Tehnologia cuantică a reușit să mobilizeze atât imaginația piețelor, cât și resursele financiare ale investitorilor care pariază pe transformarea radicală pe care aceste sisteme o pot aduce în economie și industrie. Performanțele din piață confirmă amploarea fenomenului. Fondul Defiance Quantum ETF, specializat pe instrumente din acest domeniu, a raportat o apreciere de aproape 35% de la începutul anului și peste 68% în ultimele 12 luni, un ritm rar întâlnit în industrii emergente.

Însă cea mai spectaculoasă evoluție vine din partea unor companii individuale. IonQ afișează o creștere de 136,5% în ultimul an, D-Wave Quantum a avansat cu 1.782,5%, iar Rigetti Computing a atins un salt de peste 2.000%, chiar dacă ulterior titlul a suferit corecții de peste 40% față de maximul din octombrie.

„Entuziasmul a fost stimulat de progresul tehnologiei, despre care se crede că ar putea aduce în cele din urmă descoperiri majore ale unor noi medicamente, ar transforma domeniul siguranței cibernetice, al analizei financiare sau al industriei”, explică Claudiu Cazacu în analiza XTB.

Creșterea spectaculoasă a acestor companii este însoțită și de multipli de evaluare care ating niveluri neobișnuit de ridicate. În analiza XTB se arată că Rigetti Computing, cu venituri de numai 1,9 milioane de dolari în ultimul trimestru, este evaluată la peste 10 miliarde de dolari. Acest raport între capitalizare și venituri proiectate pentru anul următor depășește 628, un nivel uriaș comparativ cu Nvidia, unde indicatorul similar este de 18,7.

Piața reacționează puternic și la perspectiva unui sprijin guvernamental.

„Întregul câmp al acțiunilor quantum computing a fost propulsat de speranțele unei implicări mai largi a administrației SUA”, punctează analistul XTB, referindu-se la discuțiile privind preluări de participații și finanțări pentru dezvoltarea tehnologiilor cuantice.

Fiind un domeniu aflat în expansiune accelerată, volatilitatea este ridicată, iar riscul formării unei bule speculative este o realitate tot mai discutată.

Analiza XTB detaliază modul în care cei mai importanți jucători își diferențiază abordările tehnologice:

-IonQ lucrează cu ioni captivi, o tehnologie cu nivel redus de erori și coerență ridicată, dar greu scalabilă.

Rigetti și IBM dezvoltă sisteme bazate pe circuite superconductoare, considerate mai mature, însă provocate de stabilitatea în timp și ratele de eroare.

-D-Wave Quantum operează o tehnologie de optimizare cuantică (quantum annealing), cu aplicații eficiente în logistică, dar cu utilizare mai limitată față de sistemele universale.

Deși fiecare abordare aduce avantaje specifice, toate se confruntă cu obstacolul major al scalării eficiente, necesară pentru ca tehnologia să devină utilizabilă pe scară largă.

Interesul marilor companii consacrate nu face decât să amplifice dinamica sectorului. Google a anunțat în octombrie un algoritm pentru cipul său cuantic, capabil să depășească performanțele supercalculatoarelor tradiționale. Reacția pieței a fost instantanee: valoarea de piață a companiei a crescut cu aproape 30 de miliarde de dolari în câteva minute.

La scurt timp, IBM și AMD au anunțat progrese importante în corectarea erorilor cuantice, demonstrând că sistemele lor pot rula algoritmi esențiali pentru stabilitatea calculului. Această etapă a fost prezentată ca un pas decisiv în direcția construirii unui calculator cuantic cu toleranță la erori. IBM, care a crescut cu peste 42% de la începutul anului, a confirmat planurile pentru un sistem cuantic la scară largă până în 2029, în timp ce AMD se află și ea pe un trend ascendent puternic.

Deși investitorii mizează din ce în ce mai agresiv pe acest domeniu, analiza arată că perioada necesară pentru a vedea rezultate concrete în aplicații comerciale este mult mai lungă decât sugerează valul actual de entuziasm.

Cazacu subliniază că „orizontul așteptărilor tehnologiei cuantice este aliniat cu un interval de 3 – 5 ani pentru rezultate notabile”, iar pentru companiile mici riscul unui „entuziasm excesiv cu caracteristici de bulă speculativă” nu trebuie subestimat.

Pe de altă parte, companiile mari, care dispun de resurse masive, laboratoare avansate și infrastructură de cercetare, pot accelera trecerea de la experiment la produse reale, cu utilizare practică.