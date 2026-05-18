Premierul sud-coreean Kim Min-seok a declarat duminică, înaintea reluării negocierilor salariale dintre Samsung Electronics şi sindicatul companiei, programate pentru luni, că autorităţile sunt pregătite să intervină pentru a preveni o posibilă grevă.

Discuţiile vor avea loc cu participarea unui mediator guvernamental, în contextul în care autorităţile încearcă să evite un conflict de muncă ce ar putea afecta semnificativ activitatea gigantului tehnologic, companie care generează aproape un sfert din exporturile Coreei de Sud.

”O singură zi de oprire a fabricii de semiconductori Samsung Electronics ar putea genera pierderi directe de până la 1.000 de miliarde de woni (aproximativ 668 de milioane de dolari)”, a declarat premierul după o reuniune de urgenţă cu miniştrii.

Kim Min-seok a avertizat că o eventuală oprire temporară a liniilor de producţie de la Samsung Electronics ar putea avea efecte de durată, iar impactul economic total ar putea ajunge la 100.000 de miliarde de woni dacă anumite materiale vor trebui distruse în urma întreruperii activităţii.

Samsung Electronics este cel mai mare producător mondial de cipuri de memorie şi are un rol strategic în economia Coreei de Sud. Potrivit premierului, compania generează 22,8% din exporturile ţării şi aproximativ 26% din capitalizarea pieţei bursiere locale. Grupul are peste 120.000 de angajaţi şi colaborează cu circa 1.700 de furnizori.

Autorităţile sud-coreene analizează inclusiv posibilitatea emiterii unui ordin de arbitraj de urgenţă, măsură care poate fi dispusă de ministrul Muncii dacă disputa este considerată un risc pentru economie sau pentru activitatea cotidiană.

O astfel de decizie ar suspenda imediat orice acţiune sindicală pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care Comisia Naţională pentru Relaţii de Muncă ar derula proceduri de mediere şi arbitraj.

Reuters notează că această procedură este utilizată foarte rar şi ar reprezenta o măsură excepţională pentru actuala administraţie, percepută ca fiind apropiată de sindicate.

În replică, sindicatul Samsung a transmis că nu va ceda presiunilor privind arbitrajul şi că nu va accepta un acord salarial dacă oferta companiei va fi considerată dezavantajoasă pentru angajaţi.

În luna mai 2026, mai multe companii importante din industria electronicelor și tehnologiei au anunțat restructurări și reduceri de personal, pe fondul presiunilor economice și al reorganizărilor interne.

Cisco Systems a anunțat eliminarea a aproximativ 4.000 de locuri de muncă, chiar dacă a raportat rezultate financiare solide și venituri trimestriale în creștere.

Panasonic Holdings continuă programul global de restructurare care prevede reducerea a circa 10.000 de posturi la nivel internațional, măsură ce vizează atât operațiunile din Japonia, cât și cele externe.

Și Sony Pictures Entertainment a început un nou val de concedieri, compania reducând personal din mai multe divizii, inclusiv film, televiziune și administrație.

În paralel, Intel este menționată în rapoarte din industrie ca pregătind noi reduceri de personal în 2026, estimate la aproximativ 15.000 de posturi, în cadrul unui proces amplu de eficientizare.

Totodată, Samsung Electronics se confruntă cu tensiuni sindicale și discuții privind posibile restructurări în anumite divizii, în special pe piața din Statele Unite.

Industria globală de tehnologie și electronice traversează în 2026 o perioadă de ajustări majore, în contextul investițiilor accelerate în inteligență artificială, al reducerii costurilor și al schimbărilor rapide din piața globală.