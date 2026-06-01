Nvidia intră pe piața PC-urilor cu un supercip. Primele laptopuri vor fi lansate de Microsoft, Dell și HP

După ce a ajuns cea mai valoroasă companie din lume datorită dominației sale pe piața cipurilor pentru inteligență artificială utilizate în centrele de date, Nvidia își extinde acum activitatea către segmentul procesoarelor pentru computere personale. Astfel, compania intră într-un sector dominat de ani de zile de producători precum Intel, AMD, Qualcomm și Apple, relatează CNBC.

În cadrul conferinței Computex din Taiwan, directorul executiv al Nvidia, Jensen Huang, a prezentat luni noul procesor N1X, dezvoltat în colaborare cu Microsoft. Cipul va fi integrat într-un nou supercip RTX Spark, destinat unei generații de PC-uri cu Windows care urmează să fie lansată în această toamnă.

Primele dispozitive echipate cu această tehnologie vor fi produse de companii precum Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo și MSI, marcând una dintre cele mai importante extinderi ale Nvidia dincolo de piața tradițională a plăcilor grafice și a infrastructurii pentru inteligență artificială.

„Această reinventare a computerului este la fel de importantă ca reinventarea telefonului în ceea ce cunoaștem acum drept smartphone”, a spus Huang, subliniind faptul că inteligența artificială agentică va rula pe toate computerele noi.

Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, a susținut că parteneriatul dintre compania sa și Microsoft are potențialul de a schimba fundamental modul în care sunt concepute computerele personale. Acesta a afirmat că noua generație de dispozitive reprezintă prima reproiectare majoră a PC-ului din ultimele patru decenii, sugerând că integrarea noilor tehnologii va deschide o etapă complet nouă pentru industria IT.

Declarația a fost făcută în contextul prezentării noilor procesoare dezvoltate de Nvidia împreună cu Microsoft, care vor fi integrate în viitoarea generație de laptopuri și PC-uri cu Windows.

„Microsoft și Nvidia vor reinventa PC-ul. Aceasta este prima linie de PC-uri complet reproiectată și reinventată care a avut loc în ultimii 40 de ani”, a adăugat el.

Nvidia intenționează să lanseze o gamă extinsă de sisteme bazate pe noua sa platformă pentru computere personale, planul inițial incluzând peste 30 de modele de laptopuri și 10 desktopuri, potrivit reprezentanților companiei.

Primul procesor destinat PC-urilor combină două dintre cele mai importante tehnologii dezvoltate de Nvidia. Soluția integrează o unitate de procesare grafică din familia Blackwell și noul procesor central N1X, bazat pe arhitectura Arm și dezvoltat în colaborare cu compania taiwaneză MediaTek. Sistemul dispune și de 128 GB de memorie unificată, concepută pentru a accelera aplicațiile bazate pe inteligență artificială.

Compania consideră că noul supercip RTX Spark ar putea marca un moment important pentru industria PC-urilor, într-o perioadă în care inteligența artificială redefinește cerințele hardware ale utilizatorilor. În același timp, procesoarele construite pe arhitectura Arm câștigă tot mai mult teren în fața soluțiilor x86 tradiționale utilizate de Intel și AMD.

Jensen Huang, directorul executiv al Nvidia, a subliniat că piața procesoarelor traversează o etapă de expansiune accelerată, estimată la aproximativ 200 de miliarde de dolari, iar noile tehnologii bazate pe AI contribuie semnificativ la această evoluție.

Noul procesor pentru PC-uri va fi produs folosind procesul tehnologic de 3 nanometri al Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), una dintre cele mai avansate tehnologii de fabricație disponibile în prezent.