Analiza aparține lui Bogdan Maioreanu, analist eToro, care arată că NVIDIA continuă să beneficieze masiv de explozia investițiilor în inteligență artificială, însă pierde tot mai mult teren pe piața chineză și se confruntă cu o rezistență tot mai mare din partea societății față de dezvoltarea accelerată a AI.

„NVIDIA a prezentat încă o dată un raport financiar solid, depășind așteptările în ceea ce privește veniturile și profitul trimestrial, dar oferind previziuni cu mult peste estimările de pe Wall Street. Cu toate acestea, reacția moderată a prețului acțiunilor evidențiază cât de ridicate au devenit așteptările investitorilor”, se arată în analiza semnată de Bogdan Maioreanu.

Potrivit raportului financiar, veniturile NVIDIA au atins 81,6 miliarde de dolari, în creștere cu 85% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Principalul motor al creșterii rămâne segmentul centrelor de date, care a generat 75,2 miliarde de dolari, cu 92% mai mult față de anul precedent.

Compania estimează că în trimestrul următor veniturile vor ajunge în jurul valorii de 91 de miliarde de dolari, peste consensul analiștilor de pe Wall Street, care indicau aproximativ 87 de miliarde de dolari.

În paralel, NVIDIA și-a majorat dividendul trimestrial la 25 de cenți și a autorizat încă 80 de miliarde de dolari pentru răscumpărări de acțiuni, o mișcare interpretată drept un semnal clar de susținere a acționarilor.

Rezultatele financiare NVIDIA

Indicator Valoare Evoluție Venituri totale 81,6 miliarde dolari +85% Venituri centre de date 75,2 miliarde dolari +92% Estimare trimestrul următor 91 miliarde dolari peste așteptări Răscumpărări de acțiuni 80 miliarde dolari nou program aprobat

Una dintre cele mai importante probleme pentru companie rămâne însă piața chineză.

Potrivit analizei eToro, NVIDIA nu a inclus în estimările sale viitoarele venituri din China, chiar dacă autoritățile americane au aprobat exporturile de cipuri H200 către această țară.

CEO-ul NVIDIA, Jensen Huang, a declarat că gigantul american a „cedat în mare parte” piața chineză a cipurilor avansate pentru inteligență artificială către Huawei.

„NVIDIA a „cedat în mare parte” piața chineză a cipurilor avansate de AI către Huawei, întrucât controalele la export ale SUA au împins efectiv NVIDIA afară din această piață și au accelerat eforturile Chinei de a deveni autosuficientă în materie de semiconductori”, se arată în analiză.

Potrivit lui Jensen Huang, cererea din China rămâne uriașă, însă restricțiile americane au permis ecosistemelor locale să se dezvolte rapid.

China reprezenta anterior cel puțin 20% din veniturile NVIDIA generate de centrele de date.

Analiza arată că povestea de creștere a NVIDIA nu se mai bazează exclusiv pe GPU-uri și pe marile centre de date.

Veniturile din echipamente de rețea au ajuns la 14,8 miliarde de dolari, peste estimările pieței, semn că infrastructura AI devine tot mai importantă pe măsură ce companiile construiesc adevărate „fabrici AI” la scară globală.

În același timp, NVIDIA încearcă să intre mai agresiv și pe piața procesoarelor CPU, prin platforma Vera Rubin, pentru a profita de următorul val al inteligenței artificiale agentice.

Totuși, competiția devine tot mai puternică.

„În timp ce NVIDIA rămâne esențială pentru dezvoltarea AI, pentru moment, concurenți precum Intel și AMD sunt lideri în domeniul procesoarelor (CPU), ambele acțiuni mai mult decât dublându-și valoarea în acest an”, arată analiza.

Domeniile-cheie de creștere pentru NVIDIA

Segment Situație Centre de date principal motor de creștere Echipamente de rețea creștere accelerată CPU și AI agentic extindere strategică Edge computing dezvoltare rapidă Enterprise AI cerere tot mai mare

Dincolo de performanțele financiare, analiza evidențiază și o schimbare importantă la nivel social.

Potrivit lui Bogdan Maioreanu, dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale începe să provoace o rezistență tot mai puternică, în special în rândul Generației Z.

„Mențiunile despre AI au fost huiduite la discursurile de absolvire ținute de unii lideri de business, inclusiv fostul CEO al Google, Eric Schmidt, iar generația Z este din ce în ce mai vocală cu privire la potențialele pericole pe care AI le-ar putea aduce societății”, se arată în raport.

Un sondaj Gallup citat în analiză arată că tinerii folosesc frecvent instrumente AI, însă încrederea în efectele lor pozitive scade constant.

Tot mai mulți tineri se tem că inteligența artificială poate afecta creativitatea, gândirea critică și perspectivele de angajare.

Potrivit datelor prezentate, 69% dintre angajații din Generația Z spun că au mai multă încredere în munca realizată fără AI, în timp ce doar 28% au încredere în rezultatele generate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Mai mult, un raport realizat de compania Writer și firma de cercetare Workplace Intelligent arată că 44% dintre tinerii angajați din SUA, Marea Britanie și Europa spun că „sabotează strategia de AI a companiei lor în cel puțin un mod”.

Aceste forme de rezistență merg de la refuzul utilizării instrumentelor AI până la introducerea de informații confidențiale în chatboți.

În concluzie, analiza eToro arată că inteligența artificială rămâne una dintre cele mai importante teme de investiții la nivel global, iar NVIDIA continuă să fie compania dominantă a acestui sector.

Totuși, pe măsură ce AI se extinde în economie și societate, companiile vor trebui să demonstreze că beneficiile tehnologiei sunt distribuite mai larg și că efectele negative asupra pieței muncii și societății pot fi controlate.