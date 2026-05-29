Samsung a aprobat acordarea unor bonusuri uriașe pentru angajații săi. Recompensele sunt oferite în principal sub formă de acțiuni

Samsung a aprobat acordarea unor bonusuri uriașe pentru angajații diviziei de cipuri, după un vot desfășurat timp de șase zile în Coreea de Sud. Recompensele, oferite în principal sub formă de acțiuni, vin pe fondul profiturilor record generate de boom-ul inteligenței artificiale și pot ajunge la 600 de milioane de won per angajat.

Samsung își recompenseează angajații după profiturile uriașe generate de boom-ul inteligenței artificiale. Gigantul sud-coreean a aprobat acordarea unor mega-bonusuri pentru angajații din divizia de producție a cipurilor, după șase zile de vot în cadrul principalelor sindicate ale companiei. Acordul a fost susținut de 73,7% dintre cei 62.616 membri ai celor două organizații sindicale majore.

Compania va aloca un pachet substanțial de bonusuri, acordate în principal sub formă de acțiuni pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Plata acestora va depinde de atingerea unor obiective financiare clare pentru divizia de semiconductori. Samsung a stabilit drept țintă un profit operațional anual de peste 200.000 de miliarde de won în perioada 2026-2028 și de peste 100.000 de miliarde de won în intervalul 2029-2035.

Bonusul special va fi echivalent cu 10,5% din profitul operațional al diviziei de cipuri. Potrivit estimărilor, profitul operațional al Samsung ar putea ajunge la 300.000 de miliarde de won chiar în acest an, ceea ce ar permite acordarea unor bonusuri de până la 600 de milioane de won pentru fiecare dintre cei aproximativ 28.000 de angajați ai diviziei profitabile de semiconductori. Suma reprezintă aproximativ 340.000 de euro.

Acordul dintre companie și sindicat a fost încheiat în ultimul moment, evitând astfel o grevă de 18 zile care ar fi putut avea consecințe majore pentru activitatea companiei. Ulterior, înțelegerea a fost supusă votului angajaților și aprobată.

Samsung are un rol esențial în economia Coreei de Sud, generând aproximativ 12,5% din PIB-ul țării. În același timp, cipurile de memorie produse de companie reprezintă circa 35% din exporturile Seulului.

Angajații solicitau de mai mult timp o parte mai mare din profiturile obținute de companie pe fondul expansiunii globale a inteligenței artificiale.

Samsung a raportat în primul trimestru o creștere anuală a profitului operațional de aproximativ 750%, iar capitalizarea bursieră a companiei a depășit la începutul lunii mai pragul de 1.000 de miliarde de dolari. Totuși, distribuirea bonusurilor a generat nemulțumiri în interiorul companiei.

În timp ce angajații din divizia de cipuri de memorie ar putea primi bonusuri de aproximativ 600 de milioane de won, cei care lucrează în alte sectoare, precum smartphone-urile sau televizoarele, vor primi sume de aproape o sută de ori mai mici, de aproximativ 6 milioane de won.