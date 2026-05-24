Potrivit unor informații publicate de Gizmodo, planurile Intel ar începe cu lansarea unor procesoare desktop Nova Lake, așteptate în cursul acestui an, urmate de seria Razor Lake-AX destinată laptopurilor, posibil în 2027.

Această generație Razor Lake ar păstra arhitectura de tip P (performance) și E (efficiency) pentru versiunile mai accesibile, însă modelele de top ar putea integra până la 32 de nuclee grafice Xe3P, de trei ori mai multe decât generația actuală Panther Lake. În paralel, Intel explorează și colaborarea cu Nvidia, care ar putea contribui cu o unitate grafică integrată într-o viitoare platformă mobilă.

O etapă și mai avansată ar putea fi reprezentată de linia Titan Lake, destinată exclusiv dispozitivelor mobile și așteptată în 2028. Aceasta ar introduce o arhitectură „unificată”, fără E cores, înlocuite de noi tipuri de nuclee denumite Copper Shark, și ar putea include tehnologie grafică Nvidia integrată direct în cip.

În acest timp, AMD continuă evoluția seriei Ryzen AI Max Pro 400, bazată pe arhitectura Zen 5, dar păstrând grafica RDNA 3.5, fără salturi majore față de generația anterioară Strix Halo. Deși aceste cipuri rămân performante, ele sunt deja depășite în unele teste de soluții concurente, inclusiv de cipul Apple M5 Max, care obține rezultate semnificativ mai bune în benchmark-uri grafice.

În prezent, AMD Strix Halo cu până la 40 de unități de calcul GPU rămâne peste cipurile ușoare Intel în putere grafică brută, însă procesoare precum Intel Core Ultra X9 388H sunt competitive în gaming la rezoluție 1080p și oferă eficiență energetică bună și autonomie solidă.

Pe termen lung, competiția se va extinde și către Nvidia, partener și rival al Intel în zona graficii integrate, în timp ce AMD ar putea miza pe viitoarele GPU-uri RDNA 5 destinate inclusiv consolelor de generație nouă. Piața laptopurilor de performanță ar putea deveni mult mai diversă în anii următori, însă prețurile ridicate par să rămână o constantă.

AMD a atins pentru prima dată o capitalizare de piață de peste 750 de miliarde de dolari, pe fondul unei creșteri de aproximativ 120% a acțiunilor în acest an. În debutul ultimei sesiuni de tranzacționare, acțiunile companiei au crescut cu aproape 5%, consolidând trendul ascendent al producătorului de cipuri, conform Yahoo Finance.

CEO-ul AMD, Lisa Su, estimează că piața procesoarelor (CPU) va crește cu aproximativ 35% anual în următorii cinci ani, impulsionată în special de cererea generată de inteligența artificială. Ea a explicat că adoptarea tot mai largă a AI-ului, inclusiv a aplicațiilor de tip inferență și a sistemelor agentice, a dus la o creștere semnificativă a necesarului de putere de calcul.

Su a subliniat că cererea de procesoare a depășit cu mult așteptările de acum un an, într-un context în care industria a întâmpinat inițial probleme de capacitate. Aceste blocaje au fost însă reduse treptat, pe măsură ce producția a fost ajustată.

În același timp, ea consideră că industria inteligenței artificiale se află încă în fazele incipiente de dezvoltare, iar companiile încep abia acum să vadă beneficiile reale ale tehnologiei. Această evoluție a determinat o creștere accelerată a adoptării AI și, implicit, a cererii pentru procesoare.

Anterior, AMD estima o creștere a pieței CPU de aproximativ 18–20% anual, însă noile date indică o dublare a ritmului de expansiune. Lisa Su a precizat că piața procesoarelor ar putea depăși 120 de miliarde de dolari până în 2030.

Ea a mai explicat că, în ultimii ani, creșterea pieței CPU a fost modestă, de doar 3–4% anual, întrucât atenția industriei s-a concentrat în principal pe GPU-uri. Acum însă, cererea este determinată puternic de AI, iar industria trece printr-o schimbare majoră de dinamică.