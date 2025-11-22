Analiștii anticipau un alt trimestru solid, însă NVIDIA a depășit așteptările, iar acțiunile companiei au urcat cu peste 5% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, influențând pozitiv și alte companii din sectorul semiconductorilor, precum AMD, Intel, Broadcom, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, dar și furnizori de soluții AI, precum Coreweave sau Palantir. Reacția a avut ecou și pe piețele asiatice și europene, care au înregistrat creșteri joi, evidențiind importanța rezultatelor NVIDIA pentru investitori.

„Vânzările Blackwell sunt peste așteptări, iar cipurile grafice -GPU-urile – pentru cloud s-au epuizat”, a declarat Jensen Huang, fondatorul și CEO-ul NVIDIA. „Cererea de calcul continuă să accelereze și să se acumuleze în domeniul formării și al inferenței, fiecare crescând exponențial. Am intrat în ciclul virtuos al AI.”

Potrivit declarațiilor lui Jensen Huang, directorul NVIDIA, ecosistemul AI se dezvoltă rapid, cu tot mai mulți producători de modele fundamentale, startup-uri și aplicații în diverse industrii și țări. Această expansiune generează un ciclu de creștere în care succesul fiecărui pas amplifică efectul următorului, ceea ce companiile caută în procesul de scalare. În prezent, NVIDIA estimează că va înregistra un profit anual mai mare decât veniturile combinate ale Intel și AMD, cu vânzări anticipate de aproximativ 65 de miliarde de dolari în primul trimestru din 2026, depășind prognozele analiștilor, iar perspectivele pentru veniturile totale din următoarele trimestre indică valori mai mari decât se anticipase anterior.

Succesul companiei este așteptat să fie susținut de lansarea chipurilor grafice Blackwell, Rubin și noile cipuri RTX Pro, care ar putea înregistra creșteri mai rapide decât estimările inițiale. Colette Kress, vicepreședinte executiv și director financiar, a subliniat că cererea pentru aceste produse, în special din partea serviciilor cloud, depășește așteptările și confirmă vizibilitatea veniturilor de 500 de miliarde de dolari din aceste game.

Pe termen mediu, extinderea rețelelor NVIDIA, care conectează mii de cipuri AI pentru a funcționa împreună, ar putea deveni un motor important de profit până în 2027. În plus, compania dezvoltă noi parteneriate în domeniul calculului cuantic, telecomunicațiilor, mașinilor autonome și roboticii.

În privința temerilor legate de o eventuală „bulă AI”, Huang consideră că datele sugerează o cerere structurală susținută, susținută de investiții constante în infrastructura AI din partea hyperscalerilor, furnizorilor de servicii cloud și guvernelor, și nu o supraevaluare speculativă.

Investitorii urmăresc îndeaproape performanța NVIDIA ca barometru pentru întreaga piață AI. Pe platforma eToro, acțiunile NVIDIA au fost cele mai deținute la sfârșitul trimestrului al treilea, iar sondajul eToro Retail Investor Beat arată că 38% dintre investitorii individuali români se concentrează pe transformarea digitală, inclusiv AI, 35% pe cripto și plăți digitale, 32% pe robotică și automatizare, iar 28% pe tehnologii curate necesare pentru infrastructura AI. Astfel, rezultatele NVIDIA funcționează ca un catalizator pentru energia și deciziile investitorilor din piețele financiare.