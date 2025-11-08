Amazon, anterior trecut cu vederea de investitorii atrași de companii mai dinamice în era AI, a revenit în prim-plan, după ce rezultatele financiare pentru trimestrul al treilea au depășit așteptările. Veniturile au ajuns la 180,2 miliarde de dolari, cu 1,3% peste estimări, iar profitul pe acțiune a fost de 1,95 dolari, mult peste prognoza de 1,57 dolari. Această performanță a impulsionat acțiunile companiei cu 9,6%, majoritatea câștigului anual. Creșterea robustă a segmentului de cloud, cu 20,2%, a depășit estimările și a contribuit semnificativ la reacția pozitivă a pieței.

În ciuda lideratului său pe piața serviciilor cloud, Amazon se confruntă cu o pierdere de viteză comparativ cu rivalii săi Microsoft și Google, ale căror rate de creștere au fost de 40%, respectiv 34%. Aceasta a fost una dintre cauzele percepute ca „toropeală” a acțiunilor companiei în prima parte a anului.

Pe plan strategic, Amazon a deschis centrul de date AI Rainier, evaluat la 11 miliarde de dolari și dotat cu aproape jumătate de milion de cipuri Trainium2 pentru rularea modelelor Anthropic. În plus, compania a actualizat planul de investiții la 125 miliarde de dolari pentru acest an, cu 7 miliarde peste cel anterior. În paralel, Alphabet și Microsoft au accelerat și ele investițiile, semnalând o competiție intensă pe segmentul AI și cloud.

Pe lângă investițiile în tehnologie, Amazon a optimizat costurile forței de muncă prin reducerea a 14.000 de locuri de muncă, subliniind echilibrul între expansiune și eficiență. De asemenea, compania a semnat un acord de 38 de miliarde de dolari cu OpenAI pentru furnizarea de capacitate pe infrastructura Nvidia, parte a unui trend mai larg de parteneriate între firmele AI și furnizorii de cipuri sau centre de date.

Rezultatele și planurile de expansiune au fost bine primite de investitori, ducând acțiunile Amazon la un nou maxim. De la începutul anului, titlurile au avansat cu 15,3%, mai puțin decât S&P500 (+16,8%) și Nasdaq 100 (+23,8%). Estimările de preț pentru următoarele 12 luni sunt în medie de 295,6 dolari, cei mai optimiști analiști prevăzând 340 de dolari pe acțiune.

Pe de altă parte, Palantir, vedeta acestui an, cu o creștere de 175,5%, a depășit așteptările financiare, dar reacția pieței a fost negativă. Înainte de deschiderea sesiunii, acțiunile înregistrau un minus de 7,6%, pe fondul evaluărilor extrem de ridicate: raport preț/vânzări de 101,8 și preț/profit pe acțiune de 279,3. Deși CEO-ul Alex Karp a subliniat randamentele semnificative disponibile investitorilor, piețele au decis să redistribuie capitalul către companii mai stabile, chiar dacă mai puțin spectaculoase.

Sezonul raportărilor arată o diferențiere clară: companiile bine consolidate și cu strategii solide sunt recompensate, în timp ce titlurile extrem de dinamice, deși performante, pot atrage corecții pe termen scurt. Rămâne de văzut dacă tendințele actuale vor continua până la finalul anului sau piețele vor ajusta direcția în 2026, conform analizei lui Claudiu Cazacu, consultant de strategie la XTB România.