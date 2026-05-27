Piața smartphone-urilor se îndreaptă spre cel mai slab an din istorie. Deficitul de cipuri și scumpirile lovesc industria globală

Piața globală a smartphone-urilor traversează în 2026 una dintre cele mai dificile perioade din ultimele decenii, pe fondul deficitului mondial de cipuri de memorie și al tensiunilor geopolitice care afectează lanțurile de aprovizionare. Potrivit noilor estimări publicate de International Data Corporation (IDC), livrările globale de telefoane inteligente vor înregistra cea mai abruptă scădere anuală din istoria industriei. În același timp, costurile componentelor și ale transportului determină majorări accelerate de prețuri pentru consumatori. Industria avertizează că era smartphone-urilor foarte ieftine se apropie de final.

Industria globală a smartphone-urilor este afectată simultan de mai multe crize care lovesc lanțurile internaționale de aprovizionare. Cererea uriașă de cipuri de memorie DRAM și NAND utilizate în infrastructura de inteligență artificială și în centrele de date a redus disponibilitatea componentelor pentru producătorii de telefoane mobile.

„Combinate, aceste presiuni îi obligă pe furnizori să reducă livrările, să majoreze prețurile și să se concentreze pe categorii de preț mai mari – ridicând prețul mediu de vânzare al smartphone-urilor la un nivel record de 550 de dolari, cu 100 de dolari mai mult decât anul trecut”, a declarat Nabila Popal, director senior de cercetare în cadrul IDC.

Potrivit IDC, livrările globale de smartphone-uri sunt estimate să scadă cu 13,9% în 2026, peste prognoza anterioară care indica un declin de 12,9%. Compania de cercetare susține că acesta ar putea deveni cel mai slab an înregistrat vreodată pentru industria smartphone-urilor.

În același timp, tensiunile din Orientul Mijlociu și creșterea costurilor de transport internațional amplifică problemele deja existente din sectorul tehnologic. Producătorii sunt nevoiți să suporte cheltuieli mai mari pentru componente, logistică și producție, iar o parte din aceste costuri este transferată direct către consumatori.

Mai multe companii au început deja să elimine anumite configurații entry-level sau să reducă volumele livrate, în încercarea de a proteja profitabilitatea într-un context economic tot mai dificil.

Analiza companiei arată că industria intră într-o nouă etapă, caracterizată prin costuri structurale mai mari și printr-o orientare accelerată către segmentul premium.

„2026 va fi un an definitoriu pentru industrie, deoarece o nouă realitate a costurilor structural mai mari se instalează. Pentru consumatori, aceasta înseamnă că era smartphone-urilor foarte ieftine se apropie de final. Pentru furnizori, aceasta înseamnă că doar companiile care își pot adapta strategiile la acest nou mediu economic și pot menține cererea pentru produse mai scumpe vor reuși să rămână competitive”, a adăugat Nabila Popal.

Potrivit estimărilor IDC, segmentul smartphone-urilor Android va fi cel mai afectat de actuala criză din industria tehnologică. Firma de cercetare estimează o scădere de aproximativ 20% a livrărilor comparativ cu anul precedent, în special în cazul producătorilor care activează în zona dispozitivelor accesibile și midrange.

În acest context, companiile mai mici riscă să piardă rapid cote importante de piață, în timp ce marii producători își consolidează pozițiile datorită capacității financiare și portofoliilor extinse.

IDC estimează că Samsung va reuși să își majoreze cota de piață în segmentul smartphone-urilor Android, în special datorită gamei sale de modele premium și midrange, considerate mai rezistente la actualele presiuni economice.

Și Apple este așteptată să traverseze mai bine această perioadă comparativ cu restul industriei. Potrivit estimărilor IDC, livrările companiei americane ar urma să scadă cu 5,2% în 2026, o performanță mai bună decât prognoza anterioară, care indica un declin de 8,1%.

În cel mai recent raport financiar, Apple a anunțat o creștere de 20% a veniturilor generate de iPhone pentru al doilea trimestru consecutiv, susținută de performanțele gamei iPhone 17 și de îmbunătățirea vânzărilor din China.

Cu toate acestea, directorul general al companiei, Tim Cook, a avertizat că deficitul global de cipuri de memorie și lipsa anumitor procesoare afectează capacitatea de producție a companiei.

Potrivit lui Tim Cook, aceste probleme de aprovizionare vor pune presiune asupra marjelor de profit ale Apple în perioada următoare, într-un moment în care întreaga industrie tehnologică se confruntă cu o creștere accelerată a costurilor operaționale.