poate veni cu costuri ascunse care erodează randamentul: reparații neprevăzute, instalații electrice și sanitare la capătul duratei de viață, fond de rulment imprevizibil la asociația de proprietari și eficiență energetică slabă – un factor care contează tot mai mult pentru chiriași și care se reflectă direct în atractivitatea comercială a proprietății.

Clădirile noi vin cu garanție de construcție, cu standarde energetice superioare, cu costuri de întreținere predictibile pe un orizont de 10-15 ani și, deloc neglijabil, cu o lichiditate mai bună la revânzare. Un aspect pozitiv semnalat constant în piață este schimbarea comportamentului cumpărătorilor, care acordă acum o atenție sporită locației, reputației dezvoltatorului și calității construcției, nu doar prețului. Această schimbare lucrează în favoarea proprietarilor de apartamente noi, pentru că piața le validează calitatea nu doar la cumpărare, ci și la revânzare.

Imobiliarele sunt o industrie în care promisiunile se fac ușor și termenele se amână des. Înainte de a semna un antecontract, există câteva verificări de bază pe care orice investitor serios le face indiferent de prețul sau aspectul proiectului.

Primul pas: istoricul de livrare. Un dezvoltator care a finalizat la termen proiecte anterioare oferă o garanție comportamentală pe care niciun material de marketing nu o poate înlocui. Verifici proiectele anterioare, vorbești cu proprietari actuali, consulți forumuri și recenzii independente.

Al doilea pas: structura juridică a proiectului. Autorizația de construire trebuie să fie obținută, nu în curs de obținere. Terenul trebuie să fie în proprietatea sau în posesia legală a dezvoltatorului. Orice antecontract serios include clauze clare de penalizare în caz de întârziere sau nelivrare.

Al treilea pas: finanțarea. Un proiect construit exclusiv din avansuri ale cumpărătorilor, fără o linie de credit bancară care să valideze fezabilitatea, prezintă un profil de risc diferit față de unul cu finanțare instituțională. Banca ce finanțează un proiect a efectuat ea însăși o analiză de due diligence – o informație relevantă pentru orice investitor.

Piața imobiliară din România a intrat în 2026 cu câteva dinamici clare. Prețurile chiriilor au crescut, iar specialiștii anticipează continuarea acestui trend. Pe de altă parte, numărul de tranzacții de apartamente a scăzut, influențat de eliminarea cotei reduse de TVA de 9% și creșterea cotei standard la 21% pentru locuințele noi. Pentru investitorul cu capital disponibil, o perioadă cu mai puțini cumpărători activi înseamnă mai puțină concurență la achiziție și, uneori, marje mai bune de negociere. Investiția imobiliară bună nu se face în vârf de euforie, când toată lumea cumpără și prețurile reflectă optimismul general. Se face când datele sunt solide, când locația are logică economică, când dezvoltatorul are istoric verificabil și când calculul de randament rezistă la un scenariu pesimist, nu doar la cel optimist.