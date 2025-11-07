Google a anunțat lansarea pe scară largă a celui mai recent cip de inteligență artificială dezvoltat intern, Tensor Processing Unit (TPU) de generația a șaptea, denumit Ironwood. După o perioadă de testare începută în aprilie, cipul va fi disponibil public în următoarele săptămâni, oferind performanțe superioare pentru aplicațiile AI de ultimă generație.

Ironwood este conceput pentru a gestiona atât antrenarea modelelor mari de limbaj, cât și rularea în timp real a chatbot-urilor și agenților AI. Conform Google, până la 9.216 cipuri pot fi conectate într-un singur „pod”, eliminând blocajele de date și permițând rularea celor mai complexe modele existente. În plus, noul TPU este de peste patru ori mai rapid decât generația precedentă, oferind un avantaj semnificativ pentru companiile care dezvoltă inteligență artificială la scară mare.

În contextul competiției globale, Google concurează direct cu Microsoft, Amazon și Meta pentru dezvoltarea infrastructurii AI. Deși majoritatea modelelor AI rulează pe procesoare grafice Nvidia, TPUs-urile Ironwood oferă o alternativă personalizată, cu avantaje în ceea ce privește costurile și eficiența energetică.

Printre primii clienți se numără Anthropic, startup-ul care dezvoltă modelul Claude, care intenționează să folosească până la un milion de cipuri Ironwood pentru antrenarea și rularea modelelor sale AI.

Lansarea cipului vine împreună cu actualizări semnificative ale infrastructurii Google Cloud, menite să reducă costurile și să crească performanța platformei. În continuare, Amazon Web Services și Microsoft Azure rămân principalii competitori în piața serviciilor cloud.

În cel de-al treilea trimestru, Google a raportat venituri de 15,15 miliarde de dolari din servicii cloud, în creștere cu 34% față de aceeași perioadă a anului trecut. Compania a semnat mai multe contracte de peste un miliard de dolari în primele nouă luni ale anului decât în ultimii doi ani la un loc. Pentru a răspunde cererii în creștere, Google a majorat estimările pentru investițiile de capital în 2025 la 93 de miliarde de dolari, de la 85 de miliarde anterior.