Samsung anunță un plan de investiții pe 10 ani în plin boom al inteligenței artificiale

Grupul Samsung intenționează să prezinte luni un amplu program de investiții pe termen lung, estimat la 1.000 de trilioane de woni (aproximativ 648 de miliarde de dolari), destinat susținerii următorului ciclu de creștere economică al Coreei de Sud. Potrivit unui raport citat de presa locală, o parte semnificativă a fondurilor ar putea fi direcționată către dezvoltarea infrastructurii industriale, inclusiv fabrici de semiconductori în sud-vestul țării.

Planul ar urma să fie anunțat în timpul unei întâlniri programate la biroul prezidențial cu președintele Lee Jae Myung, conform publicației Maeil Business, care nu a indicat surse directe pentru informațiile prezentate. Documentul menționează și posibilitatea unei investiții de până la 300 de trilioane de woni pentru extinderea capacităților de producție de cipuri.

Pe lângă industria semiconductoarelor, programul ar include investiții în centre de date dedicate inteligenței artificiale, dar și în sectoare precum baterii și ecrane. Inițiativa ar urmări transformarea boom-ului din domeniul AI într-un motor de creștere economică la nivel național, prin dezvoltarea infrastructurii și stimularea producției avansate în afara capitalei Seul.

Conform raportului, la întâlnirea cu autoritățile urmează să participe și directori ai unor companii majore precum Samsung Electronics și SK Hynix, care ar urma să prezinte propriile planuri de investiții orientate către regiuni din afara zonei metropolitane.

Planurile vin pe fondul dezbaterilor privind distribuirea echilibrată a investițiilor industriale în Coreea de Sud. Concentrarea producției de semiconductori în jurul Seulului a generat de-a lungul timpului presiuni politice, iar actuala administrație promovează o strategie de dezvoltare regională mai echilibrată.

Totodată, reprezentanți ai opoziției au susținut că direcționarea investițiilor ar putea avea o componentă politică, afirmând că executivul ar exercita presiuni asupra companiilor pentru a investi în anumite regiuni înaintea competițiilor electorale interne. Discuțiile sunt alimentate și de întâlnirile separate ale președintelui Lee cu liderii Samsung și SK din această săptămână.

Samsung, cel mai mare conglomerat sud-coreean, include mai multe subsidiare cu rol important în economie, printre care Samsung Electronics, Samsung SDI și Samsung SDS. Expansiunea planificată ar putea viza atât producția de cipuri, cât și infrastructuri tehnologice conexe.

Oficiali guvernamentali au transmis că unele proiecte ar putea fi accelerate, în condițiile în care cererea pentru memorie destinată aplicațiilor de inteligență artificială crește mai rapid decât estimările inițiale. În același timp, autoritățile avertizează că extinderea în zona capitalei este limitată de resurse precum energia și apa.

Discuțiile privind relocarea sau extinderea capacităților industriale au generat reacții în mai multe regiuni ale țării. Unele orașe sunt promovate ca viitoare centre pentru industria semiconductorilor, în timp ce alte zone își exprimă îngrijorarea cu privire la pierderea investițiilor existente.

În acest context, sunt invocate diferențele economice dintre regiuni și dependența unor comunități locale de marile fabrici de cipuri, care susțin bugetele locale și locurile de muncă. În același timp, experții atrag atenția asupra provocărilor legate de forța de muncă și infrastructura necesară pentru proiecte industriale de anvergură în afara zonelor deja dezvoltate.

Dezbaterea rămâne deschisă în jurul direcției în care vor fi orientate investițiile majore din sectorul tehnologic sud-coreean, într-un context în care competiția regională pentru atragerea acestor proiecte se intensifică.