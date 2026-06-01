Deficitul de cipuri lovește puternic segmentul smartphone-urilor. Unele modele ieftine riscă să dispară de pe piață

Piața globală a smartphone-urilor traversează în 2026 cea mai severă contracție anuală înregistrată până acum, potrivit unei analize publicate de Counterpoint Research. Livrările sunt estimate să scadă cu 13,9%, până la 1,08 miliarde de unități, pe fondul agravării deficitului de cipuri de memorie. Problemele de aprovizionare sunt amplificate de tensiunile geopolitice și afectează în special segmentul dispozitivelor accesibile. Evoluția pune presiune pe producători și modifică perspectiva întregii industrii a smartphone-urilor.

Criza smartphone-urilor se adâncește pe măsură ce producătorii de semiconductori redirecționează tot mai multă capacitate de producție către cipurile destinate aplicațiilor de inteligență artificială. În acest context, dispozitivele din categoria entry-level devin tot mai dificil și mai costisitor de fabricat.

Counterpoint Research estimează că livrările globale de smartphone-uri vor scădea cu 13,9% în acest an, până la 1,08 miliarde de unități. Noua prognoză este mai pesimistă decât cea publicată în februarie, când compania anticipa un recul de 12,4%.

Potrivit analiștilor, restrângerea disponibilității cipurilor de memorie a fost accentuată de conflictul din Iran, care a amplificat presiunile existente asupra lanțurilor globale de aprovizionare.

În paralel, prețurile en-gros ale smartphone-urilor au crescut cu 14% în primul trimestru al anului, în timp ce livrările au coborât cu 3,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Specialiștii estimează că această tendință va continua, iar unele modele comercializate sub pragul de 150 de dolari ar putea dispărea complet de pe piață.

„Producătorii de smartphone-uri din segmentul inferior și mediu sunt prinși între creșteri de costuri pe care nu le pot absorbi și consumatori cu o putere de cumpărare limitată. Întrebarea nu mai este cum să creștem livrările sau cota de piață, ci dacă să rămânem pe piață”, a declarat Wang Yang, analist principal la Counterpoint, companie independentă de cercetare care monitorizează trimestrial piața globală a smartphone-urilor.

Analistul a subliniat că deficitul de cipuri de memorie reprezintă cea mai gravă perturbare a ofertei cu care s-a confruntat până acum industria smartphone-urilor și că producătorii au puține opțiuni pentru a compensa impactul prin ajustări de preț sau modificări ale portofoliului de produse.

În timp ce segmentul dispozitivelor ieftine este afectat sever, zona premium a pieței smartphone-urilor continuă să arate o reziliență mai mare.

Apple a raportat venituri record în primul trimestru al anului, susținute de cererea pentru seria iPhone 17. Potrivit estimărilor Counterpoint, livrările companiei vor rămâne stabile în 2026, urmând să crească cu aproximativ 5% în anul următor.

Cu acces mai bun la componente, lanțuri de aprovizionare mai stabile și marje de profit superioare față de majoritatea competitorilor, Apple este considerată una dintre companiile cel mai bine poziționate pentru a câștiga cotă de piață în actualul context.

Și Samsung Electronics a reușit să mențină volumele de vânzări la un nivel constant în primul trimestru. Counterpoint estimează că livrările companiei vor scădea cu doar 4% pe parcursul întregului an, un rezultat considerabil mai bun decât media pieței.

În schimb, producătorii cu expunere ridicată pe segmentul telefoanelor ieftine sunt așteptați să înregistreze pierderi semnificative. Transsion, puternic prezentă în categoria dispozitivelor sub 150 de dolari, ar putea consemna o scădere de 32% a livrărilor în acest an.

Conform estimărilor Counterpoint, și Xiaomi va înregistra un recul important, de aproximativ 28%, în timp ce Honor este așteptată să raporteze o diminuare a livrărilor de circa 20% pe parcursul anului.